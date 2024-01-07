造成宿醉的原因是什么？我们如何摆脱它？

（德国之声中文网）有很多所谓的解酒方法，但实际上对抗宿醉鲜少有"特效药"。

学校里的生物老师常常告诉我们："啤酒不是买来的，而是租来的。" 他总说，租金的附加费用就是宿醉。宿醉是饮酒后的出现的不适症状，比如头痛、肌肉痛或者恶心等。

但是，酒精是如何影响我们的身体和大脑的，我们对宿醉的了解又有多少？科学家们并不完全确定饮酒后的宿醉是如何发生的，但每个喝过酒的人都知道宿醉有多么令人讨厌。节日里，不少人都会小酌几杯，有的甚至豪饮一番。有可能摆脱宿醉对我们的影响吗？

肝是不会忘记的

宿醉的化学反应

酒精在肝脏中通过乙醇脱氢酶代谢。酒精分解时，会形成乙醛，这是一种有毒的化学物质，身体必须在它对自己造成严重损害前，将其清除。

研究表明，当所有酒精都转化为乙醛时，宿醉症状达到顶峰。在此时，血液中的酒精含量正在回归零点。

但导致宿醉的不仅仅是酒精--酒精饮料中的其他化合物，尤其是在红酒和威士忌等深色饮料中常见的同源物和亚硫酸盐，也对形成宿醉起了一定的作用。

有關飲酒的迷思和謠言

宿醉症状及其原因

酒精会影响身体的多种不同部位，这也解释了为什么宿醉会出现多种症状。我们熟知的有：

脱水：酒精是一种利尿剂，意味着它增加排尿。酒精会抑制抗利尿激素的释放。水分流失导致人体轻微脱水，进一步诱发头痛和疲劳。

头痛：头痛是宿醉的一大特征。原因之一是轻微脱水，水分流失导致大脑轻微收缩。这种收缩会使大脑被拉离头骨，从而拉动大脑外部神经，引起疼痛。其次，酒精是一种血管扩张剂。也就是说，对于偏头痛易感人群，酒精可能会引发其偏头痛发作。

恶心：酒精刺激胃粘膜，导致更多胃酸分泌。这两者都会导致恶心和胃部不适。

疲劳：庆祝活动通常会持续到深夜。酒精会导致晚睡，以及睡眠紊乱，令人更容易在第二天感到疲劳和易怒。

此外，酒精在体内还具有促炎作用--这是由旨在清除有害化学物质的一般免疫反应引起的。这导致人在宿醉时会感到全身不适，就像生病了一样。

带你去“很好喝”的圣诞市场 热红葡萄酒飘香 对于寒冬逛圣诞市场的到访者来说，一定要尝尝那里的热红萄酒（Glühwein）。每逢圣诞节，喝上一杯热红葡萄酒就好像春节中国北方人吃饺子的习俗。要是哪位热葡萄酒经营者能在圣诞市场上获得一个摊位，那真要拍手叫好了。统计数据显示，每年德国人喝掉约4000万升热红葡萄酒。

带你去“很好喝”的圣诞市场 热白葡萄酒 与热红葡萄酒有异曲同工之妙口感的是热白葡萄酒。加入蜂蜜、桂皮、八角、丁香、柠檬皮，橙汁一同熬制而成。

带你去“很好喝”的圣诞市场 鸡蛋酒 圣诞市场上除热葡萄酒之外，鸡蛋酒（ Eierpunsch）也是传统饮品之一。顺便一提的是，19世纪，这款酒是上流社会和贵族的饮品。此外，鸡蛋甜酒尤其受到高龄妇女的喜爱。

带你去“很好喝”的圣诞市场 苹果甜酒 Apfelpunsch （苹果甜酒）和鸡蛋酒的名字差不多。用料包括：苹果、奶油、苹果汁、白葡萄酒、香草精及香草肉桂。对那些担心食用蛋黄会增加胆固醇摄入过高的群体来说，可以尝尝售价约2.5欧元一杯的苹果酒。

带你去“很好喝”的圣诞市场 格罗格酒 Grog Gluehwein(格罗格酒)的做法很简单：将80毫升朗姆酒、50毫升青柠檬（鲜）、4茶勺红糖，及肉桂混合在一起，加热即可饮用。

带你去“很好喝”的圣诞市场 猎人茶 Jagertee译为猎人茶。看词面就能了解是猎人打猎时为御寒喝的“茶”。但这却并不是真正意义上的茶，而是添加了朗姆酒的酒精饮品。不光是圣诞节，对于热爱滑雪的德国和奥地利人来说，置身雪山时来上一杯也是不错的选择。

带你去“很好喝”的圣诞市场 热卡皮利亚 此酒可以说是德国圣诞市场上的“酒王”，之所以称王，是因为其每杯售价5欧元的价格不菲了。与一杯2、3欧元的热红葡萄酒相比，确实有点小贵。热卡皮利亚酒Caipirinha的味道有点像带酒味儿的热柠檬。这个源自巴西的传统鸡尾酒如今被德国人改成热饮后，给冬日的寒冷带来一丝暖意。 作者: 严严



更严重的宿醉可能与基因有关

显然，饮酒越多，宿醉越严重，但情况也并非总是那么简单。人们在宿醉方面的经历会有很大差异：有些人即使摄入的酒精更少，出现的宿醉情况也比其他人更严重。

造成这种现象的原因之一可能与基因有关。研究表明，由于基因差异，许多人的肝脏较难代谢酒精。导致宿醉的"罪魁祸首"是两种对分解酒精很重要的酶：前面提到的乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶。

事实上，大约45%的宿醉严重度是由于编码这些酶的基因的遗传变异导致。导致对酒精敏感并容易宿醉的基因变异在亚洲人后裔中尤为常见。

另一方面，大约10%到20%的饮酒者声称，即使喝了大量酒，他们也不会出现宿醉的情况。要么是因为他们更擅长假装自己没事，要么是因为他们的肝脏能更有效地分解酒精。

上厕所，及其他宿醉解药

有没有经科学证明有效的宿醉解药？很可惜：没有。

当然，也有很多家庭疗法，比如生鸡蛋、咖啡、性爱或等渗电解质饮料等等，但这些都不是宿醉的万能解药。它们所起的作用只是对失去的营养物质、液体和内啡肽进行补充。当然，这些都有恢复身体的作用，但并不会神奇地令宿醉消失。

一项研究表明，一个行之有效地方法可以加速减轻宿醉：排便。其原因在于乙醇在胃和肠中停留的时间很长，并从那里继续被吸收进血液中。

该研究的作者将其称为"肠道饮酒"。肠道吸收乙醇的速度比肝脏代谢乙醇的速度快。这意味着上厕所是可以有效地从肠道中清除尚未吸收到血液中的乙醇。 该研究认为，排便一到两次是减轻宿醉症状并减少肝损伤风险的有效方法。

当然，避免宿醉的最佳办法就是健康生活，远离酒精。

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