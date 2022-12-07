「情况远没有想象中可怕」德国经济气氛回升

尽管遭遇创纪录的通货膨胀和供应瓶颈，德国经济在夏季的增长比最初预期的要强劲。7月至9月，国内生产总值与上一季度相比增长了0.4%。另外，德国经济界的气氛在11月出现了大幅改善，最新商业预期指数上升明显。