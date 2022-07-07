 連環醜聞壓垮約翰遜 誰將接任英國首相？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.07.2022

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时政风云

連環醜聞壓垮約翰遜 誰將接任英國首相？

幾度遭逼宮卻都頑強存活下來英相約翰遜，終於頂不住連環醜聞，週四宣布辭任保守黨黨魁，但表明希望留任首相，直到新人選出現。根據英媒報導，新首相最早可能9月才會選出——誰是目前的熱門人選？

Großbritannien | Boris Johnson kündigt Rücktritt an

約翰遜之後，誰可能入主唐寧街10號？

（德國之聲中文網）英國首相約翰遜（Boris Johnson）週四（7月7日）宣布辭去保守黨黨魁一職。他在唐寧街10號首相官邸前發表演說，稱將留任，直到保守黨選出新黨魁。他在辭任黨魁的演說中表示，「難過將放棄世界上最好的工作」，並稱「無法完成這麼多的構想和計畫，這當然很痛苦」，但他並沒有為近期一系列醜聞道歉。

幾度撐過逼宮、被戲稱是「九命怪貓」的約翰遜，終究撐不過一連串醜聞。壓垮他的醜聞包含被查出多次違反防疫規定參加聚會的「派對門」，以及副黨鞭平徹（Christopher Pincher）爆性騷擾醜聞，但約翰遜被指控早已知情卻對此說謊。

約翰遜宣布辭職，是在本週50名保守黨議員陸續辭職之後發表的。週二（5日），英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）與衛生大臣賈維德（Sajid Javid）在表示對政府失去信心後，相繼遞出辭呈，此後引發了骨牌效應。

約翰遜在辭任演說中表示，保守黨將在下週公布新任黨魁的選舉時間表。《金融時報》則引述消息人士消息報導稱，保守黨預計最早在9月初選出新任首相。

根據美聯社報導，所有保守黨議員都有資格參選，黨內官員可以在數小時內公開提名。保守黨議員將在一系列淘汰賽中進行投票，得票最少的候選人退出，投票將會持續到剩下兩名競爭者。

最後兩名候選人將通過郵寄投票的方式，由全國約18萬名全體黨員票選，獲勝者將成為保守黨新任黨魁和英國新首相，無需再進行全國大選。

Großbritannien | Boris Johnson

約翰遜表示「難過將放棄世界上最好的工作」，並稱「無法完成這麼多的構想和計畫，這當然很痛苦」，但他並沒有為近期一系列醜聞道歉。

誰是下一任？

綜合英媒分析與民調數據，目前英國保守黨黨魁的可能人選，尚未出現明顯優勢者，但至少有4名熱門的潛在候選人，包含：國防大臣華萊士（Ben Wallace）、現任國際貿易部長莫登特（Penny Mordaunt）、財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）等。

根據民意調查機構YouGov週四發佈的最新調查，華萊士是保守黨內當前最屬意接替約翰遜的人選。現任國防大臣的華萊士曾呼籲約翰遜辭職，但表示他將繼續擔任領導英國國防部保護國家安全的職務。由於處理烏克蘭戰爭和從阿富汗撤離，華萊士一直在保守黨民意調查中，黨內最喜歡的內閣部長中名列前茅。

作為一名前士兵，華萊士自2016年起擔任安全部長，直到3年後擔任現職。《衛報》分析指出，迄今為止華萊士的公眾形象相對較低調，但保守黨議員表示，他的受歡迎程度可能已經開始讓他考慮入場。許多人認為，他與約翰遜是風格迥異、鮮明對比的兩種人物。然而，目前並不確定華萊士是否真的想要競選首相之位，因為在約翰遜發表辭職聲明前，他拒絕對此發表評論。

YouGov民調中，位列第二的是前任國防大臣、現任國際貿易部長莫登特。《金融時報》指出，她是目前外界猜測最受歡迎的人選之一。莫登特於2019年成為英國第一位女性國防部長，也是脫歐支持者。約翰遜上任以來，她也是對首相最直言不諱的批評者之一。

《衛報》分析指出，莫道特在約翰遜的領導下被視為「不忠」，因為在上一次的競選投票中，她支持亨特（Jeremy Hunt）而不是約翰遜。報導稱，莫道特「似乎正在為競選最高職位做好準備。」

已向約翰遜遞出辭呈的財政部長蘇納克，也是熱門人選之一，他在YouGov公佈的最新民調中名列第三。《衛報》稱，據報，蘇納克週四已經設立了臨時領導人競選辦公室。

蘇納克長期以來一直被認為是保守黨的領軍人物，不過由於「派對門」等爭議醜聞纏身，加上他對經濟與稅收政策的處理受到挑戰，是否能取得優勢仍然未知。

YouGov民調中排名第四的則是現任外交大臣特拉斯。在賈維德和蘇納克於週二遞出辭呈、觸發後續政治海嘯後，這位外交大臣很快就宣布支持約翰遜，但隨後縮短了她原本在印尼參與二十國集團（G20）外長會議的行程。

Australien | PK Liz Truss und Ben Wallace

國防大臣華萊士（右）與外交大臣特拉斯（左）是當前的可能熱門人選之一。

《衛報》指出，特拉斯已經組建競選團隊有一段時間了，作為第一位保守黨女性外交大臣，儘管有人指責外交部對烏克蘭戰爭準備不足，但她仍因對俄羅斯寡頭實施制裁等處理而受到讚譽。《金融時報》形容，特拉斯在政治風格上，一直試圖呼應前首相撒切爾（Margaret Thatcher）。

除此之外，衛生大臣賈維德（Sajid Javid）、接任蘇納克辭任後的財政大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）、下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat），也是備受討論的人選。

不讓留守？

儘管約翰遜在宣布辭職黨魁後表示，盼望能留任首相直到選出新任領袖，但英國兩黨卻出現不少反對聲音。

稍早，反對黨工黨領袖斯塔默（Keir Starmer）表示，如果約翰遜不立即下台，他將要求進行不信任投票。

英國前首相梅傑（John Major）此前也曾表示，在找到保守黨新任領袖之前，即將卸任的約翰遜不應繼續擔任首相。

梅傑在一封公開信中說：「在失去內閣、政府和議會黨派支持的情況下，讓總理繼續留任長達三個月的提議是不明智的，而且可能不可持續。」他認為，約翰遜應該「為了國家的整體福祉」做決定，並點名現任副首相拉布（Dominic Raab）可以接任看守首相，直到找到新領導人。或者，他建議保守黨可以改變選拔規則，以加快接班進程。

此外，蘇格蘭首席大臣斯特金（Nicola Sturgeon）也加入了許多反對約翰遜留任看守任期的行列。她指出：「我不確定是否有人可以看到了約翰遜，並得出結論認為他有能力真正表現得像看守首相一樣。他會想要做事，但在這個過程中，無疑會造成更多混亂。」

各方反應

約翰遜週四宣布將卸任黨魁後，工黨領袖斯塔默批評：「他在這個國家製造了謊言、欺詐和混亂。

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在发生一系列丑闻之后，英国首相约翰逊实在顶不住尤其来自党内的压力，周四宣布卸任政府首脑一职，但他还说，在找到继任者之前，继续留任。

被一系列丑闻缠身的英国首相约翰逊已宣布辞去保守党领袖职务，首相一职将保留到今年秋季保守党举行党代会。

继英国两名重要内阁大臣因不满首相约翰逊的执政作风宣布辞职后，周三不停传来阁员辞职的消息。已有保守党议员提出再度举行对约翰逊的不信任投票。

在359名議員中有211名議員投票支持他，英國首相約翰遜在6日的不信任投票中驚險過關。接下來至少一年內，保守黨都不能對約翰遜再次發起類似挑戰，但他在黨內的政治威望被認為已經受挫。

美國總統拜登（Joe Biden）則在約翰遜辭職演說後幾個小時，表示將繼續與英國「密切合作」。 拜登在一份聲明中說：「英國和美國是最親密的朋友和盟友，我們兩國人民之間的特殊關係仍然牢固而持久。」 拜登補充稱：「我期待繼續與英國政府密切合作。」

俄羅斯方面，克里姆林宮發言人稱：「關於約翰遜先生，他非常不喜歡我們。我們也不喜歡他。」俄羅斯駐英國大使亦向路透社表示：「當然，我們更喜歡不那麼敵對或好戰的人。」
並補充說：「我不能說他是俄羅斯的朋友。」 

相比之下，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則對約翰遜釋出善意。澤連斯基說：「我們對這消息感到悲傷。不僅是我，還有整個烏克蘭社會」，並表示「我的政府和所有烏克蘭人都感謝你的幫助。」

在宣布辭職的演說中，約翰遜強調無論如何英國始終與烏克蘭同在。他也向烏克蘭喊話稱：「只要有需要，我們就會繼續支持你們爭取自由！」

（綜合報導）

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