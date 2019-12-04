通贝里抵马德里 受到支持者欢迎

（德国之声中文网）以世界气候峰会为契机的气候保护大游行开始前数小时，瑞典气候保护活动人士通贝里抵达了马德里。周五（12月6日）一大早，数十名传媒代表在西班牙首都北部的查马丁（Chamartín）火车站候到了这名16岁少女。她乘坐夜车，从里斯本赶来。

本周二，在经历了3星期的横渡大西洋的帆船旅行后，她安抵葡萄牙首都。此前，人们曾在很长时间里担心，她是否能及时抵达西班牙。

因人群过于拥挤，通贝里在抵达后不得不在车上滞留近15分钟，直到在大批西班牙保安人员的保护下安然下车。数天前，西班牙内政大臣格兰德-马拉斯加（Fernando Grande-Marlaska）即已宣布，如同对处于公众关注中心的人士一样，将为这位瑞典女性采取安全措施、提供警察保护。

周五，通贝里推文道："今天一大早我成功地悄悄前往了马德里！不知道，是否有哪个人看到了我……不过，来到了西班牙，真是太棒了！"她还上了一段视频。视频上可以看到她如何在车站上被人们团团围住。因飞机排放大量二氧化碳，这位气候保护人士放弃乘坐飞机。

据媒体报道，出站后，通贝里和来自世界各地的年轻活动人士一起参加了静坐活动。

晚上，通贝里将和数十万示威者一起在马德里市中心参加呼吁气候保护的大规模集会，向气候大会的与会者施压。集会最后，除通贝里外，西班牙演员巴登（Javier Bardem）和巴西气候保护人士Sônia Guajajara也将发表讲话。"星期五为未来"运动西班牙分部推文道，"今天我们撰写历史！"

本周一开幕的气候大会将至少延续至12月13日。下周起，大会将举行部长级磋商。

凝炼/叶宣（德新社）