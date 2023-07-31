遏制德国极右翼的“防火墙”正在崩塌

（德国之声中文网）2021年11月，基民盟领导人弗里德里希·梅尔茨（Friedrich Merz）在竞选基民盟（CDU）主席时宣布，要在基民盟和极右翼民粹主义政党德国选项党（AfD）之间建立一道"防火墙"，并威胁会将任何与选项党合作的人开除出党。基民盟在德国政治光谱中属于中右翼。

但是现在，用以抵御极右翼的"防火墙"似乎正在崩塌。就在两周前，梅尔茨在接受德国公共电视二台（ZDF）的采访时表示，在地方一级与极右翼党派合作是可以接受的。

梅尔茨说，如果选项党当选某地市长，那么"很自然的，我们就必须寻找到能确保继续一起合作的方法"，这一言论引发了其所在政党的强烈反对，使他不得不在一天之后又再次收回该言论。

"有实质内容的另一个选项"

同样在两周前，两个保守党派——基民盟及基社盟（合称为联盟党）召开会议，会议上基民盟主席梅尔茨将他的中右翼联盟描述为"德国的另一个选项——有实质性内容的"。

选项党主席魏德尔（Alice Weidel）自然也注意到了这一表述，她在推特上发文称："无论梅尔茨先生如何篡改抄袭，我们始终才是原版。"

当梅尔茨于2021年11月接任基民盟主席时，他誓言要让自己所在的党派重新找到定位，并削弱选项党，令其支持率减少一半。

结果18个月后，选项党的支持率翻了一番，在全国范围内达到20％，仅次于保守派联盟的30％。而联盟党似乎并未能从民众对柏林中左翼政府的不满中获益。

过去一段时间里，梅尔茨及其他一些联盟党的政客不断在附和极右翼以及反难民的言论，比如重新把关注点放在加强经济、法律与秩序上，而这被视为公然地试图抢夺极右翼的风头。

极右言论

极右翼民粹主义者向来善于利用民众的反难民情绪——自乌克兰战争爆发，随着超过100万乌克兰人的到来，德国的难民人数再次上升。

在周日的采访中，梅尔茨还对其党内提出的要求重新审议德国庇护法的提案表示支持。梅尔茨说，毫无疑问，德国是一个愿意提供帮助的国家，但"这种援助绝不能被滥用"，并补充认为"已被滥用了数十万次"。

他表示，"移民问题的解决方案"还能带来另一个好处："选项党也能因此被削弱，"他在节目上自信满满地说道。

与此同时，基社盟主席索德尔（Markus Söder）正在寻求今年10月份的连任，并一直加紧对绿党及其政纲议题的全面攻击。在巴伐利亚州10月份的州选举到来之前，基民盟/基社盟正通过越来越多地采用极右言论的方式来吸引和争取保守派选民。

"模仿"策略行不通

但波茨坦大学政治学家维尔纳·克劳斯（Werner Krause）认为，这种"模仿"策略行不通。他著有一项研究，探讨了主流政党策略和极右翼的成功。

克劳斯告诉德国之声："有一种普遍的观点认为，如果主流政党在移民问题上不那么激烈推进，就不会有极右翼的成功。"他指的是2015年，基民盟前总理默克尔对数十万从叙利亚、伊拉克、阿富汗和北非逃至欧洲的难民采取的欢迎政策，遭到党内的强烈反弹。

德国民族史专家、英德历史学家卡佳·霍耶尔（Katja Hoyer）解释说，在默克尔担任总理的16年期间，基民盟/基社盟从一个处于政治光谱中偏右的社会保守政党转变为一个左倾的，类似于社民党的政党，从而导致整个右翼形成了政治真空。

霍耶尔对德国之声说："如果一个人对移民问题有顾虑，那么实际上他没有任何可以投票支持的党派。从基民盟向右直到极右翼的选项党，这中间是一片空白。"

极右翼在欧洲崛起

放眼整个欧洲，各国反移民的极右翼政党日渐崛起。主流政党也在试图采用极右言论和对移民的强硬政策，以求重新赢回支持者。但根据来自12个欧洲国家的数据——其中一些数据可以追溯到上个世纪70年代，表明这将是一个失败的策略。

克劳斯说："当然，如果你在移民问题上采取强硬态度，在某种程度上，你是在合法化极右翼的观点和政策议程。而简单来说，选民将会看到主流政党在政策上的这种向右转变，但他们仍然更喜欢原版（极右翼）而不是'模仿的版本'。"

最新的例子是西班牙，主流右翼政党人民党（PP）和公民党（Ciudadanos）朝着强硬的反移民政策迈进，但也丝毫没能阻止极右翼政党Vox的崛起。

大量研究显示，一旦极右翼政党成功地在选举舞台上占据一席之地，就很难减少其选举支持率。克劳斯指出，当主流政党采用更严格的移民政策时，往往会有适得其反的效果，因为选民会倾向于转投极右翼政党。

克劳泽说："我们来看看希腊极右翼金色黎明党（Golden Dawn）的例子，在国家当局将该党领导层与右翼极端主义暴力直接联系起来后，该党在选举中遭遇了重大失败。" 但这一成功是短暂的，"现在希腊议会中有了三个极右翼政党。"

法国也是如此，极右翼国民联盟（前国民阵线）党主席勒庞（Marine Le Pen）如今是右翼势力最重要的选举力量，同时也继续在有关身份和移民问题的辩论中成为唯一的获益者。

口头说说没有用

根据霍耶尔的说法，反移民情绪只是众多不满情绪中的一个。由新冠疫情和俄乌战争引发的生活成本危机，快速的社会和技术变革以及随之而来的文化战争，选民对被忽视、被标签化和被嘲笑感到愤怒。她说，这在东部地区尤为明显，那里支持选项党的比例也相对较高。

霍耶尔说："很多人说，1989年，他们走上街头是为了推翻了一个专政政权，所以现在也不会有心情允许一个政府来告诉他们应该如何生活以及该做什么。" 她补充说道，主流政党应该更加努力与这些人直接对话，通过良好的政策来沟通交流，而不是用煽动性的言论来对抗极右翼。

霍耶尔表示："我认为模仿选项党的做法并不是解决问题的正确方式和方向。你不能说其他一切照旧，把从选项党那里学来的奇怪措辞拿出来用一下，然后希望通过这样做，问题就会消失。"

霍耶认为，如果主流政客不真正做出努力，以试图赢回选民的支持，那么更多的选民将转向极右翼——那就可能对自由民主构成"真正的危险"了。

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