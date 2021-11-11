通过收税调节房价 中国楼市何去何从?

客座评论：房产税的推出和新经济的转型

中国政府近日公布房产税试点的消息，虽然并没有太多细节内容，但依然让国内外舆论高度关注。许多人在解读，这项政策究竟释放出怎样的经济和政治讯号？中国经济学者沈凌认为，北京已经三番五次给社会打“预防针”，压缩房地产规模，进行经济转型是必然之举。