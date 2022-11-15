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因货币流通数量增加而使得物价水准在某一时期内，连续性地以相当的幅度上涨之现象。
体现为物价上升、货币购买力下降。
媒体报道称，美国网络巨头亚马逊计划裁减一万名员工。这是继脸书、推特之后，又一家美国网络公司宣布大规模裁员计划。
正在柬埔寨出席东盟峰会的中国总理李克强，周六在和国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃会晤时表示，中国政府的稳经济措施已经止住了下滑势头。他还强调，中国没有在全球通货膨胀率高企期间大肆购买能源和粮食，这是对全世界的贡献。
欧盟本周五下调了对2023年欧盟范围的经济预测，警告欧元区可能在今冬陷入衰退。而通货膨胀在今年年底达到峰值后，将缓慢回落。
本周三，香港举办新冠疫情爆发以来最大规模的经济会议国际金融领袖投资峰会。包括高盛、摩根士丹利、瑞银和黑石在内的国际金融机构的代表皆前来出席这场峰会。香港特首李家超致辞表示，香港正步向正常，最坏的情况已经过去，将进一步放宽检疫措施。
世界各地的货币都在贬值，对经济造成了严重的破坏。但是，随着强势美元冲击来自外国的需求，一些美国企业也遭受损失。
捷克正在经历严重的通货膨胀，数万人周五在布拉格集会抗议政府支持乌克兰。示威者在“捷克优先”的口号下要求现任政府辞职，同时呼吁欧盟结束对俄罗斯的制裁政策。
在乌克兰战争推高能源价格的影响下，德国今年10月的通货膨胀率再次突破10%。经济学家预测，今后数月德国的通胀将保持在高水平。
欧洲央行正在对抗欧元区的高通胀，随着今年第三次加息，更进一步的手段可能会随之而来。
在德国，高通胀和不断上涨的能源价格使许多人难以维持生计。一些人被迫当掉他们的物品。越来越多来自各行各业的人走进典当行来周转资金。
尽管中国主要国有银行已经试图稳定市场，人民币兑美元周五仍跌至2008年全球金融危机以来的最低水平。
德国政府宣布了大规模救济计划，以应对飙升的能源价格。不过，有人批评这种一刀切的做法。此外，该计划也让其他欧盟领导人不满，认为这将德国利益置于欧盟之上。
最新统计数据显示，欧盟各国平均通胀率已经升至10.9%。而英国的通胀率也创下四十年新高。
通过中国官媒和民间自媒体的“治愈式”宣传，许多中国民众都认为如今欧洲，特别是德国人的日子已经水深火热，用不起暖气吃不上饭。DW记者本身也面临过无数次相关的疑问——现在统一作答。
德国的物价正在急剧上升，尤其是能源价格居高不下。人们担心，这场危机可能动摇德国社会的基础，也就是中产阶级。
根据安联的一份报告，目前全球金融资产正处于继2008年全球金融危机之后，首次大幅缩水的状态。该报告也指出，过去十年间，中国带动了亚洲的经济增长，使亚洲富裕程度超越了欧洲，全球中、高收入阶层中，有高达八成比例的人说中文。
德国政府认为，受当前能源危机的影响，德国经济有可能会出现衰退。联邦经济部发布的秋季经济预估报告称，德国经济总量有可能会缩减0.4%。而最新的通货膨胀数据显示，九月德国的通胀率已增至10.0%，达到70年以来的最高水平。
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