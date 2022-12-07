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因货币流通数量增加而使得物价水准在某一时期内，连续性地以相当的幅度上涨之现象。
体现为物价上升、货币购买力下降。
通货膨胀的大潮中，瑞士法郎可谓一枝独秀。人们带着羡慕的眼光问道，这个山地小国货币坚挺的秘诀是什么？
在蒙古国首都乌兰巴托，数千人本周一不顾严寒再度走上街头，抗议该国煤炭行业的腐败和高通货膨胀。该国反腐败机构11月中旬宣布，煤炭行业30多名官员因贪污受到调查。
伊朗当局对高通货膨胀引起的民众不满做出了反应，然而采取的措施却是提高公务员工资和指示媒体多报道正面消息。政治学者表示，糟糕的经济状况可能会引发新一轮的抗议浪潮。
几十年来，德国广大中产阶级的小日子一直过得十分滋润。不过，近一年来能源价格暴涨以及随之而来的全面通货膨胀，让他们的物质生活不再如往常那般优渥。
今年8月，美国总统拜登签署了价值4300亿美元的《通胀削减法案》，这使得拜登政府对美国经济补贴的程度远远超过前任特朗普，包括德国汽车制造商在内的大量欧洲企业成为这一法案的受害者。
国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在接受媒体采访时表示，中国应告别 “清零”政策，转向有针对性的防疫措施，以减少对民众和经济的伤害。
过去十年间，超低利率是全球房地产价格上涨的一个主要因素。但随着利率上涨以对抗通货膨胀，房地产泡沫是否会破裂？
尽管遭遇创纪录的通货膨胀和供应瓶颈，德国经济在夏季的增长比最初预期的要强劲。7月至9月，国内生产总值与上一季度相比增长了0.4%。另外，德国经济界的气氛在11月出现了大幅改善，最新商业预期指数上升明显。
媒体报道称，美国网络巨头亚马逊计划裁减一万名员工。这是继脸书、推特之后，又一家美国网络公司宣布大规模裁员计划。
正在柬埔寨出席东盟峰会的中国总理李克强，周六在和国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃会晤时表示，中国政府的稳经济措施已经止住了下滑势头。他还强调，中国没有在全球通货膨胀率高企期间大肆购买能源和粮食，这是对全世界的贡献。
欧盟本周五下调了对2023年欧盟范围的经济预测，警告欧元区可能在今冬陷入衰退。而通货膨胀在今年年底达到峰值后，将缓慢回落。
本周三，香港举办新冠疫情爆发以来最大规模的经济会议国际金融领袖投资峰会。包括高盛、摩根士丹利、瑞银和黑石在内的国际金融机构的代表皆前来出席这场峰会。香港特首李家超致辞表示，香港正步向正常，最坏的情况已经过去，将进一步放宽检疫措施。
世界各地的货币都在贬值，对经济造成了严重的破坏。但是，随着强势美元冲击来自外国的需求，一些美国企业也遭受损失。
捷克正在经历严重的通货膨胀，数万人周五在布拉格集会抗议政府支持乌克兰。示威者在“捷克优先”的口号下要求现任政府辞职，同时呼吁欧盟结束对俄罗斯的制裁政策。
在乌克兰战争推高能源价格的影响下，德国今年10月的通货膨胀率再次突破10%。经济学家预测，今后数月德国的通胀将保持在高水平。
欧洲央行正在对抗欧元区的高通胀，随着今年第三次加息，更进一步的手段可能会随之而来。
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