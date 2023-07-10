 達賴喇嘛稱中國正在改變 願與北京談藏人議題 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2023

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達賴喇嘛稱中國正在改變 願與北京談藏人議題

達賴喇嘛6日在慶祝88歲生日之際，向媒體表示近來北京政府試圖聯繫他，而他也願就藏人議題與其對話。

達賴喇嘛表示願就藏人議題與北京對話（資料照）。

達賴喇嘛表示願就藏人議題與北京對話（資料照）。

（德國之聲中文網）西藏精神領袖達賴喇嘛日前表示，對於與北京政府就藏人議題進行對話，他抱持開放態度。 

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）8日報導，達賴喇嘛在西藏流亡政府所在的印度達蘭薩拉（Dharamshala）告訴記者，北京曾以「正式或非正式」管道向他接觸，希望與他聯繫。

對此，達賴喇嘛表示他一直都願與北京對話，而中國「現在也意識到西藏人民的精神非常堅強，為了處理西藏問題，他們想聯繫我。我也準備好了。」

達賴喇嘛說：「我們（西藏流亡政府）並不尋求獨立，多年前我們已經決定，我們仍然是中華人民共和國的一部分⋯⋯現在中國正在改變，中方想透過正式或非正式的管道聯繫我。」

他補充，他生於西藏、承襲了達賴喇嘛的頭銜，但除了西藏外、他也一直在為眾生福祉努力。他說自己已盡一切所能，並未喪失希望，而且對於任何人——包含對西藏採取嚴厲態度的中國領導人——都不感到憤怒

達賴喇嘛6日在達蘭薩拉慶祝了他的88歲生日，造訪當地藏傳佛教寺院，有數百名支持者和流亡藏民共襄盛舉。

《今日印度》（India Today）報導，達賴喇嘛在今年初的一場活動中，曾表示佛教在中國遭打壓的情況越發普遍：「這不僅發生在西藏，而是在全中國範圍內。」西藏流亡政府國際人權組織，均數度控訴中國政府迫害藏人人權、語言及文化

今年4月，達賴喇嘛因社群網站上廣傳的一段影片，廣受撻伐。該影片中，達賴在一場公開活動上親吻了一個小男孩，並伸出舌頭、要求孩子吸吮它。達賴喇嘛辦公室隨後發表聲明致歉，表示「尊者常以天真和俏皮的方式和身邊的人開玩笑，即便在公共場合和鏡頭前也是如此」。

  • 1959年的西藏起义

    亲中代表

    1959年3月28日，中国国务院发布命令，宣布解散西藏地方政府，由西藏自治区筹备委员会代行西藏地方政府职权。任命班禅额尔德尼·确吉坚赞为自治区筹备委员会代理主任委员。当年21岁的班禅喇嘛对中共不乏好感。

  • 1959年的西藏起义

    翻越喜马拉雅山逃亡

    毛泽东将达赖喇嘛出逃看作是一个将他定义为叛徒的绝好机会。一周之前，毛泽东已笔头指示：如果达赖喇嘛与他的随从一起逃跑，“我军一概不要阻拦。”1959年3月21日，也就是逃亡的第四天，23岁的达赖喇嘛翻越惹嘎拉山口来到藏南。

  • 1959年的西藏起义

    剑拔弩张

    当流亡印度的达赖喇嘛在阿萨姆获得友好的政治庇护后，中印关系更由紧张转为敌对。

  • 1959年的西藏起义

    进军西藏

    西藏的武装力量无法抵御中国人民解放军。但西藏的险峻地形构成了一道天然的屏障。因此，中国军队必须为进藏修建新的桥梁。直到1954年，从原属西藏的安多地区（今青海省）到拉萨的第一条公路才正式修通。

  • 1959年的西藏起义

    友好往来

    作为回访，达赖喇嘛于1959年9月4日前往新德里的尼赫鲁府邸做客，与尼赫鲁的女儿英迪拉·甘地进行了交谈。

  • 1959年的西藏起义

    不顾千难万险

    西藏起义之后，许多藏民追随达赖喇嘛，历尽险阻，长途跋涉逃往印度。

  • 1959年的西藏起义

    被迫妥协

    1951年，拉萨政府与北京方面签署《十七条协议》，被迫承认西藏是中国的一部分，接受“人民民主社会”的改造。作为条件,中央政府允许西藏在改革上实行较长的过渡期。协议也规定西藏将实行民族区域自治，保持西藏现行的制度不变。1954年9月，十四世达赖喇嘛和班禅额尔德尼入京参加第一届全国人大第一次会议。

  • 1959年的西藏起义

    边境冲突

    1959年4月，中国方面加强了中印边境的驻军，并封锁了通往尼泊尔和克什米尔拉达克的关口。西藏起义使得一直处于紧张状态的中印关系一触即发。1959年8月和10月发生在边境一带的武装冲突更使双边关系雪上加霜。

  • 1959年的西藏起义

    抗议化为愤怒

    1959年三月底，一群藏人在印度边境城市噶伦堡（Kalimpong）举行抗议

  • 1959年的西藏起义

    反抗斗争

    从1956年开始，西藏的社会主义改造和针对“达赖集团”的斗争进一步深化，尤其以1958年开始的“大跃进”为甚。越来越多的藏人起来反抗汉人的统治。1959年3月10日，有关达赖喇嘛可能遭到绑架的消息传出后，抗议活动激化为暴力冲突。3月17日，以妇女为主的数千示威者聚集在布达拉宫门前，抗议共产党政权的占领和压迫。几个小时之后，武装冲突爆发。

  • 1959年的西藏起义

    政治收编

    在1954年10月13日召开的首届人大会议上，中国国家主席毛泽东与达赖喇嘛向外界展示了友好融洽的关系。毛泽东一直清楚地知道，“西藏问题”不能单纯以军事方式得以解决。然而，他低估了西藏历史和文化的特殊性，这一错误为1959年爆发的西藏起义埋下了伏笔。

  • 1959年的西藏起义

    达赖喇嘛逃亡

    1959年3月17日，正在罗布林卡夏宫内的达赖喇嘛听到附近传来枪声，决定出逃。与此同时，解放军在拉萨河谷向起义者开火。

  • 1959年的西藏起义

    边境哨所

    一扇木板门标志着印度与西藏之间的边界。摄于1959年4月初。

  • 1959年的西藏起义

    增兵西藏

    为了防止暴动规模扩大，中共中央军事委员会1959年3月20日决定向西藏增派部队，发起“全面反攻”。

  • 1959年的西藏起义

    军事控制-1950年

    1949年，中国共产党取得内战胜利后开始制定将西藏从政教合一的旧有制度中“解放”出来的初步计划。当时，西藏实际上处于政治独立的状态。为防止西藏的独立地位在国际上得到承认，毛泽东很早就意识到要尽快解决“西藏问题”，推进中国的“统一”。1950年10月6日，中国人民解放军开始向西藏进军。

  • 1959年的西藏起义

    起义失败

    不久，西藏起义被镇压。这张图片摄于3月21日，画面上的起义民兵正在等待被押往监狱。

  • 1959年的西藏起义

    缴出武器

    西藏起义者在拉萨向解放军缴械。这张图片的拍摄时间不详，1959年4月13日由纽约一家图片新闻社首次发表。

  • 1959年的西藏起义

    一边交好，另一边交恶

    达赖喇嘛获得政治避难许可之后，于1959年九月首访印度首都新德里，并在那里受到了热情接待。在西藏起义发生8个月后，中印这两个在50年代交好并共同从中获益的邻邦变成了敌人。

  • 1959年的西藏起义

    流亡印度

    1959年3月，大批西藏难民抵达印度米萨马里的过渡性营地。

  • 1959年的西藏起义

    护卫下歇脚

    尽管如此，达赖喇嘛及其随从仍然受到追踪。在贴身护卫及“四水六岗护教志愿军”的护卫下，达赖喇嘛于1959年3月31日越过了中印边界。

  • 1959年的西藏起义

    政治声援

    1959年4月24日，印度总理尼赫鲁前往喜玛拉雅山脚下的穆索里会见达赖喇嘛。此前几天，也就是4月18日，显然受到印度支持的达赖喇嘛要求西藏从中国独立出来。


（綜合報導）

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