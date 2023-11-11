房租飞涨 德国大学生找房难

在住宅紧缺与能源危机的双重夹击下，在德国租房这件事变得越来越难，不仅很难找到合适的房源，房租与水电费也上涨不少。对于很少有收入的大学生来说，这更是难上加难，而物美价廉的学生宿舍远远不够分配给所有学生。