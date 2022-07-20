達賴喇嘛籲：儘管中國對藏人所為 仍要保有慈悲

（德國之聲中文網）根據法新社報導，流亡的藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛週四（7月28日）在訪問印度偏遠山區的拉達克地區時，要求並告訴他的追隨者們，儘管中國對藏人的種種作為，仍要保有慈悲心。

達賴喇嘛在拉達克列城（Leh）進行長達2個小時的佈道會，數萬名他的信眾聚集在拉達克謝瓦澤廣場（Shewatsel Teaching Ground），聆聽他的教誨。佈道會結束後，87歲的達賴喇嘛說：「儘管中國對藏人的作為，我們不應失去慈悲心」。

當地官員表示，儘管當日天候不佳有雨，但仍聚集了約4萬人參加佈道會，其中許多人揮舞著宗教旗幟。

數百名警察和準軍事部隊守衛著通往佈道會的所有路線，該地區的移動互聯網被也切斷，而身穿傳統栗色和芥末色長袍的佛教僧侶則全神貫注地聆聽著他們的精神領袖。

參加佈道會、57歲的塔希（Kanika Tashi）告訴法新社，達賴喇嘛傳授的是佛教來世的核心內容。塔希說：「如果我們的心不善，祈禱是沒有用的。我們的心應該是好的，我們應該互相幫助而不傷害。」

自1951年以來，達賴喇嘛一直流亡印度。當時，反對中國統治的西藏起義失敗。北京不承認西藏流亡政府，而新德里則認同西藏是中國的一部分。

訪拉達克觸動中國敏感神經？

達賴喇嘛7月中旬抵達拉達克，展開為期一個月的訪問。這是自2020年新冠疫情以來，達賴喇嘛首次離開他在印度北部城市達蘭薩拉的居住地。這也是自印度政府2019年取消拉達克半自治地位、直接控制該地區以來，達賴喇嘛首次來到拉達克。

據印度德裡尼赫魯大學的外交政策專家雅各布（Happymon Jacob）的說法，在新冠疫情前，達賴喇嘛每年都會訪問拉達克。

2019年，新德里政府將有爭議的克什米爾地區分割開來，將拉達克劃為由新德里直接管轄的獨立領土，成立「拉達克中央直轄區」。當時遭到巴基斯坦以及中國的猛烈抨擊。北京表示，印度此舉損害中國領土主權，不承認印度修憲的效力。

2020年6月，印度軍隊和中國軍隊在拉達克發生了致命衝突，雙方徒手搏鬥造成至少20名印度士兵和4名中國士兵死亡。此後，雙方在有爭議的邊境地區一直處於軍事對峙狀態。這場數十年裡最嚴重的流血衝突導致中印關係惡化。至今，中印邊界談判已經進行了16輪，但仍沒有具體進展。

在這些變化之前，達賴喇嘛經常到這個以佛教為主的高海拔地區，進行冥想和宣講宗教教義。此外，該地區還收容了成千上萬的西藏流亡者。

印度外交政策專家雅各布日前稱，「鑑於印中關係正處於困難時期，達賴喇嘛在這個地區（拉達克）所做的任何事情都將被印度人和中國人視為具有重大意義。」

（法新社）

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