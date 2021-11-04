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因货币流通数量增加而使得物价水准在某一时期内，连续性地以相当的幅度上涨之现象。
体现为物价上升、货币购买力下降。
美联储宣布从本月开始缩减购债规模，并计划在2022年年中彻底结束购债计划。美联储主席鲍威尔表示，希望到明年春天或夏天时通胀率会下降。到明年下半年，劳动力市场状况可能达到充分就业目标。“而这将足以成为加息的理由”。
由于能源价格持续走高，今年十月德国的物价指数仍在继续上涨。通胀率达到了1993年以来的最高水平。
经济增速回落、多地拉闸限电导致制造业受挫、资产相当于中国GDP2%的恒大集团深陷财务泥潭、监管部门对一些行业出重拳引发收紧民营企业猜测......有关中国经济的负面新闻频频登上头条，中国经济态势与前景已到了令人担忧的地步吗？本台记者采访了德国基尔世界经济研究所高级研究员、来自台湾的刘宛鑫（Wan-Hsin Liu)博士。
今年9月欧元区的通货膨涨更加严重，达到近13年来最高水平。一项研究指出，消费者与公司对通膨的担忧，可能会加剧德国的通膨情形。
德国9月份的总体通胀率跃升至4.1%——这是近30年来最快速的同比增长。全球经济恢复还摇摆不定，专家提醒还需要改善尚需时日。
我们的生活成本正在增加，这其中有很多原因。德国之声评论员Henrik Böhme指出，比起其他国家的人们，德国人尤其害怕通货膨胀、货币贬值，但其实（尚且）无需恐慌。
联邦统计局正式确认了之前有关通货膨胀率的初步估值——3.9%。经济学家预计通胀率将在未来几个月继续上升。然而，这并不会改变欧洲央行的货币政策。
物价明显贵了：美国出现了5%的通货膨胀率，这是2008年以来的第一次。造成通胀的原因是，疫苗推动的经济复苏与人们被压抑许久的需求释放出来。
由于原料价格不断上涨，今年五月的中国经济发展数据出人意外地出现下滑。这已经是采购经理指数连续第二个月出现下滑。
欧盟统计局周五公布的第一季度GDP数据显示，欧元区经济在不到一年内第二次衰退。缓慢的疫苗接种进度以及新冠封锁限制阻碍了经济反弹。
在爆炸之前，黎巴嫩正在经历史上最严重的经济危机，通货膨胀与饥饿都困扰着人民。一場爆炸不仅炸毁人们的栖身之所，也动摇了政治环境。外科医生说，这简直「有如战争现场」。
从前，人们说，"像阿根廷人一样富"。这个南美国家曾是世界上最富裕国家之一。今天，它一路走向贫困，并又濒临破产。我们不妨看一看这个国家的衰败史。
委内瑞拉总统马杜罗周一宣布了两项重要的人事变动，任命该国已故总统查韦斯的表弟阿斯杜拜尔·查韦斯和前副总统艾伊萨米掌管该国萎靡不振的石油业。艾伊萨米不久前被美国列入10大通缉犯名单。
中国是世界上最大的猪肉消费国。农历年将至，猪肉需求更大。但中国因非洲猪瘟已扑杀超过百万头猪隻，疫情也还未完全控制，导致猪肉价格持续上涨。过年餐桌上常见的腊肉和香肠，今年恐成罕见珍馐。
在美国总统特朗普上周六 (12月21日) 宣布中美很快会签署第一阶段的贸易协议后，中国国务院周一 (12月23日) 上午也宣布自2020年1月起，将降低对上百项进口商品的关税。
由于猪瘟肆虐，中国价格指数总体攀升，今年11月的通胀率达到4.5%。
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