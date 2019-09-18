 通贝里:不会原谅搞砸气候的人 特朗普嘲讽以对 | 科技环境 | DW | 24.09.2019

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科技环境

通贝里:不会原谅搞砸气候的人 特朗普嘲讽以对

瑞典气候活动家格蕾塔·通贝里在联合国气候峰会上高声疾呼，希望再次引起全球对气候变迁的关注。对此，特朗普则充满讽刺地进行了评论。而美国政府更是在特朗普宣布要退出《巴黎协议》后就没有积极作为。

UN Greta Thunberg und Donald Trump zufällige Begegnung (Reuters/A. Hofstetter)

美国总统特朗普经过通贝里，似乎完全没有注意到这位青年的气候活动家

(德国之声中文网) 青少年气候活动家通贝里(Greta Thunberg)9月23日在联合国气候峰会上发表激昂的演讲，她严厉斥责世界领导人在对抗全球暖化上所做的努力不够多。

她说:「你们用空洞的语言偷走了我的梦想和童年......我们正处于大规模灭绝的开端，你们却只会谈钱，或是永無止境的经济成长这些童话故事。」她激愤地说了两次「你们竟敢如此?」(How dare you?)

通贝里谈到:「『10 年内将碳排放量减少一半』这个主流的观点，只是让我们有 50% 的机会避免增温超过摄氏 1.5 度，而且这个估算还没有算进一连串人类无法控制且不可逆的连锁反应风险。」她认为，「这个 50% 的风险对我们来说是不可接受的，因为我们是必须要承受代价的一代。」

观看视频 04:28

瑞典少女通貝里: “你們竟敢如此！”

她也批评，峰会中发表的任何解决方案和计划，都无法做到科学证明减量所需的标准。她说:「这些数字实在太让人不安，而你们仍然不够成熟到去面对这个现实。」

通贝里和其他15名青年活动家向保护儿童的联合国机构提出了正式申诉，称政府面对气候暖化无作为侵犯了他们的基本权利。

特朗普讽刺通贝里

网路上流传着一段影片，画面中美国总统特朗普经过通贝里，却完全没有注意到这位青年气候活动家。这也被解读为美国这次在联合国对气候变迁议题的态度。特朗普只有短暂现身气候峰会，听完德国总理默克尔去煤的想法后就离场。美国也没有要求要在峰会上发表讲话。

特朗普过去从不吝于表达他对气候变迁不屑一顾的态度。当选前，他曾说「全球暖化是中国人制造的骗局」，目的在让美国的制造业竞争力下降。当选后他也宣布美国要退出《巴黎气候协议》，引起极大争议。

对于瑞典女孩通贝里充满感情的演讲，特朗普则以讽刺予以回应。

这位美国总统在推特上写道：“她看起来像一个非常快乐的年轻女孩，正期待着光明和美好的未来。看到这个，真好！” 这条推特也链接了通贝里在联合国演讲视频的片段。

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为气候变迁采取行动

智利总统埃切尼克（Sebastian Pinera Echenique）将主持下一次联合国气候谈判。他表示，已经有66个国家承诺要制定更大的气候目标，像是芬兰和德国等国承诺在10年内禁止燃煤。还有30个国家宣誓到2050前达到「碳中和」，也就是透过计算二氧化碳的排放总量，在使用再生能源或植树等方式抵销排放量，以达到环保的目的。

除了各国政府单位，企业和慈善机构也参与对抗全球暖化。微软创始人比尔·盖茨周一宣布，他的基金会将与世界银行和一些欧洲国家政府合作，向全球3亿遭到气候变迁影响的小农户提供7.9亿美元的财政援助。盖茨基金会认捐其中的3.1亿美元。

夏立民/王凡/羅法 (美联社，德新社等)

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