造假后果严重： 大众高管被起诉  戴姆勒被罚款

（德国之声中文网）德国斯图加特检察院通报说，"经过深入细致的调查"，大众汽车前总裁温特科恩（Martin Winterkorn），现任总裁迪斯（Herbert Diess）和监事会主席珀奇（Hans Dieter Pötsch）将被起诉。他们被控过晚将柴油丑闻通报给资本市场，从而"对公司股票市场价格非法施加影响"。

对于大众管理层是否比迄今所承认的时间更早地就知道在美国的柴油废气数据作假，检方进行了调查。根据调查结果，情况确实如此。调查报告称："大众汽车公司的上述前任和现任董事会成员被控违背其法律义务，故意拖延通报柴油丑闻引发的巨额赔款支付义务，从而对公司的股票市场价格施加非法影响。"

大众和律师驳回"毫无根据"的指控

大众汽车首席执行官沃纳（Hiltrud Werner）认为，不伦瑞克检察院关于市场操纵的指控是没有根据的。沃纳说，公司已经与内部和外部知情人以及专家进行了认真的调查。 "结果很明显：这些指控是没有根据的。"

根据沃纳的说法，大众汽车始终坚信它已满足资本市场的所有信息要求。他说："如果对簿公堂，我们坚信所有指控将被证明是毫无根据的。"此外，在作出最终定罪之前适用无罪推定的原则。珀奇、迪斯和温特科恩的辩护律师周二也驳回了指控，认为没有根据。

戴姆勒因柴油丑闻被罚款8.7亿欧元

戴姆勒公司可能因柴油丑闻中陷入困境。斯图加特检察院已对公司处以罚款。但是该公司仍在千方百计为自己进行辩护。

针对汽车制造商戴姆勒公司的柴油丑闻，斯图加特检察院做出罚款8.7亿欧元的裁决。据检方周二（9月24日）公布的消息称，罚款的原因是戴姆勒公司的一个质量认证部门没有遵守监督义务，导致没有达到氮氧化物排放标准的车辆获得合格认证。

戴姆勒公司没有打算对检方的决定提出上诉。该公司表示，罚款不会影响第三季度的收入。

此前，已经有其他汽车制造商被责令支付罚款。大众汽车公司及其子公司奥迪和保时捷总共支付了超过20亿欧元的罚款。汽车零配件供应商博世公司也被斯图加特检察院罚款九千万欧元。

李京慧/洪沙 (德新社、路透社)