通过收税调节房价 中国楼市何去何从?

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中国国家主席习近平近期提出要实现共同富裕的目标。在这个背景下，房产税的推出进入倒计时。不过该举措极具争议，一位曾经在中国生活了10年的德国专家对此也颇有体会。
中国政府近日公布房产税试点的消息，虽然并没有太多细节内容，但依然让国内外舆论高度关注。许多人在解读，这项政策究竟释放出怎样的经济和政治讯号？中国经济学者沈凌认为，北京已经三番五次给社会打“预防针”，压缩房地产规模，进行经济转型是必然之举。
种种迹象显示，中国党和国家领导人习近平提出“社会主义共同富裕发展道路”的主张之后，中国正在出台一系列税制改革计划。继房地产税之后，高收入税以及财产也已被提上了议事日程。
经济增速回落、多地拉闸限电导致制造业受挫、资产相当于中国GDP2%的恒大集团深陷财务泥潭、监管部门对一些行业出重拳引发收紧民营企业猜测......有关中国经济的负面新闻频频登上头条，中国经济态势与前景已到了令人担忧的地步吗？本台记者采访了德国基尔世界经济研究所高级研究员、来自台湾的刘宛鑫（Wan-Hsin Liu)博士。
有关是否需要推行房地产税的争论已经持续了十多年。本周六，中国公布了在部分地区开展房地产税改革试点的决定。试点期限为五年，不过官方并没有公布哪些城市成为试点地区或详细的税率。
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