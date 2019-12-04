 通贝里抵马德里 受到支持者欢迎 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

通贝里抵马德里 受到支持者欢迎

对格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）的热情在马德里也未丝毫消减。很长时间里，气候保护人士曾担心，这位瑞典女孩是否能准时赶到马德里，参加联合国气候大会。今天，格蕾塔来了。这次，她会对那些要人们说什么？

Greta Thunberg in Madrid (Reuters/R. Marchante)

Greta抵达马德里

DW.COM

当世界气候大会临时从智利转至西班牙举行消息传出之时，格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）似乎突然处在了世界的错误一端。现在，她找到了再度横穿大西洋的合适交通工具。 (13.11.2019)

为加强气候保护，“星期五为未来”运动第四次呼吁举行示威。定于下周一（12月2日）在西班牙首都马德里开幕的世界气候大会将成为这一全球抗议活动的主场。 (29.11.2019)

16岁的瑞典气候保护活动人士格蕾塔·通贝里日前在华盛顿被授予一个重要的人权奖。抗议运动“星期五为未来”也同时获奖。 (17.09.2019)

瑞典气候活动家格蕾塔·通贝里在联合国气候峰会上高声疾呼，希望再次引起全球对气候变迁的关注。对此，特朗普则充满讽刺地进行了评论。而美国政府更是在特朗普宣布要退出《巴黎协议》后就没有积极作为。 (24.09.2019)

（德国之声中文网）以世界气候峰会为契机的气候保护大游行开始前数小时，瑞典气候保护活动人士通贝里抵达了马德里。周五（12月6日）一大早，数十名传媒代表在西班牙首都北部的查马丁（Chamartín）火车站候到了这名16岁少女。她乘坐夜车，从里斯本赶来。

本周二，在经历了3星期的横渡大西洋的帆船旅行后，她安抵葡萄牙首都。此前，人们曾在很长时间里担心，她是否能及时抵达西班牙。

因人群过于拥挤，通贝里在抵达后不得不在车上滞留近15分钟，直到在大批西班牙保安人员的保护下安然下车。数天前，西班牙内政大臣格兰德-马拉斯加（Fernando Grande-Marlaska）即已宣布，如同对处于公众关注中心的人士一样，将为这位瑞典女性采取安全措施、提供警察保护。

周五，通贝里推文道："今天一大早我成功地悄悄前往了马德里！不知道，是否有哪个人看到了我……不过，来到了西班牙，真是太棒了！"她还上了一段视频。视频上可以看到她如何在车站上被人们团团围住。因飞机排放大量二氧化碳，这位气候保护人士放弃乘坐飞机。

UN-Klimakonferenz 2019 | Cop25 in Madrid | Greta Thunberg, schwedische Klimaaktivistin (Reuters/P. Nunes)

12月3日，这位环保运动少女乘船跨越大西洋，抵达里斯本

据媒体报道，出站后，通贝里和来自世界各地的年轻活动人士一起参加了静坐活动。

晚上，通贝里将和数十万示威者一起在马德里市中心参加呼吁气候保护的大规模集会，向气候大会的与会者施压。集会最后，除通贝里外，西班牙演员巴登（Javier Bardem）和巴西气候保护人士Sônia Guajajara也将发表讲话。"星期五为未来"运动西班牙分部推文道，"今天我们撰写历史！"

本周一开幕的气候大会将至少延续至12月13日。下周起，大会将举行部长级磋商。

凝炼/叶宣（德新社）

相关内容

Bildkombo: Preisträger des Alternativen Nobelpreises, des Right Livelihood Awards 2019

诺贝尔替代奖颁奖 郭建梅、Greta无法到场 04.12.2019

2019年“正确生活方式奖”颁奖典礼将于本周三在斯德哥尔摩举行。不过，四位获奖者中，气候活动人士格蕾塔·通贝里和中国律师郭建梅都无法亲自到场领奖。通贝里是去参加联合国气候大会，郭建梅无法出席则原因不详。

Deutschland Klimaprotest Fridays for Future in Berlin

世界气候大会临近 各地举行环保示威活动 29.11.2019

为加强气候保护，“星期五为未来”运动第四次呼吁举行示威。定于下周一（12月2日）在西班牙首都马德里开幕的世界气候大会将成为这一全球抗议活动的主场。

UN-Klimakonferenz 2019 | Cop25 in Madrid, Spanien | VOR Eröffnung

联合国: 对抗极端气候只缺政治意愿 02.12.2019

联合国第25届气候变迁大会12月2日到12月13日在西班牙马德里举行。联合国秘书长提醒各国解决气候问题缺的不是技术而是「政治意愿」。他也同时任命经济专家－英国央行行长加入气候行动的行列。

广告

媒体看中国

Illustration 5G

德语媒体：华为争议 鱼与熊掌能否兼得？

《法兰克福汇报》指出，单纯地排除华为，并不能确保欧洲的数字主权。《莱茵普法尔茨报》认为，华为问题让德国在经济效益和网络安全方面陷入了两难，而欧洲又很难在此问题上协调立场。  