通用電氣間諜案 華裔工程師遭判兩年監禁

（德國之聲中文網）美國司法部週二（1月3日）宣佈，59歲的華裔工程師鄭小清（Xiaoqing Zheng，音譯）被控串謀竊取通用電氣公司（GE）的商業秘密，並有意讓中國獲益，最終遭判處2年監禁。

美國司法部助理部長奧爾森（Matthew G. Olsen）在聲明中說道：「這是經濟間諜的教科書式案例。鄭小清利用他被信任的地位，背叛了雇主，並與中國政府串謀，以竊取創新性的美國技術。」他進一步指，此次判決結果，是讓密謀為外國強權竊取寶貴商業秘密、威脅美國國家安全的人承擔責任。

聯邦檢察官弗里曼（Carla B. Freedman）指出，鄭小清試圖竊取前雇主通用電氣公司研發與製造的商業機密，不只個人致富，更讓中國受益。

聯邦調查局負責反情報事務的助理局長科勒（Alan E. Kohler, Jr.）3日在司法部聲明中說：「鄭小清是千人計劃成員，心甘情願地竊取專有技術並將其送往中國。讓今天的量刑裁決提醒人們，聯調局仍然致力於追查那些與中國勾結並竊取美國商業秘密的人。」

案件細節

根據公開的起訴書，今年59歲的鄭小清在2008年至2018年間，受雇於紐約州斯克內克塔迪的通用電氣發電部門，並擔任工程師一職，其專業是渦輪密封技術。而他在2018年遭警方逮捕。

美國司法部指控鄭小清在工作期間，竊取了多個含有天然氣與蒸氣渦輪科技設計模型、工程圖及其他細節的電子檔。隨後他將這些檔案加密，寄給位於中國的商人張照曦 （Zhaoxi Zhang，音譯）。

檢方表示，鄭小清與張照曦兩人為了自身公司的商業利益，將竊取來的商業機密提供給他們在中國的兩間渦輪研發公司——遼寧天一航空科技有限公司和南京天一航空科技有限公司。而他們也透過這兩間公司獲得中國政府財務與其他方面的支持，並與中國官員合作。

本案歷時4個星期的陪審團審判後，鄭小清於2022年3月31日被裁定串謀從事經濟間諜活動的罪名成立。在其它11項指控上，陪審團或者裁決他無罪，或者無法達成一致裁減。聯邦地區法院法官達格斯蒂諾（Mae A. D’Agostino）則判處鄭小清支付7500美元罰款，並在監禁結束後接受一年的監督釋放。

通用電氣曾發聲明表示:「在此案上，我們一直配合聯邦調查局與美國檢察官辦公室的相關調查。通用電氣一直以來都盡力捍衛我們的智慧財產權，並制定嚴格的流程來識別這些問題。 」

北京曾批炒作

截至截稿前，中國官方未做出任何回應，不過在2019年美國正式起訴2名中國人竊取商業機密時，中國政府曾發聲明嚴正否認他們透過這2名中國人進行商業間諜行動，稱這是「毫無根據的炒作」，並強調中方沒有更細節的訊息。

當時，中國外交部表示：「中國發展成就並非來自盜竊。這是中國人民的智慧和汗水的結果，我們希望有關方面能夠停止毫無根據的炒作，客觀合理地看待和處理有關問題。」

（路透社、美國司法部等）

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