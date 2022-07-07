 通貨膨脹來勢洶洶 你該如何保住錢包？ | 经济纵横 | DW | 07.07.2022

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经济纵横

通貨膨脹來勢洶洶 你該如何保住錢包？

當前因疫情、戰爭衝擊供應鏈，全球進入高通膨時代，短期內物價不會下跌，那麼我們該如何生存？德國之聲訪問專家整理出4件你能做的事。

Symbolbild | Deutschland Inflation

（德國之聲中文網）國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）接受路透社訪問時表示，該基金將在未來幾週內下修對2022年全球經濟增長的預測。同時她說，自4月以來，全球經濟前景已「明顯變得暗淡」，有鑑於諸多風險升高，因此不排除明年全球經濟可能會陷入衰退。

格奧爾基耶娃稱「我們正處於驚滔駭浪中」，主要是受到當前通貨膨脹無所不在、各國央行利率調升、中國經濟成長放緩，以及與俄羅斯入侵烏克蘭相關的制裁升級等影響。

世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）曾在今年六月表示：「俄烏戰爭、中國清零政策、供應鏈混亂及停滯性通膨風險重創經濟成長，很多國家恐難逃衰退。」

綜觀全球，美國當前通膨率處在40年新高。歐盟統計局（Eurostat）公佈6月通膨率年增8.6％，再度改寫歷史紀錄。至於德國6月通膨率略降至7.6％，但依然維持在歷史高檔。台灣消費者物價指數（CPI）年增率3.59％，創14年新高。

Kristalina Georgieva

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）預測明年全球經濟可能陷入衰退。

《南華早報》稱，由於「中國CPI裡商品和服務的佔比結構與美國等西方國家不同」，因此中國當前通膨率不像其他國家那麼高。但從去年夏天以來，中國相關部門開始從國家儲備中釋放銅和鋁等金屬，還釋出大豆、大米和小麥等。中國通過產能釋放、儲備調節等多種手段，減少市場波動帶來的影響。

當通膨的號角已經響起，究竟民眾該做些什麼減緩衝擊？對此，德國之聲訪問了中華經濟研究院WTO中心資深副執行長李淳，以及馬來西亞財富管理公司營業總監凱瑟琳·張（Katherine Chang），並整理出四個要點。

1.審視財務狀況

「我相信很多家庭應該沒有檢討過每個月的消費」，李淳認為對抗通膨的第一步，是先審視自身的財務狀況，還有消費習慣。可以先從資產負債著手，評估自己手邊持有的現金、其他有價值的資產，甚至是負債。另外，可以試著列出每個月固定支出有哪些，可運用的資金有多少等。

對付高通膨的方法沒有絕對，畢竟每個人的環境和條件皆不相同，因此必須先釐清目標。李淳說，對於小康家庭或是中低收入戶者來說，面對高通膨帶來的壓力，應思考如何維持現有的生活品質。而對於高收入者來說，考量的層面會是如何減少資產縮水的幅度。

2. 減少非必要支出

物價飆漲迫使民眾不得不改變消費習慣，《CNN》報導指出，最常見的行為不外乎是轉向便宜替代品、停止購買非必需品，還有減少衝動性購物。

Inflation steigt auf 7,9 Prozent! .

李淳指出，從過往的研究觀察到中低收入戶每月消費最高的，不外乎就是食物支出。而目前餐廳不斷漲價，因此民眾應減少在外用餐，改成在家裡自己煮。雖然食材價格也上漲，但相較之下可以省荷包，也能夠減少與他人共食的染疫風險。

李淳舉了南韓上班族的例子。在南韓「共食文化」盛行，午餐是上班族重要的社交活動，不過近來餐廳不斷漲價，許多人改為自行攜帶便當，或者是購買便利商店的即食品，選擇留到晚餐才與朋友見面。在萬物皆漲的壓力下，上班族得更有效地分配資源。

另一大生活成本就是交通費用。汽油價格上漲，愈來愈多用路人大喊吃不消，紛紛改變駕車習慣，而李淳認為若情況允許，可改搭乘公共交通。

此外，看似方便的訂閱服務，從 Netflix 到手機費用，乃至健身房及有線電視帳單，都會在不知不覺中慢慢從你的荷包裡拿走錢。因此李淳提醒，使用者應該趁機審視自身的需求，區分自己是「想要」還是真的「需要」。

至於不動產資產過去被視為通膨洪流下之最佳保值產品之一，但升息後將使得民眾借貸成本升高，影響最甚的正是房貸和車貸。因此，李淳認為民眾應暫時延後買車或買房等大型的財務計畫。

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汽车王国里的德国人 即将开不起车?

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德国政府出台了一系列居民减负计划，并在考虑新的减负措施，比如由雇主支付一笔一次性免税款项来减轻雇员的经济负担。

欧盟统计署6月17日在卢森堡通报，第二次估算结果证实，欧元区通货膨胀率升至历史最高水平。 大部分德企可以将近来明显增加的成本转嫁到客户、消费者身上。

美國聯邦儲備委員會（Fed）在通貨膨脹激增的情況下，將其關鍵利率提高了0.75個百分點。這是近30年來的最大幅度，接下來還可能會進一步加息。

最新调查结果显示，商品价格疾速上升比俄罗斯侵乌战争、新冠疫情更让德国消费者忧虑，近三分之一国民担心将不得不削减开支。很多德国人已经开始调整消费习惯。

3. 現金為「亡」

通貨膨漲是指當前貨幣的流通數量膨脹，導致物價持續上漲，相同的金錢購買力越來越薄。

馬來西亞財富管理公司營業總監凱瑟琳·張（Katherine Chang）告訴德國之聲，她可以理解目前有許多人持有現金的原因，是因為他們在短期內害怕損失，「但長期持有現金可能會導致虧損，因為通貨膨脹會侵蝕資本的價值，尤其是持有期越長或通貨膨脹率越高時。」

凱瑟琳說，假設通貨膨脹率僅為1.05%，那麼持有1000萬美元的現金，10年內變為900萬美元，「而且我們都知道，實際通脹率遠高於1.05%。」

凱瑟琳日前撰寫一篇《當現金不再為王時》的文章，舉了馬來西亞慈善機構的實例。內文提到當前馬來西亞的慈善機構開始鼓勵捐贈者，以捐贈實物取代現金。隨著商品價格飆漲，慈善機構也意識到，現在花一樣的錢也已無法購買像過去相同數量的食物。

李淳說：「現金其實是最不保值的」。他建議這樣一個高通膨時代，民眾應該先評估需要多少緊急預備金或手頭可週轉金額，並且把現金保持在該水平即可，其餘可配置在其他資產，「不要持有過度的現金」。

4. 調整心態

路透社引述歐洲央行（ECB）首席經濟學家連恩（Philip Lane）說法，歐元區創紀錄的高通膨率，可能會助長「通膨心理」的形成。連恩所指的是，消費者和企業在高物價預期當中調整自己習慣的一種現象。

一旦通膨心理開始形成，消費者就會提前支出，以避開物價隨後上漲帶來的影響；而企業則在預期成本上升之下，開始提高自己的價格。這兩種行為都會導致通膨持續下去。

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百姓抢购囤积 通胀再攀新高

「眼前這股通膨壓力，可能會在明年第一季或第二季趨緩」，李淳呼籲民眾應該體認到，通膨現象是階段性，不會是長期、永久的現象，若能有心理建設，就能在短期內犧牲部分娛樂花費。但若民眾認為價格永遠都不會跌回去，那麼約束自己的動力就會下降，如此一來便難以堅守紀律、落實自己的財務規劃。

凱瑟琳認為，雖然我們無法預測未來或改變大環境，「但我們可以謹慎行事，為致命的通脹做好準備」。

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