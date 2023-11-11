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因货币流通数量增加而使得物价水准在某一时期内，连续性地以相当的幅度上涨之现象。
体现为物价上升、货币购买力下降。
一边是使出浑身解数吸引消费者的各路电商，一边是经济疲软大环境下缺乏购物欲望的中国民众：走过十余年的“双十一”购物节似乎已经不再具备过去的光彩。
在住宅紧缺与能源危机的双重夹击下，在德国租房这件事变得越来越难，不仅很难找到合适的房源，房租与水电费也上涨不少。对于很少有收入的大学生来说，这更是难上加难，而物美价廉的学生宿舍远远不够分配给所有学生。
中国海关总署周五公布的数据显示，中国9月出口同比有所下降，但好于市场预期，降幅继续收窄。另外，进口方面也有一些积极信号。这给陷入困境的中国经济带来了一些企稳的希望。
经济分析人士称，德国经济的下滑情况将比最初预测得更加严重。尽管可能存在经济复苏的迹象，但预计复苏势头可能不如之前的预测。
因全球市场需求疲软，德国8月份出口连续第二个月出现下滑，进口也意外出现下降。德国8月对中国的出口环比增长1.2%。
中国官方公布的一项统计数据显示，9月份的中国制造业活动出现了近半年来的首次扩张。有经济学家认为，一系列指标表明中国经济已开始触底反弹。
德国五大经济研究机构本星期四发出警告称，德国今年的经济衰退将比之前预期的更为严重。不过他们也给消费者带来了一个好消息：通货膨胀或在明年大幅下降。
经合组织周二将2024年全球经济增长预测下调至2.7%。与此同时，2023年的全球经济增长预期略有上升。但货币紧缩政策的影响预计还将持续一段时日。
在有关电动车补贴可能流向外国实体的担忧加剧之际，美国众议院拨款委员会主席周二要求特斯拉，交代是否与中国电动车电池制造商宁德时代签署任何合作协议。
官方数据显示，德国工业产值连续第三个月出现下降。不过德国副总理哈贝克表示，德国经济仍然强大，对外国投资者极具吸引力。
来自国内和全球的因素共同影响了德国的月度出口量，但7月份出口降幅低于预期。
刺激经济，谁来买单？有专家认为，中国当局与地方政府之间可能会就如何分配各种调整成本发生冲突，这将成为未来两年最具争议的政治难题之一。
德国经济部长哈贝克说，“限制性的利率环境和疲软的全球经济——尤其是中国的发展状况——使我们作为出口国举步维艰。”专家预测，德国经济将在今年最后两个季度再次陷入衰退。
俄罗斯货币卢布近期持续走弱。目前，卢布兑美元已跌破100大关。几个月来，俄罗斯央行一直在寻找应对本国货币疲软的良方，然而到目前为止，成效有限。
在本周的一次政治筹款活动上，美国总统拜登称面临经济增长疲软的中国是一枚“滴答作响的定时炸弹”。中国官媒回应称，面对国内困局就拿中国说事是拜登政府的“老把戏”。对于相关言论是否会影响“拜习会”举行，白宫发言人柯比未置评论。
中国经济正面临越来越严重的通货紧缩风险，引发了德语报刊的高度关注。《法兰克福汇报》指出，北京在需求侧以及供给侧都没有太多办法来缓解这场危机。《商报》则认为，中国经济降温是北京有意为之，目的是纠正多年来过快发展累积的问题。
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