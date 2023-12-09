遣返"脱北者" 中国备受国际压力

（德国之声中文网）中国方面一直坚持认为，针对被其视为"经济移民"的人群，遣返是正确的做法。但是就在11月30日，韩国国会正式通过一项决议，呼吁北京停止遣返朝鲜人，而是承认后者为难民，并允许其前往韩国等其他国家。

决议还呼吁更加努力地鼓励其他国家政府以及相关援助组织同样向北京施压，从而停止向朝鲜遣返"脱北者"。

北京是否违反了"不遣返难民"原则？

联合国大会人道主义委员会11月初发布了一项决议草案，对"朝鲜严峻的人权状况"以及被中国遣返者所遭受惩罚表示深切关注。报告指出，联合国会员国应当遵循"不遣返原则"，保证任何人都不会被遣返到可能使其遭受酷刑、残害、惩罚等各类严重伤害的国家。

人权组织报告称，今年10月，中国方面强制遣返了约600名朝鲜难民，此前不久，朝鲜刚刚结束了新冠疫情封关政策，重新开放了边境。该话题也因此被重新提上了联合国的议程。

据信，目前还有约2000名朝鲜人在中国境内被拘押，人权组织担心他们也难逃被遣返的命运。

北京通常将偷渡的朝鲜人视作经济移民，而不认可其难民身份。中国方面回应联合国称，有关强制遣返难民的报道"毫无依据"，并强调没有证据表明中国存在酷刑或其他侵犯人权之行为。

但是人权组织的报告则援引后来辗转到达第三国的朝鲜"脱北者"称，后者确实曾在中国遭受酷刑，还会被关进劳改营。

难以逾越的朝鲜国境 并不亲密的友谊 几十年来，中国与朝鲜都维持着紧密的关系。然而，最近几年，中朝友谊在不断降温。本图摄于吉林省的中朝边界。中国士兵不仅仅要检查旅客证件，还要花费大量时间检查所有的行李。

难以逾越的朝鲜国境 迟迟不通的桥梁 尽管中国也逐步加强了对朝鲜的制裁，但北京依然是平壤极其依赖的盟友。2014年，一座新的鸭绿江大桥竣工。按照计划，它应当为不远处的中朝友谊桥分担压力。不过，由于朝鲜方面资金紧张，大桥南侧的引桥一直没有开工，导致大桥无法通车。目前，中朝友谊桥承担了中朝两国七成的双边贸易量。

难以逾越的朝鲜国境 牢不可破的边境 朝鲜咸境北道与中国隔图们江相望。2016年，咸境北道遭遇了严重的洪涝灾害，边境的铁丝网也被冲走。不过，朝鲜当局很快就重新修建了铁丝网，并加强了边境的兵力部署。朝鲜国民若试图偷越边境，会面临被边防军射杀的危险。

难以逾越的朝鲜国境 "迷途知返"的脱北者? 近年来，朝鲜"脱北者"的数量持续下降。对于平壤政权而言，逃亡国外的"脱北者"绝对是个敏感话题。就在今年7月，朝鲜脱北者、韩国电视明星林智贤重新出现在朝鲜，并公开表示"在韩国的每一天都是地狱"。韩国方面怀疑，重新回朝的"脱北者"，很有可能受到了胁迫。

难以逾越的朝鲜国境 行踪莫测的特工 韩国媒体的一则近期报道披露，朝鲜向中国边境地区派遣了不少特工人员，搜索并绑架"脱北者"。据报道，这些特工居住在丹东市的江滨国际酒店、莱弗仕商务快捷酒店、中联大酒店(图)等处。

难以逾越的朝鲜国境 内外有别的旅行 一方面，朝鲜当局不让本国民众离境；同时，该国则对外国游客开放。近日，朝鲜旅游局的官方网站上线。除了介绍本国的旅游名胜，该网站还推出了建筑、自行车、运动等各类主题旅游产品。甚至还有一条主题游路线专门聚焦于朝鲜的实验室。不过，外国游客入境朝鲜后，并不允许自由行动，而是要处处听从朝鲜导游的安排。 作者: Jan Tomes



事关地缘政治

韩国忠南国立大学(chunnan National University)的政治学副教授李孝彬(Hyobin Lee)认为，尽管中国遣返"脱北者"饱受外界抨击，但鉴于北京更关心地缘政治较量，因此不太可能改变既有方针。她说："中国遣返朝鲜'脱北者'受到北京平壤同盟关系的显著影响。"

李孝彬还指出，平壤对"脱北者"议题非常敏感，因此中国"不可能站在韩国与美国一边，允许朝鲜难民前往这些国家。"

不过，这位韩国政治学者也注意到，和早前中国各地积极追捕并遣返"脱北者"有所不同，近期中国方面的动作已经明显缓和，因为"朝鲜人已经证明自己是中国经济所需廉价劳动力的重要来源。"

韩国金大中和平基金会董事会成员金尚宇(Kim Sung-woo)认为，北京近期遣返"脱北者"可以被视为对韩国的含蓄警告。他对德国之声指出，这一切和本届韩国政府积极加强与美国、日本关系有关，中国方面用遣返"脱北者"来表达不满。金尚宇还说，韩国无法对中国有效施压，因此首尔方面应当试图引起国际关注，让欧美等其他国家也从人道方面对遣返"脱北者"之行为予以批评。"韩国无法独自拯救这些人，所以需要每一个关心被遣返者命运的人的帮助。"

与此同时，中国也对平壤与莫斯科越走越近感到震惊，担心长此以往会不再是朝鲜最重要盟友。就在不久前，美国和韩国指责俄罗斯从朝鲜购买火炮以及轻武器，而金正恩则获得急需的燃料、食品，以及研发导弹和核武所需的技术。金尚宇认为，习惯了长年被朝鲜奉为座上宾的中国，不太愿意突然被换去后排，"俄罗斯和朝鲜之间的新友谊让北京有点不舒服。"

金正恩坐了数十小时的绿皮火车来见普京

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