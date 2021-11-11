 通过收税调节房价 中国楼市何去何从? | 经济纵横 | DW | 12.11.2021

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经济纵横

通过收税调节房价 中国楼市何去何从?

中国国家主席习近平近期提出要实现共同富裕的目标。在这个背景下，房产税的推出进入倒计时。不过该举措极具争议，一位曾经在中国生活了10年的德国专家对此也颇有体会。

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