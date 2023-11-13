通贝里再次表明支持巴勒斯坦引发争议

（德国之声中文网）11月12日，大约8.5万人在荷兰阿姆斯特丹参加环保示威活动，呼吁采取更多行动应对气候变化。这是荷兰有史以来最大规模的气候抗议活动。

在实况直播的示威集会上，戴着巴勒斯坦格子围巾的瑞典活动人士格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）在台上发言说："作为气候争议运动，我们必须倾听那些受压迫和为自由、正义而战的人们的声音。否则，没有国际团结，就不可能有气候正义。"

接着，她邀请一名同样戴着巴勒斯坦格子围巾的巴勒斯坦妇女和阿富汗活动家萨哈尔·谢尔扎德（Sahar Shirzad）发言。这名巴勒斯坦妇女接过话筒说，"我的国家正在发生一场种族屠杀"。她还称以色列有目标地袭击医院和平民。

许多参加示威集会的人对这样的指控表示愤怒。在巴勒斯坦和阿富汗妇女发言结束，通贝里继续演讲时，一名男子走上台，抢走了格蕾塔的麦克风，并表示，"我来这里是为了气候示威，不是为了表达政治观点。"该男子很快被带下台。这时，台下有人开始高呼"被占领的土地上没有气候正义"，通贝里也加入其中。

美联社报道，在通贝里上台发言前，集会现场有多人挥舞巴勒斯坦国旗，并高呼支持巴勒斯坦的口号。阿富汗活动家萨哈尔·谢尔扎德事后向美联社表示，通贝里允许他们和她一起上台，并称"她基本上（发言）把时间都给了我们"。

通贝里的言行在社交媒体X上引发不同反响。许多原本支持她的人指责通贝里把气候示威变成了"反犹太主义示威"。有人写道，"由于政治无知、缺乏同理心和过分自负，通贝里正在摧毁她之前与他人辛辛苦苦建立起来的一切。"

通贝里只字不提哈马斯的恐怖主义

恐怖组织哈马斯10月7日袭击以色列，造成1200人死亡后，以色列军队对加沙地带进行了旨在摧毁哈马斯的空袭和地面行动。

10月20日，通贝里在其多个社交媒体平台上公开声援巴勒斯坦，表示"与加沙站在一起"。她在Instagram分享的照片显示，通贝里和三名年轻女子在一起，其中一名女子举着巴勒斯坦国旗，上面写着"解放巴勒斯坦"。通贝里在帖子中没有提及10 月 7 日哈马斯大屠杀中的以色列受害者。通贝里还在她的账户上分享了一个位于德国的亲巴勒斯坦组织账户的帖子，该帖子称加沙正在发生"种族灭绝"。

通贝里的上述表态引起了轩然大波。在评论中，许多人批评她对哈马斯的"恐怖主义"行为只字不提。以色列国防军发言人阿里耶·沙利卡尔回应称，通贝里对加沙表示声援，而对以色列人被屠杀只字不提，这实际上并不是表明她支持巴勒斯坦人，而是把巴勒斯坦人、哈马斯和伊斯兰圣战组织制造的恐怖扫到桌子下面，就好像它们不存在一样。

通贝里的的立场也受到了德国气候活动人士路易莎·纽鲍尔（Luisa Neubauer）和气候运动德国分部的批评。纽鲍尔10月底对媒体表示，"我们全力声援全世界的犹太人，我们强烈谴责哈马斯的恐怖行为。"她说，以前她曾认为通贝里"非常善于思考、富有远见"，因此，过去几天的经历让她更为痛苦。她还表示，"我个人致力于暂停全球进程，直到我们能够确定某个团体不能再利用全球"星期五为未来"运动（ FFF）账户进行虚假信息和仇恨活动。"

（美联社、德新社、明镜周刊等）

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