逾百美企申请未果 华为禁令不动如山

(德国之声中文网) 匿名人士告诉路透社，目前已经有130家美国企业向美国政府提出申请，希望可以获得贩售商品给华为的许可。匿名人士指出，从特朗普说会开放部份商品交易到现在已经快要两个月，但是特朗普政府始终没有发放许可给任何一间公司。

美国最近一次揭露申请数量是七月的时后，商务部长罗斯(Wilbur Ross)当时声称收到了50封申请书。

路透社询问的一名消息人士指出，申请案的处理进度并没有被拖延，他也指出这类申请案十分复杂而且需要纳入多个不同政府单位的意见。三位商务部人士匿名告诉路透社，有些申请案已经交给国务院或是国防部等其他政府部门审视。但是目前为止官员都还在等罗斯或是白宫的下一步指示，但都还没有获得具体的评断标准或是回应。

回顾过去几个月，华为感受到的些许缓解只来自于8月时，美国政府决定延长暂时性的一般性许可，允许美国企业维修与保养华为现有的设备。

华为没有回应置评请求，但是該公司先前也多次对美国政府的决定提出抗议，认为美国把华为列入黑名单是「不公正的待遇」。

与中美贸易谈判共进退

与这个尴尬状况遥相呼应的，是现在陷入僵局的中美贸易谈判。

之前，为了要诱使中国重回谈判桌，美国总统特朗普承诺中国国家主席习近平说，美国企业会被允许贩售商品给华为。美国芯片厂商和软件厂商也十分乐见这样的发展。光是去年一年，华为就花费了110亿美金购买美国厂商的零件，客户包括英特尔、高通和美光。

当时，美国官员也敦促美国企业提出申请，主张向华为贩售国际市场上存在替代品的非敏感零件是会被政府允许的。罗斯和特朗普在七月都承诺会及时做出回应。

然而，最近中美之间互相加征关税，特朗普甚至直接以「敌人」称乎中国。这些都让特朗普政府更不可能开放企业贩售商品给华为这家中国最有竞争力的电信设备商。

中美谈判团相约九月在华府谈判。智库美国企业研究所(American Enterprise Institute)的中国专家史剑道(Derek Scissors)认为，中美贸易谈判的进展可以有效促成许可证的发放，因此最快在下个月，华为的问题便可以有效地得到缓解。

罗法/杨威廉(路透社)