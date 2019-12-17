通牒即将到期 朝鲜宣布扩充军力

（德国之声中文网）朝鲜要求美国解除制裁的最后通牒即将到期。而与此同时，平壤宣布了一系列旨在提升该国军力的措施。朝鲜官方通讯社周日报道称，朝鲜劳动党中央军事委员会扩大会议上，最高领导人金正恩"分析了当前复杂的国内外形势"，并将就提升军事实力做出决策。

平壤共产党当局多次发出威胁称，如果华盛顿不再年底前就恢复谈判提出新的建议，朝鲜将开辟"新的道路"。朝鲜方面提出的要求包括解除对该国的国际制裁。而特朗普总统则对此予以拒绝。美国总统特朗普曾三次会晤朝鲜领导人金正恩，并对其予以高度评价，但美方要求朝鲜放弃核计划的努力毫无成效。

平壤最近发出威胁称，朝鲜将奉上怎样的"圣诞礼物"，完全取决于美国。韩国方面担心，朝鲜有可能会宣布恢复核武及远程导弹试验。与此同时，联合国安理会要求朝鲜召回外派劳工的期限于今日到期。此举目的是切断平壤当局获取外汇的重要来源。2017年底，由于朝鲜进行了一系列核武及导弹试验，联合国安理会制定了一系列针对朝鲜的制裁措施。

据估计，朝鲜派驻境外的数万劳工每年可为该国赚取至少两亿美金。他们薪酬的绝大部分被收归国有。朝鲜外派劳工主要集中在中国和俄罗斯。俄罗斯方面今年三月宣布，截至2018年底，该国合法朝鲜劳工的人数已经从三万人减少至11500人。

此前，中国和俄罗斯曾向安理会提交要求放宽对朝制裁的草案，以"缓解该国人道危机"，并重新推进对话进程。草案中还包括停止遣返朝鲜劳工的建议。来自外交圈的消息称，这项草案很难在安理会中获得多数支持。