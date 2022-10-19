 通胀破纪录后 欧洲央行再次加息75个基点 | 经济纵横 | DW | 27.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

通胀破纪录后 欧洲央行再次加息75个基点

欧洲央行正在对抗欧元区的高通胀，随着今年第三次加息，更进一步的手段可能会随之而来。

欧洲央行10月27日宣布今年第三度加息

欧洲央行10月27日宣布今年第三度加息

（德国之声中文网）欧洲中央银行（ECB）理事会周四（10月27日）在法兰克福宣布再次加息75个基点，这使得商业银行从欧洲央行贷款的基准利率达到2.0%。通过加息，欧洲央行希望减缓贷款需求，从而应对欧元区创纪录的通货膨胀。欧洲央行管理委员会预期之后还会有进一步的加息。

欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）最近重申了对抗高通胀的决心：「我们将做我们必须做的事，这意味着在未来几次会议上提高利率。」她表示，如果欧洲央行不履行其确保价格稳定的任务，「将对经济造成更大的伤害」。

七月以来三度升息

欧洲央行管理委员会在今年7月21日的会议上提高了欧元区的利率，这也是11年来首次，第二次加息是在9月8日增加了75个基点。欧洲央行长期以来一直将高通胀率视为暂时的现象，因此一直等到美联储在内的其他主要央行大举加息之后，才终于参与了加息的行列。

所谓的存款机制利率，即信贷机构在欧洲央行停放资金时获得的利率，也将在周四的决定之后上升到1.5%。自2008年金融危机以来，和其他主要西方发达经济体的央行一样，欧洲央行一直将利率保持在接近零的水平，目的是促进经济增长和2%左右的温和通货膨胀。

欧元区9月通胀率破纪录

今年以来，在能源和食品价格高涨的推动下，欧元区的通胀率在9月份上升到了历史最高水平。与去年同月相比，消费价格上涨了9.9%，这是自1999年欧元作为存款货币推出以来的最高值。

然而也有一些人担心，若多年来一直非常宽松的货币政策过于快速回归正常，可能会拖累经济，尤其是目前的经济已经受到供应链瓶颈和能源短缺等问题的困扰。因此，欧洲央行保留了通过购买债券帮助高负债欧元国家的权利。

（德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

5.10.2022, Bonn, Deutschland, a man walks in front of closing restaurant in city center of Bonn, Germany on Oct 5, 2022 as inflation for August rise to 7,9 percent in August (Photo by Ying Tang/NurPhoto)

欧盟平均通胀率九月升至10.9% 19.10.2022

最新统计数据显示，欧盟各国平均通胀率已经升至10.9%。而英国的通胀率也创下四十年新高。

Hong Kong, China, 11 Jun 2022, Masked people walk on Sai Yeung Choi South Street in Mongkok. (Photo by Marc Fernandes/NurPhoto)

最新全球财富报告：中高收入阶层80%说中文 13.10.2022

根据安联的一份报告，目前全球金融资产正处于继2008年全球金融危机之后，首次大幅缩水的状态。该报告也指出，过去十年间，中国带动了亚洲的经济增长，使亚洲富裕程度超越了欧洲，全球中、高收入阶层中，有高达八成比例的人说中文。

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Frankfurter Skyline spiegeln sich nach Sonnenuntergang im Main.

欧洲央行加息75个基点，创历史新高 09.09.2022

为了控制通货膨胀，欧洲中央银行决定将欧元区的利率提高75个基点，创下历史新高。

广告
美國氣候特使克里在接受英國《衛報》訪問時，敦促中國重啟與美國的氣候談判，讓削減溫室氣體排放的相關行動能持續有進展。

COP27即將召開 美籲中重啟氣候對話

聯合國兩週後將在埃及召開氣候峰會，美國氣候特使克里25日向中國喊話，希望北京與華府重啟氣候對話。他說，中美若未能在此議題上展開合作，將影響到全球氣候行動。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  