通贝里获人道奖 捐百万奖金做公益

（德国之声中文网）瑞典环保少女通贝里（Greta Thunberg）表示，她对获得古尔本基安人道奖感到非常荣幸。"这笔钱数目之大，超出了我的想象。不过，所有奖金都将通过我的基金会全额捐出，捐给不同的组织与项目，帮助在气候与生态危机下首当其冲的民众。"她在本周一上传的一段视频中这样说道。

古尔本基安人道奖（Gulbenkianprize）评奖委员会主席桑帕约（JorgeSampaio）表示，之所以将该奖颁发给通贝里，是因为"她带动年轻世代为应对气候变迁努力，并坚持不懈地致力于改变一个难以撼动的现状。"

通贝里在推文中表示，奖金中的10万欧元将捐给"巴西星期五为未来"发起的"SOSAmazonia"运动，帮助对抗亚马逊地区的新冠疫情。另外10万欧元将赠给"停止生态灭绝基金会"，支持他们的工作。

古尔本基安人道奖是通贝里迄今所获奖项中奖金最高的。她曾获大赦国际人权奖以及瑞典"另类诺贝尔奖"。

上周四，通贝里和另外３名年轻的气候活动家发起了一场要求欧盟领导人面对"气候紧急状态"的公开呼吁，有150位科学家和名人在公开信上签名。

古尔本基安人道奖是卡洛斯提-古尔本基安基金会（Calouste Gulbenkian Foundation）颁发的一个奖项。该基金会成立于1956年，是一个"致力于艺术、慈善、科学和教育发展"的葡萄牙慈善机构。

乐然／凝炼（法新社）

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