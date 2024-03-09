通缩结束?中国消费价格指数半年来首次上扬

（德国之声中文网）中国国家统计局3月9日最新发布的居民消费价格指数(CPI)重新上扬，是面临房地产危机、青年失业率攀高等多重危机困扰的中国经济近期为数不多的好消息。就在一个月前，中国的消费者价格指数刚刚创下了2009年以来的最大跌幅，重挫0.8%。

中国国家统计局城市司首席统计师董莉娟指出，2月CPI重新上涨主要归因于食品和服务价格上涨较多。她指出，春节期间食品消费需求增加，且部分地区雨雪天气影响供给，鲜菜、猪肉、水产品和鲜果价格都显著上涨；非食品中，春节期间出行和文娱消费需求大幅增加，飞机票、交通工具租赁费、旅游、电影及演出票价格涨幅在12.5%-23.0%之间；此外，受国际油价上行影响，国内汽油价格由上月下降1.0%转为上涨2.0%。

中国的消费者价格指数在春节期间通常都会出现上扬。和去年相比，今年的涨幅有所减小。

品点资产管理有限公司总裁兼首席经济学家张志伟对法新社表示，考虑到春节的因素，现在断定中国通货紧缩已经结束还为时过早。"内需依然相当疲软，新房销售也未能趋稳。"

就在同一天，中国国家统计局发布的2月份工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下滑2.7%，降幅比1月份进一步扩大。首席统计师董莉娟指出，降幅扩大主要是因为春节前后工业生产处于传统淡季。

通缩泥潭难以摆脱

一星期前，国家统计局发布的2月份制造业采购经理人指数(PMI)也降低到49.1，连续第5个月低于50的枯荣线。

就在几天前，中国总理李强在全国人大会议上表示，本年度的经济增长目标是5%。但他承认，鉴于经济面临的阻力，要实现这一目标并不容易。

通货紧缩是中国经济当前面临的最严重问题之一。虽然价格降低可能提升居民的消费意愿，但是消费者也可能寄希望于价格进一步降低从而推迟购买，进一步加剧价格下滑的恶性循环，从而对宏观经济构成威胁：需求不足可能会迫使企业削减生产、冻结招聘或解雇员工，同时还不得不对现有库存产品打折倾销。这意味着即便生产成本保持稳定，企业的盈利能力也会下滑。

不少投资者呼吁北京当局采取更有力的措施来提振疲软的经济。不过，中国经济主管部门本周在全国人大会议上表示，本年度财政赤字目标依然设定为GDP的3%，与去年类似。这也意味着中国政府不太可能出台大规模的刺激经济措施。

（法新社等）

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