 通用電氣間諜案 華裔工程師遭判兩年監禁 | 经济纵横 | DW | 04.01.2023

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经济纵横

通用電氣間諜案 華裔工程師遭判兩年監禁

美國司法部週二（1月3日）表示，今年59歲的華裔工程師因密謀竊取通用電氣公司的商業機密並使中國受益，被判處2年監禁。

前通用電氣工程師因串謀為中國從事經濟間諜活動罪而被判兩年監禁。

前通用電氣工程師因串謀為中國從事經濟間諜活動罪而被判兩年監禁。

（德國之聲中文網）美國司法部週二（1月3日）宣佈，59歲的華裔工程師鄭小清（Xiaoqing Zheng，音譯）被控串謀竊取通用電氣公司（GE）的商業秘密，並有意讓中國獲益，最終遭判處2年監禁。

美國司法部助理部長奧爾森（Matthew G. Olsen）在聲明中說道：「這是經濟間諜的教科書式案例。鄭小清利用他被信任的地位，背叛了雇主，並與中國政府串謀，以竊取創新性的美國技術。」他進一步指，此次判決結果，是讓密謀為外國強權竊取寶貴商業秘密、威脅美國國家安全的人承擔責任。

聯邦檢察官弗里曼（Carla B. Freedman）指出，鄭小清試圖竊取前雇主通用電氣公司研發與製造的商業機密，不只個人致富，更讓中國受益。

聯邦調查局負責反情報事務的助理局長科勒（Alan E. Kohler, Jr.）3日在司法部聲明中說：「鄭小清是千人計劃成員，心甘情願地竊取專有技術並將其送往中國。讓今天的量刑裁決提醒人們，聯調局仍然致力於追查那些與中國勾結並竊取美國商業秘密的人。

案件細節

根據公開的起訴書，今年59歲的鄭小清在2008年至2018年間，受雇於紐約州斯克內克塔迪的通用電氣發電部門，並擔任工程師一職，其專業是渦輪密封技術。而他在2018年遭警方逮捕。

美國司法部指控鄭小清在工作期間，竊取了多個含有天然氣與蒸氣渦輪科技設計模型、工程圖及其他細節的電子檔。隨後他將這些檔案加密，寄給位於中國的商人張照曦 （Zhaoxi Zhang，音譯）。

檢方表示，鄭小清與張照曦兩人為了自身公司的商業利益，將竊取來的商業機密提供給他們在中國的兩間渦輪研發公司——遼寧天一航空科技有限公司和南京天一航空科技有限公司。而他們也透過這兩間公司獲得中國政府財務與其他方面的支持，並與中國官員合作。

去年11月，首名引渡至美國受審的中國間諜中國國安部高官遭判20年。

去年11月，首名引渡至美國受審的中國間諜中國國安部高官遭判20年。

本案歷時4個星期的陪審團審判後，鄭小清於2022年3月31日被裁定串謀從事經濟間諜活動的罪名成立。在其它11項指控上，陪審團或者裁決他無罪，或者無法達成一致裁減。聯邦地區法院法官達格斯蒂諾（Mae A. D’Agostino）則判處鄭小清支付7500美元罰款，並在監禁結束後接受一年的監督釋放。

通用電氣曾發聲明表示:「在此案上，我們一直配合聯邦調查局與美國檢察官辦公室的相關調查。通用電氣一直以來都盡力捍衛我們的智慧財產權，並制定嚴格的流程來識別這些問題。 」

北京曾批炒作

截至截稿前，中國官方未做出任何回應，不過在2019年美國正式起訴2名中國人竊取商業機密時，中國政府曾發聲明嚴正否認他們透過這2名中國人進行商業間諜行動，稱這是「毫無根據的炒作」，並強調中方沒有更細節的訊息。

當時，中國外交部表示：「中國發展成就並非來自盜竊。這是中國人民的智慧和汗水的結果，我們希望有關方面能夠停止毫無根據的炒作，客觀合理地看待和處理有關問題。」

（路透社、美國司法部等）

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