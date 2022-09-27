 通胀率飙高 德国将出台“天然气价格刹车机制” | 德国新闻 | DW | 29.09.2022

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德国新闻

通胀率飙高 德国将出台“天然气价格刹车机制”

俄罗斯已经切断对德国的天然气供应，眼看着秋意渐浓，德国政府计划投入巨资实施“天然气价格刹车机制”。与此同时，联邦统计署初步数据显示，德国9月份的通货膨胀率预计“破十”，达到1951年以来最高水平。

天然气价格暴涨给普通居民造成经济负担

天然气价格暴涨给普通居民造成经济负担

（德国之声中文网）德国政府计划通过“天然气价格刹车机制”来控制目前该国国内天然气价格暴涨的局面。据德新社援引执政联盟内部人士的消息报道，政府内阁已经就总规模在1500亿到2000亿欧元的一揽子方案达成一致，相关资金将从现有的经济与稳定基金中拨出。

在乌克兰战争局势不断升级、俄罗斯对德国天然气断供的背景下，由社民党、自民党和绿党联合执政的联邦政府已经面临越来越大的压力。

德国9月通胀率或创70年来新纪录

根据周四联邦统计署新公布的初步数据，今年9月德国通货膨胀率预计在10%左右。在实行了一个夏天的9欧元特价车票以及汽车燃油价格补贴等措施结束之后，德国入秋的第一个月通胀率预计达到1951年以来的最高水平。

德国政府原本的计划是通过征收燃气附加费，来防止大型天然气供应商面临破产危险。然而这一措施备受争议，人们主要担心普通消费者面临着额外的财政负担

从周四德新社的报道来看，这一燃气附加费计划已经不再列入讨论范围。所谓“天然气价格刹车机制”将取而代之。

德国总理肖尔茨将于下周二和各州州长举行会晤，就进一步的减负计划进行讨论。各州州长已经在周三进行过一次磋商，并且提出为天然气、电力和取暖价格设定一个上限。肖尔茨因感染新冠缺席。

（德新社、路透社）

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