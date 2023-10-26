遣返难民，谈何容易？

（德国之声中文网）德国政府目前面临着巨大的压力。进入德国的移民和难民人数急剧增加，而其中被遣返出境者却寥寥无几，这一现状引起了很多人的担忧，相关的讨论也越来越激烈。 更何况，移民问题本来就是一个右翼民粹主义者喜欢炒作的话题。

俄罗斯发动侵乌战争后，德国已经接受了一百多万躲避战火的乌克兰难民，这些人无需提交避难申请。德国方面需要为这些人提供住宿、还要解决他们子女的入托入学问题。除乌克兰战争难民之外，过去一年当中，还有24万4千人在德国提交了避难申请，而专家们估计，今年避难人数有可能会达到30万之多。

即便是那些已经无权继续在德国居留的人，也往往无法被遣返出境。来自德国内政部的消息称，截至今年九月底，大约有一万两千人被遣返原籍国。社民党籍德国内政部长费泽尔（ Nancy Faeser）希望能够进一步加快遣返步伐，她说："没有获得德国居留权的人，必须尽快离开我们的国家。"

哪些人可以被遣返出境？

移民问题专家克瑙斯（Gerald Knaus）接受德国之声采访时表示，红黄绿三党签署的执政协定中，就已经提出了发起遣返攻势的计划，重点是针对刑事犯罪分子和极端分子。

对内政部长费泽尔来说，加快遣返程序至关重要。她说："我们将对有组织犯罪团伙采取更坚决的打击行动，遣返相关人员也将成为重点。"她表示，今后遣返蛇头及犯罪团伙成员的程序将被大幅度简化。"无论个人是否被刑事法庭定罪，只要有充分证据证明此人是犯罪团伙成员，就可以遣返。"

克瑙斯表示，内政部长的遣返计划也会影响到那些避难申请遭到拒绝，或根本不曾提出避难申请的人。来自德国内政部的数据显示，德国目前约有25.5万人应被遣返，但其中20.5万人持有容忍居留，因此依据法律他们不能被遣返出境。向他们颁发容忍居留的原因包括：原籍国不安全、当事人存在健康问题、当事人已开始接受职业培训或证件不全等等。此外，如果原籍国拒绝接受，德国也无法将当事人遣返出境。



德国当局能否将很多持有容忍居留的难民遣返出境，移民问题学者克瑙斯表示高度怀疑。他说："有些人已经在德国生活了很多年，将这些人递解出境，送到其他国家，这种想法很不切实际。"

遣返持续将会有哪些改变？

内政部长费泽尔推出的法律草案中，计划赋予那些执行遣返工作的机构和警方更大的权限。遣返行动也不再需要事先公布。警员还将获准进入被遣返者逗留空间之外的空间。据说，此前曾多次发生被遣返者躲藏在集体宿舍其他房间，令警方无功而返的情况。

除此之外，必须离境者在被遣返前，将可以被关押更长时间。按照相关的法律草案，被遣返者将最长可以在所谓"遣返营"中被拘押28天。此前的规定则是不超过10天。如果当事人不能提供护照，那么相关部门将有权搜查他的手机及储物箱等，以确定其身份。

人权组织和反对党反映如何？

避难者后援会（Pro Asyl ）等人权组织对政府的计划持拒绝态度。这些组织宣称，遣返过程中曾多次发生当事人受伤或自杀的事件。儿童权益保护组织"人类的大地"（ Terre des Hommes）更担心"拟议中法律修正，将可能使儿童和青少年终身陷入遭遣返的恐惧当中。"

执政联盟中也有人对法律草案提出批评。一些绿党和社民党政治家指出，内阁的相关决议"走的太远"，部分内容甚至有悖人道。但对于保守派的基民盟和基社盟来说，相关决议则还"远远不够"。他们要求制定更为强硬的措施来制止非常规移民浪潮。政府提出的立法草案将提交联邦议院表决，一般认为，届时草案还将进行一系列修正。

同原籍国签署移民协定

移民问题专家克瑙斯表示，原则上讲，制定上述措施是很有意义的，"但签署移民协定则更为重要，也就是说，同原籍国开展合作，让这些国家愿意接受遭遣返的难民。"鉴于移民人数急剧增多，德国总理肖尔茨已经宣布，德国将同相关国家就签署移民协定进行谈判："来自有些国家的移民是无法留在德国的，我们将同这些难民来源国签署协议。"内政部长费泽尔表示，德国目前正在同摩洛哥、摩尔多瓦、吉尔吉斯斯坦、肯尼亚以及哥伦比亚开展相关谈判。

移民问题专家克瑙斯列举了一系列负面例子：多年前，德国曾接受了很多尼日利亚和赞比亚人， 他们中的大多数都没有获得避难资格。但他们的原籍国却拒绝接受这些难民回国。伊拉克也存在同样的情况。

克瑙斯表示，有鉴于此，拟议中将会进一步收紧的遣返规定只是一个初期步骤，并不会起到真正的威慑作用。"如果这些新规定的目的是要减少进入德国的非常规移民潮，那么，我们就有很多理由怀疑它是否真能奏效。"

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