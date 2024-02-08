通缩加剧：中国居民消费价格经历14年来最大跌幅

（德国之声中文网）中国国家统计局周四（2月8日）公布的数据显示，2024年1月份，中国的居民消费价格指数(CPI)同比下降0.8%，降幅比上月扩大0.5个百分点，连续第四个月处于通缩区间。与此同时，生产者物价指数也出现下降。

1月中国的CPI低于市场预期。此前接受《华尔街日报》调查的经济学家的预期中值显示，1月CPI同比可能下降0.6%，彭博社的问卷则显示预期的降幅为0.5%。

中国统计局称，CPI同比降幅扩大，主要原因是上一年春节在1月，加之疫情防控结束后消费需求增加，导致上年对比基数较高所致。但扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%，涨幅与近十年同期平均水平相当；核心同比上涨0.4%，保持“温和上涨”。

专家：政府应采取迅速积极的刺激措施

一段时间以来，中国各项经济数据低迷。房地产行业危机、飙升的青年失业率以及全球经济放缓导致对中国商品的需求下降，让人们对经济前景难以乐观。

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近几个月来，政府推出了一系列有针对性的措施，并发行了价值数十亿美元的国债，旨在促进基础设施支出和刺激消费。但包括央行降息和刺激借贷等举措并未产生明显效果。

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有分析师警告说，需要推出力度更大的刺激计划来恢复信心。上海保银资产管理有限公司（Pinpoint Asset Management）的首席经济师张智威对法新社表示，“中国需要迅速采取积极的行动，避免消费者对通货紧缩的预期固化带来的风险。”

根据统计局公布的数据，一月份生产者价格指数（用于衡量工厂出货成本）也下降 2.5%，表明经济持续疲软。去年7月份，中国陷入通货紧缩，除8月份短暂反弹外，此后一直持续下滑。

"拖累通胀的主要因素仍然是食品价格，食品价格同比下降了5.9%，为历史最低水平。"荷兰国际银行（ING）的大中华区首席经济师Lynn Song表示，但他也指出，数据显示成本在逐月上升。“虽然与许多其他经济体高于目标的通胀水平相去甚远，但这些数字并不意味着中国陷入了通货紧缩的漩涡中。”他在一份简报中写道：“1月份的数据极有可能标志着本轮通胀（同比）的谷底。”

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全球通胀、中国通缩

中国的物价下跌与世界其他地区形成了鲜明对比，在许多其他国家，通胀仍然是一个顽疾，迫使各国央行提高利率。

虽然通货紧缩表明商品更加便宜，但它对整体经济构成威胁，因为消费者倾向于推迟购买，期待进一步降价。而需求不足会迫使企业减产、停止招聘或裁员，同时还可能不得不对现有库存打折，影响企业利润率。

鉴于整体经济形势的低迷，中国股市近几个月来的表现属于全球最差市场之列。本周三（2月7日），中国证监会的领导人被更换，在经历了一场让公司市值缩水数万亿美元的“跌跌不休”之后，证监会主席易会满被解职，由吴清取而代之。

但观察家们认为，这样的举措并不能解决中国更深层次的经济问题，并全面恢复市场的信心。



(法新社、彭博社、华尔街日报)

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