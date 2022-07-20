 達賴喇嘛籲：儘管中國對藏人所為 仍要保有慈悲 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2022

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達賴喇嘛籲：儘管中國對藏人所為 仍要保有慈悲

流亡的藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛正在拉達克地區展開訪問。在這個中印邊境的敏感地帶，達賴喇嘛一舉一動格外受矚，週四（7月28日）他在佈道後呼籲，儘管中國對藏人的所作所為，仍要保有慈悲之心。

Indie Leh |Ankunft Dalai Lama

达赖喇嘛7月15日抵达拉达克。

（德國之聲中文網）根據法新社報導，流亡的藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛週四（7月28日）在訪問印度偏遠山區的拉達克地區時，要求並告訴他的追隨者們，儘管中國對藏人的種種作為，仍要保有慈悲心。

達賴喇嘛在拉達克列城（Leh）進行長達2個小時的佈道會，數萬名他的信眾聚集在拉達克謝瓦澤廣場（Shewatsel Teaching Ground），聆聽他的教誨。佈道會結束後，87歲的達賴喇嘛說：「儘管中國對藏人的作為，我們不應失去慈悲心」。

當地官員表示，儘管當日天候不佳有雨，但仍聚集了約4萬人參加佈道會，其中許多人揮舞著宗教旗幟。

數百名警察和準軍事部隊守衛著通往佈道會的所有路線，該地區的移動互聯網被也切斷，而身穿傳統栗色和芥末色長袍的佛教僧侶則全神貫注地聆聽著他們的精神領袖。

參加佈道會、57歲的塔希（Kanika Tashi）告訴法新社，達賴喇嘛傳授的是佛教來世的核心內容。塔希說：「如果我們的心不善，祈禱是沒有用的。我們的心應該是好的，我們應該互相幫助而不傷害。」

自1951年以來，達賴喇嘛一直流亡印度。當時，反對中國統治的西藏起義失敗。北京不承認西藏流亡政府，而新德里則認同西藏是中國的一部分。

訪拉達克觸動中國敏感神經？

達賴喇嘛7月中旬抵達拉達克，展開為期一個月的訪問。這是自2020年新冠疫情以來，達賴喇嘛首次離開他在印度北部城市達蘭薩拉的居住地。這也是自印度政府2019年取消拉達克半自治地位、直接控制該地區以來，達賴喇嘛首次來到拉達克。

據印度德裡尼赫魯大學的外交政策專家雅各布（Happymon Jacob）的說法，在新冠疫情前，達賴喇嘛每年都會訪問拉達克。

DW.COM

流亡的藏传佛教精神领袖达赖喇嘛上周抵达印度与中国接壤的偏远山区拉达克，进行为期一个月的访问。专家说，鉴于印中之间的紧张关系，达赖喇嘛在该地区的任何言行都具有重要意义。

周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。

中国官媒周五报道，中国国家主席习近平本周三前往西藏访问。非政府组织认为，此次访问的组织方式以及官媒的报道“透露出西藏依旧是敏感议题，中国当局对其在西藏人民中的合法性缺乏信心”。

印度总理莫迪上一次向达赖喇嘛公开祝贺已经是2015年的事了。达赖喇嘛向来是印度领袖的敏感议题，在中印关系低迷的情况下，莫迪对达赖喇嘛的友好态度更加引人关注。

2019年，新德里政府將有爭議的克什米爾地區分割開來，將拉達克劃為由新德里直接管轄的獨立領土，成立「拉達克中央直轄區」。當時遭到巴基斯坦以及中國的猛烈抨擊。北京表示，印度此舉損害中國領土主權，不承認印度修憲的效力。

2020年6月，印度軍隊和中國軍隊在拉達克發生了致命衝突，雙方徒手搏鬥造成至少20名印度士兵和4名中國士兵死亡。此後，雙方在有爭議的邊境地區一直處於軍事對峙狀態。這場數十年裡最嚴重的流血衝突導致中印關係惡化。至今，中印邊界談判已經進行了16輪，但仍沒有具體進展。

在這些變化之前，達賴喇嘛經常到這個以佛教為主的高海拔地區，進行冥想和宣講宗教教義。此外，該地區還收容了成千上萬的西藏流亡者。

印度外交政策專家雅各布日前稱，「鑑於印中關係正處於困難時期，達賴喇嘛在這個地區（拉達克）所做的任何事情都將被印度人和中國人視為具有重大意義。」

（法新社）

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