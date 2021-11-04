黎巴嫩爆炸之后: 上千伤亡 30万人无家可归

在爆炸之前，黎巴嫩正在经历史上最严重的经济危机，通货膨胀与饥饿都困扰着人民。一場爆炸不仅炸毁人们的栖身之所，也动摇了政治环境。外科医生说，这简直「有如战争现场」。