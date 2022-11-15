李克强:中国经济呈回稳向上态势

正在柬埔寨出席东盟峰会的中国总理李克强，周六在和国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃会晤时表示，中国政府的稳经济措施已经止住了下滑势头。他还强调，中国没有在全球通货膨胀率高企期间大肆购买能源和粮食，这是对全世界的贡献。