遏止油价攀升 美国释出五千万桶战略储备原油

(德国之声中文网) 拜登政府周二(23日)宣布，美国将从国家战略石油储备中释放约5000万桶原油，以努力降低汽油价格并阻止通货膨胀的上升。白宫表示，此举将以贷款和销售的形式释放石油，并与中国、日本、韩国、英国和印度政府进行了协调。

在美国宣布后不久，印度也表示，该国将从自己的战略储备中释放500万桶原油。拜登在白宫播放的谈话中说：「我之前告诉过你们，我们将对这些问题采取行动。这正是我们正在做的事情。」

拜登周二还说，石油输出国为了自己的利润提高了汽油价格。他表示：「在过去几年里，批发市场的汽油价格下降了大约10%，但泵的价格却没有动过一分钱。换句话说，天然气供应公司支付的费用更少，赚得更多。」他指责这些公司将批发和零售价格之间的差价「装进口袋」。

他强调，这些安排需要时间，但在不久之后，美国公众应该会看到油价下降，而且从长远来看，随着美国转向清洁能源，美国将减少对石油的依赖。华府的官员们说，这是美国第一次进行类似的协调，而此举也应被视为对石油输出国家的警告，要求他们增加产量，从而控制汽油价格的上涨。

根据路透社报导，美国的汽油价格平均约为每加仑3.40美元，是2020年的两倍。

石油供应没有跟上需求

在过去的一年半里，全球新冠疫情使能源市场经历了剧烈震荡，需求和价格原本是下降的，但由于需求的增加和产量的动摇，价格出现反弹并变得更加复杂。

美国能源部长珍妮弗·格兰霍姆 (Jennifer Granholm) 周二在推特上写道：「当我们走出前所未有的全球经济停滞时，石油供应没有跟上需求，迫使工人家庭和企业付出代价。美国政府的这一行动强调了总统的承诺，即利用现有的工具为家庭降低成本，并继续我们的经济复苏。」

拜登政府说，它预计消费者将在12月中旬开始受益於该决定。美国参议院多数党领袖舒默 (Chuck Schumer) 说，此举将提供「暂时的缓解」，但他也说，只有当国家完全放弃对化石燃料的依赖，并最终创造一个「强大的绿色经济」时，长期缓解才会到来。

随着价格上涨和供应短缺，美国共和党的议员试图将问题归咎于拜登政府尽量减少钻油井和促进可再生能源的努力，认为这是美国产量减少从而导致价格上涨的主要原因。

本周一(22日)，白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki) 试图将责任推给石油公司。她说：「我们将继续向石油公司施压，他们获得了创纪录的利润，并且持续对我们认为是『价格欺诈』的行为进行监督，因为在有石油供应或石油价格下降而天然气价格没有下降的情况下，石油公司仍继续获利。我们不需要经济专家就知道这是一个问题。」

美国战略石油储备是一种紧急石油储备，旨在保证发生自然灾害、国家安全问题和其他事件时能够获得石油。这些储备由能源部维护，储存在位于德克萨斯州和路易斯安那州海湾沿岸戒备森严的地点。储备中大约有6.05亿桶的石油。

在即将释放的5000万桶中，3200万桶以后将被替换；另外1800万桶是国会以前授权的销售的一部分。

(美联社、路透社)

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