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通货膨胀

因货币流通数量增加而使得物价水准在某一时期内，连续性地以相当的幅度上涨之现象。

体现为物价上升、货币购买力下降。

(190731) -- WASHINGTON, July 31, 2019 (Xinhua) -- U.S. Federal Reserve Chairman Jerome Powell speaks during a press conference in Washington D.C., the United States, on July 31, 2019. U.S. Federal Reserve on Wednesday lowered interest rates for the first time since the 2008 global financial crisis, amid rising concerns over trade tensions, a slowing global economy and muted inflation pressures. The Federal Open Market Committee, the Fed's rate-setting body, trimmed the target for the federal funds rate by 25 basis points to a range of 2 percent to 2.25 percent after concluding its two-day policy meeting, in line with market expectation. (Xinhua/Liu Jie) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

美联储宣布缩减购债规模 04.11.2021

美联储宣布从本月开始缩减购债规模，并计划在2022年年中彻底结束购债计划。美联储主席鲍威尔表示，希望到明年春天或夏天时通胀率会下降。到明年下半年，劳动力市场状况可能达到充分就业目标。“而这将足以成为加息的理由”。
ARCHIV - Das Geldfach einer Kasse ist am 13.05.2015 in Lützow (Mecklenburg-Vorpommern) zu sehen. Foto: Jens Büttner (zu dpa Inflation zieht weiter an - Höchster Stand seit zwei Jahren vom 28.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

德国通胀飙至28年新高 欧央行维持零息政策不变 29.10.2021

由于能源价格持续走高，今年十月德国的物价指数仍在继续上涨。通胀率达到了1993年以来的最高水平。
People ride a bicycle past the construction site of Guangzhou Evergrande Soccer Stadium, a new stadium for Guangzhou FC developed by China Evergrande Group, in Guangzhou, Guangdong province, China September 26, 2021. REUTERS/Aly Song

专访：负面消息不断，中国经济值得担忧吗？ 29.10.2021

经济增速回落、多地拉闸限电导致制造业受挫、资产相当于中国GDP2%的恒大集团深陷财务泥潭、监管部门对一些行业出重拳引发收紧民营企业猜测......有关中国经济的负面新闻频频登上头条，中国经济态势与前景已到了令人担忧的地步吗？本台记者采访了德国基尔世界经济研究所高级研究员、来自台湾的刘宛鑫（Wan-Hsin Liu)博士。
Ein Einkauf liegt in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt. Die Angst vor steigenden Preisen könnte Ökonomen zufolge die Inflation anheizen. (zu dpa «DIW: Bei Inflation droht Gefahr von psychologischer Seite») +++ dpa-Bildfunk +++

生活变更贵 通货膨涨涨不停 24.10.2021

今年9月欧元区的通货膨涨更加严重，达到近13年来最高水平。一项研究指出，消费者与公司对通膨的担忧，可能会加剧德国的通膨情形。 
28.08.2019, Der SUV Grandland X wird im Opel-Werk Eisenach montiert. In der bisher auf Kleinwagen spezialisierten Autofabrik in Eisenach startete an diesem Tag die Produktion des Stadtgeländewagens Grandland. Für den SUV, der bisher in Frankreich gebaut wird, nutzt Opel eine PSA-Plattform. Das Eisenacher Werk mit derzeit noch 1400 Beschäftigten hatte bis zur Investitionsentscheidung für den Grandland im Juni 2018 auf der Kippe gestanden.

全球供应短缺 德国9月份通胀率达4.1% 02.10.2021

德国9月份的总体通胀率跃升至4.1%——这是近30年来最快速的同比增长。全球经济恢复还摇摆不定，专家提醒还需要改善尚需时日。
ARCHIV - Das Geldfach einer Kasse ist am 13.05.2015 in Lützow (Mecklenburg-Vorpommern) zu sehen. Foto: Jens Büttner (zu dpa Inflation zieht weiter an - Höchster Stand seit zwei Jahren vom 28.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

评论：一个叫做通货膨胀的幽灵 02.10.2021

我们的生活成本正在增加，这其中有很多原因。德国之声评论员Henrik Böhme指出，比起其他国家的人们，德国人尤其害怕通货膨胀、货币贬值，但其实（尚且）无需恐慌。
02.06.2021 *** Eine Anzeigetafel an einer Tankstelle an der Autobahn A7 im Landkreis Heidekreis zeigt die Preise für Kraftstoff an. Die Benzinpreise in Deutschland sind auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. +++ dpa-Bildfunk +++

确认！德国通胀率升至几十年来最高 10.09.2021

联邦统计局正式确认了之前有关通货膨胀率的初步估值——3.9%。经济学家预计通胀率将在未来几个月继续上升。然而，这并不会改变欧洲央行的货币政策。
02.03.2020, USA, New York: Die Wall Street in New York. An der Wall Street waren die Anleger am 03.03.2020 wieder in die Defensive gegangen - trotz einer überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank. Der Dow Jones Industrial hatte nach dem Schluss am deutschen Aktienmarkt stark nachgegeben. Wegen der Gefahren für die Wirtschaft durch das neue Coronavirus hatte die Federal Reserve den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Es gelang ihr damit aber nicht, die Sorgen am Markt zu mildern. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

美国通胀破五 美联储压力增大 11.06.2021

物价明显贵了：美国出现了5%的通货膨胀率，这是2008年以来的第一次。造成通胀的原因是，疫苗推动的经济复苏与人们被压抑许久的需求释放出来。
--FILE--View of the production of steel at a plant of Qingdao Special Iron and Steel Co., Ltd. in Qingdao city, east China's Shandong province, 23 February 2018. The purchasing managers' index (PMI) for China's manufacturing sector came in at 51.4 this month, down from 51.5 in March, new data showed Monday. A reading above 50 indicates expansion, while a reading below reflects contraction. Despite the slight decline, the April figure was still higher than an average of 51 in the first quarter and 51.2 for April 2017, the National Bureau of Statistics (NBS) said in a statement on its website. Foto: Han Jiajun/Imaginechina/dpa |

原料价格上涨困扰中国企业 PMI小幅回落 31.05.2021

由于原料价格不断上涨，今年五月的中国经济发展数据出人意外地出现下滑。这已经是采购经理指数连续第二个月出现下滑。
Europe and money (Euro banknotes).

欧元区第一季度经济再衰退 01.05.2021

欧盟统计局周五公布的第一季度GDP数据显示，欧元区经济在不到一年内第二次衰退。缓慢的疫苗接种进度以及新冠封锁限制阻碍了经济反弹。
Lebanese soldiers search for survivors after a massive explosion in Beirut, Lebanon, Wednesday, Aug. 5, 2020. The explosion flattened much of a port and damaged buildings across Beirut, sending a giant mushroom cloud into the sky. In addition to those who died, more than 3,000 other people were injured, with bodies buried in the rubble, officials said.(AP Photo/Hassan Ammar)

黎巴嫩爆炸之后: 上千伤亡 30万人无家可归 06.08.2020

在爆炸之前，黎巴嫩正在经历史上最严重的经济危机，通货膨胀与饥饿都困扰着人民。一場爆炸不仅炸毁人们的栖身之所，也动摇了政治环境。外科医生说，这简直「有如战争现场」。
February 12, 2020, Buenos Aires, Federal Capital, Argentina: Trade unions and social organizations march through the center of Buenos Aires to protest the visit to the country of an International Monetary Fund (IMF) mission, while the Union of Workers of the Popular Economy (UTEP) is mobilized to Ã¢â¬ÅaccompanyÃ¢â¬Â the Government position. (Credit Image: Â© Roberto Almeida Aveledo/ZUMA Wire |

阿根廷面临又一次破产    04.08.2020

从前，人们说，"像阿根廷人一样富"。这个南美国家曾是世界上最富裕国家之一。今天，它一路走向贫困，并又濒临破产。我们不妨看一看这个国家的衰败史。
26.03.2020, USA, Washington: Dieses vom US-Justizministerium zur Verfügung gestellte Bild zeigt ein Fahndungsposter für Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Minister für Produktion von Venezuela. Die USA klagen den venezolanischen Staatschef Maduro und mehrere Vertraute wegen Drogenhandels und Geldwäsche an. Die venezolanische Regierung arbeite mit Dissidenten der früheren kolumbianischen Rebellenorganisation Farc zusammen, um Kokain über Mittelamerika in die Vereinigten Staaten zu schmuggeln, sagte US-Justizminister Barr. Foto: Polonet/Department of Justice/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

美国通缉犯成委内瑞拉石油业新“掌门人” 28.04.2020

委内瑞拉总统马杜罗周一宣布了两项重要的人事变动，任命该国已故总统查韦斯的表弟阿斯杜拜尔·查韦斯和前副总统艾伊萨米掌管该国萎靡不振的石油业。艾伊萨米不久前被美国列入10大通缉犯名单。
A Chinese pork butcher waits for customers at a local supermarket in Beijing on Sunday, September 22, 2019. China will release 10,000 metric tons of pork from its central reserves in a bid to stabilize soaring pork prices and cope with a swine fever crisis that has wiped out nearly a third of its pigs. Photo by Stephen Shaver/UPI Photo via Newscom picture alliance |

春节想吃猪? 中国加大冻猪肉储备投放 20.01.2020

中国是世界上最大的猪肉消费国。农历年将至，猪肉需求更大。但中国因非洲猪瘟已扑杀超过百万头猪隻，疫情也还未完全控制，导致猪肉价格持续上涨。过年餐桌上常见的腊肉和香肠，今年恐成罕见珍馐。
This photo taken on October 14, 2019 shows containers stacked at the port in Qingdao, in China's eastern Shandong province. - China's imports and exports fell more than expected in September, official data showed on October 14, as US tariffs and cooling demand at home and abroad hit trade in the world's second largest economy. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

为激发进口潜力 中国公布新关税调降措施 23.12.2019

在美国总统特朗普上周六 (12月21日) 宣布中美很快会签署第一阶段的贸易协议后，中国国务院周一 (12月23日) 上午也宣布自2020年1月起，将降低对上百项进口商品的关税。
04.02.2019, China, Shenzhen: --FILE--Hogs are pictured at a pig farm in Shenzhen city, south China's Guangdong province, 4 February 2019. Pig stocks are dwindling and pork prices are rising as China grapples with the effects of the African swine fever outbreak that has officially resulted in the culling of more than 1 million pigs. Foto: Yuan Shuiling/Imaginechina/dpa |

猪瘟肆虐 中国通胀创新高 10.12.2019

由于猪瘟肆虐，中国价格指数总体攀升，今年11月的通胀率达到4.5%。
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