 通胀席卷欧盟：各国银行施压欧洲央行 | 经济纵横 | DW | 16.11.2021

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经济纵横

通胀席卷欧盟：各国银行施压欧洲央行

欧元区内通胀率持续攀升。欧洲央行迄今不采取反控措施。或许，这个货币监护机构的宽松货币政策助长了通胀？银行界人士对此态度明确。

油价引领了这轮欧洲通胀大潮（资料图片）

油价引领了这轮欧洲通胀大潮（资料图片）

（德国之声中文网）鉴于通胀率不断上升，金融领域要求欧洲央行结束宽松货币政策呼声日益强烈。周一（11月15日），在法兰克福欧元金融周开幕首日，德意志银行董事长泽温（Christian Sewing）发言称："过去数年，以为的灵丹妙药--低利率和以为的价格稳定--已经失效，因为，我们现在正穷于应付它们的副作用"。他强调，货币政策必须改弦易辙，--"宜早不宜迟"。泽温目前兼任德国银行协会主席。

德国另一家大型合作银行 DZ Bank 双行长之一的里泽（Cornelius Riese ）提醒说，欧洲央行近年来频频警告，通货紧缩即价格全线下跌是一种景气风险，那是鉴于当时通胀率相对较低。他指出，时过境迁，现在的问题是，欧洲央行的问题意识、对问题的沟通意识到底在哪里？涉及通胀，什么是单因的，什么是多因的？

图 德意志银行董事长泽温出席欧洲金融周

图 德意志银行董事长泽温出席欧洲金融周

哪是"暂时"现象 

数月来，德国和欧元区内，通胀率一路走高。例如，10 月份，德国消费者价格指数同比上涨 4.5%，通货膨胀率直追 28 年前创下的最高水平。欧洲央行解释称，导致这一"暂时性"现象的主要原因是，新冠大流行瘟疫冲击波过后油价回升及需求增加导致出现供应链瓶颈；此外，取消一度实施的增值税减免政策也对欧洲最大经济体德国带来影响。不过，不少经济学家和银行家警告说，不能低估情况的严重性。汇丰德国新任负责人萨尔萨诺 (Nicolo Salsano) 指出， "我们还看到，通胀问题并不像政界可能认为的那样那么暂时。" 

德意志银行董事长泽温强调："涉及货币价值稳定，与客户的谈话中得到的印象让我忧虑。客户们都认为高通胀率将持续下去，并正为此做准备。我们知道这意味着什么：人们对通胀的预期上升，那么通胀通常早晚就会上升--而且是长期的。"

欧洲央行：通胀阶段"可能会拉长" 

批评者指责欧洲央行的廉价货币政策对通胀起了推波助澜的作用。而该行的职责本该是抑制通胀。下月16 日，欧洲央行理事会将决定是否继续实施其巨额债券购买计划。根据现有方案，旨在缓解新冠大流行瘟疫冲击而实施的 PEPP（大流行瘟疫紧急购买计划）至少应延续至 2022 年 3 月末。欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）在 10 月底的最近一次欧洲央行会议后表示，总额 1.85 万亿欧元的这一证券购买计划会于 3 月结束，但到期后，央行有意将剩余资金重新用于投资。此外，理事会亦赞同将紧急购买计划灵活用于其他债券购买计划的想法。 对此，德意志银行董事长泽温警告说："央行不采取反控措施的时间愈久，就将愈难以消除这种超宽松货币政策的后果。" 

通胀阶段可能会更长：欧洲央行行长拉加德 

通胀阶段可能会更长：欧洲央行行长拉加德 

现在，拉加德承认，欧元区通胀阶段可能会长于预期。在欧洲议会委员会的听证会上，拉加德周一表示，欧洲央行虽继续认为，供应链问题会在来年逐步缓解， "但所需将长于预想"。这位法国女士警告说，如果能源价格继续走高且供应问题持续存在，那么，通胀现象就可能会比欧洲央行目前的预期持续更长时间。她称，中期上，央行仍预期欧元区通胀将低于欧洲央行确定的 2% 这一通胀目标。尽管通胀率迅速攀升，但在最近的一次利率会议上，欧洲央行仍不为所动，明确拒绝了金融市场上的利率幻想。 

（德新社，路透社）

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