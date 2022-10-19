通胀破纪录后 欧洲央行再次加息75个基点

（德国之声中文网）欧洲中央银行（ECB）理事会周四（10月27日）在法兰克福宣布再次加息75个基点，这使得商业银行从欧洲央行贷款的基准利率达到2.0%。通过加息，欧洲央行希望减缓贷款需求，从而应对欧元区创纪录的通货膨胀。欧洲央行管理委员会预期之后还会有进一步的加息。

欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）最近重申了对抗高通胀的决心：「我们将做我们必须做的事，这意味着在未来几次会议上提高利率。」她表示，如果欧洲央行不履行其确保价格稳定的任务，「将对经济造成更大的伤害」。

七月以来三度升息

欧洲央行管理委员会在今年7月21日的会议上提高了欧元区的利率，这也是11年来首次，第二次加息是在9月8日增加了75个基点。欧洲央行长期以来一直将高通胀率视为暂时的现象，因此一直等到美联储在内的其他主要央行大举加息之后，才终于参与了加息的行列。

所谓的存款机制利率，即信贷机构在欧洲央行停放资金时获得的利率，也将在周四的决定之后上升到1.5%。自2008年金融危机以来，和其他主要西方发达经济体的央行一样，欧洲央行一直将利率保持在接近零的水平，目的是促进经济增长和2%左右的温和通货膨胀。

欧元区9月通胀率破纪录

今年以来，在能源和食品价格高涨的推动下，欧元区的通胀率在9月份上升到了历史最高水平。与去年同月相比，消费价格上涨了9.9%，这是自1999年欧元作为存款货币推出以来的最高值。

然而也有一些人担心，若多年来一直非常宽松的货币政策过于快速回归正常，可能会拖累经济，尤其是目前的经济已经受到供应链瓶颈和能源短缺等问题的困扰。因此，欧洲央行保留了通过购买债券帮助高负债欧元国家的权利。

（德新社）

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