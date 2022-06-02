遭中国关押近两年 成蕾健康状况下滑

（德国之声中文网）拥有澳大利亚国籍的华裔记者成蕾在2020年被捕前是中国环球电视网（CGTN, 其前身为央视国际频道）的一名财经节目记者。她被捕的原因是涉嫌泄露国家机密。今年3月她在北京受审，但澳大利亚外交官并未被允许进入法庭旁听。中国司法当局一直在推迟宣判。

成蕾的男友科伊尔(Nick Coyle)在接受澳大利亚天空新闻台采访时说，他很担心成蕾的健康，而且成蕾现在无法和家人或者澳大利亚外交人员联系。科伊尔说，原本每月进行一次的领事视频会议已经由于新冠防疫措施收紧而无限期暂停，"我觉得这完全不可接受，每月一次的领事探视实际上是成蕾坚持了20个月的原因。……她无法与任何人通电话。她的律师可能会面了三次，但这只是为了准备庭审。她没能和家人、和孩子打过一次电话，什么都没有。"

成蕾的两个孩子以及父母也都居住在澳大利亚。

伙食状况糟糕

成蕾的男友科伊尔曾经在北京担任中澳商会的首席执行官，后来由于担心自身安危而离开了中国。

科伊尔说，成蕾本就有一些健康问题。自从她被拘押后，由于糟糕且不恰当的伙食，她的健康状况出现了下滑。他说，早前她曾开玩笑说，他的星巴克咖啡比她在拘留所内一个星期的伙食费还要贵。"幸运的是，我们面对的是我所知道的最坚强的人，但在这一过程中也有非常困难的健康挑战。"他对天空新闻台表示，他至今不知道成蕾究竟做错了什么："她甚至对政治不那么感兴趣，而是专注于财经。"

成蕾被捕于2020年夏天，当时正值中澳关系急剧恶化之时。今年3月庭审时，澳大利亚驻华大使弗莱彻(Graham Fletcher)申请旁听遭拒，理由是庭审内容涉及国家机密。弗莱彻当时就对此表达了不满和遗憾，强调"我们对秘密进行的程序的有效性没有信心"，澳方将继续根据双边领事协议捍卫成蕾的权益。

（美联社等）

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