通胀7%创40年新高 美联储：优先考虑降低通胀

（德国之声中文网）美国央行联邦储备委员会理事会成员布雷纳德当地时间周三（1月12日）指出，美国目前通胀率"过高"，美联储会优先考虑降低通胀。

她在一份声明中表示，"我们货币政策的重点是在保持包容性复苏的同时将通胀率恢复到 2%"。她指出，经济"正获可喜进展，但疫情仍构成挑战。我们的首要任务是，保护我们已有成就并支撑全面复苏。"

布雷纳德目前是美联储理事会中唯一的民主党人。去年11月下旬，拜登总统提名她任美联储副主席。

预计拜登还将很快提名填补理事会3个空缺职位的候选人。

美国政府周三公布数据显示，去年12月通胀同比上升至7%，为近40年来最大增幅。

美联储已着手取消因应新冠疫情为支撑经济而实施的景气刺激措施。今年，基准利率预期还将上调三到四次，以抑制价格继续上扬。

过去一年，全球范围通胀率上升，其主因是能源成本高企以及疫情导致的供应链中断。

（美联社、德新社）

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