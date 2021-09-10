逾百投资者至恒大总部示威 吁兑付逾期金融商品

(德国之声中文网) 中国最大的房地产开发商恒大近日面对越来越严重的债务危机，而该集团13日坦承，正面临「前所未有的困难」，但否认关於即将破产的传闻，因为该集团正试图安抚投资者，并同时降低庞大债务。

恒大在官网上发布的声明中写道：「公司目前确实遇到了前所未有的困难，但公司坚决履行企业主体责任，全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营，全力保障客户的合法权益。」

13日现身抗争现场的恒大财富总经理杜亮向现场群众坦承，该集团很难立即提供价值400亿元兑付到期理财产品。他也提到，该集团於今年5月31日赎回恒大财富理财产品，并称提前兑付是因为家里有急事。

根据网上视频与中国媒体财新网的报导，12日晚间有包含购房者丶散户与恒大自己员工在内的数百人在恒大位於深圳的总部外抗议，他们要求该集团兑付逾期的金融产品。现场有60多名保安人员以人墙阻挡气愤的示威民众。

根据路透社报导，现场示威者当时对杜亮表示：「你们这麽大公司，从老百姓身上骗走了多少钱？」另外，有示威者表示，该公司称还需要2年才能还款，但他们担忧恒大到年底就会破产。

为了应对投资者的不满，恒大上周提出一个透过理财产品来长期还款的方案。恒大集团董事局主席许家印9月10日在恒大财富专题会上指出，该集团要确保所有到期的财富产品都能尽早兑付，一分钱都不能少。他说：「我可以一无所有，但恒大财富的投资者不能一无所有。」

但投资者却不接受恒大的提案，持续抗争，这也迫使恒大於13日改变兑付方案。根据中国证券时报13日的报导，恒大提出的3个兑付方案给投资者，其中包含现金分期兑付丶住宅丶公寓丶办公楼丶商铺丶车位以及冲抵购买恒大建案尾款，主要都是以「抵债」的方式来兑付。不过中国的澎湃新闻则称，有投资者表示无法接受这些兑付方案，因为他们希望本息可以一次兑付，不希望接受分期兑付或实物兑付。

恒大债务危机

法新社报导，恒大多年来透过借贷替集团快速增长提供资金，但也因此累计了超过3000亿美元的债务。上周，恒大集团被两家信用评级机构下调了评级，同时其股票跌至2009年的上市价格以下。

凯投宏观(Capital Economics)上周的一份报告称，截至6月底，恒大已承诺完成140万套房产。彭博本月初在报道中则提到，一些债权人要求立即偿还贷款。恒大已经出售了一些范围广泛的资产的股权，并提供了巨大的折扣来卸载公寓，但今年上半年的利润仍然下降了29%。

部分专家指出，由於近年来中国政府缩紧房地产政策，所以想继续举债和融资都变的越来越困难，这也使市场开始担忧恒大是否可能破产。分析认为，恒大破产将对中国经济造成严重的负面影响。由於该集团有接近20万的直接雇员，而与该集团相关的雇员数量高达380万，所以恒大破产会导致大规模的失业，也会让数以千计的企业因资金断裂而倒闭。

中国监管机构也警告，若恒大的债务危机无法稳定下来，该集团将在中国的金融体系中，引起非常大规模的风险。

(路透社丶法新社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。