達賴流亡周年将至 中国加强宗教管制

(德国之声中文网) 在達賴喇嘛流亡60周年前夕，西藏拉萨市市长果果周三 (3月7日) 在人大西藏代表团会议上表示，西藏当局会加强管制宗教，让中国政府牢牢掌控寺庙管理权，并减少大型宗教活动的天数及参与人数。

根据香港苹果日报报导，果果在会中强调拉萨会把维稳列为首要政治目标，并竖立完整国家安全观，坚决打击各种渗透、颠覆破坏、民族分裂活动及宗教极端势力。 此外，西藏当局也将派人跟踪和管理出国频繁的穆斯林，并彻底规范和整治穆斯林的「非法礼拜地点」。

鉴于2019年为藏人運動和達賴喇嘛流亡60周年，中国政府已下令限制外国人前往西藏，称外国旅客无法适应西藏的高海拔。 中国共产党的西藏党团书记吴英杰周三 (3月6日) 表示，不少西藏居民发现一些外国人因无法适应西藏险峻的条件而不幸身亡。 他说﹕「有些西藏居民向我们表示他们发现一个帐篷内有几具尸体，估计是因缺氧而死。 在评估了特殊环境与气候条件后，中国政府决定根据法律限制外国人进入西藏。 」

吴英杰也批评美国想透过早前通过的《西藏旅行对等法》来干预中国内政，称该法案完全不顾事实。 他表示，中国当局坚决反对美国以所谓对等原则，对中国采取歧视性的政策。

布拉格欢迎西藏流亡领袖

根据捷克布拉格电台报导，布拉格市长贺吉普于周三 (3月6日) 接见了正在出访捷克的西藏流亡领袖洛桑森格。 为了表示对西藏独立的支持，布拉格市政厅将在相隔四年后，再度升起西藏的雪山狮子旗。 除了布拉格外，上百个捷克城市也参与了60周年纪念活动。 此外，布拉格市议会也在商议更改与北京的姊妹城市协议内容，预计将移除布拉格支持「一个统一中国」的相关条文。

西藏流亡领袖洛桑森格正在布拉格出席《一个世界纪录片影展》，而他在接受布拉格电台访问时表示，今年也代表西藏分裂的第60年。 他强调任何象征性的纪念活动对西藏社群来说都相当重要，因为那不仅代表一种反抗，也是西藏人表达身分与尊严的一种方式。

他说﹕「一旦我们放弃了希望跟象征，我们便放弃了生命中许多东西。 欧洲许多城市都参与了纪念西藏起义的活动，而这会释放出一个讯息，那便是西藏的雪山狮子旗是民主、人权，而非暴力的象征。 」