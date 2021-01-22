通化防疫：居民断粮 市长道歉

（德国之声中文网）同世界其他国家相比，中国每天的新增感染病例几乎微不足道。但为了在即将开始的春节假期内，不至于让疫情失控，政府还是采取了极其严厉的防疫措施。

中国官方的卫健委周一发布的通报显示，1月24日0—24时，31个省、市、自治区和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例124例，其中境外输入病例7例，本土病例117例（吉林67例，黑龙江35例，河北11例，北京3例，上海1例）；无新增死亡病例。

武汉封城一周年之际，过去几天中国每天新增病例均超过一百，而半数以上都集中在位于东北的吉林和黑龙江两省，这也是去年三月以来最严重的疫情复发。

人口大约两百万的吉林省通化市是本次疫情复发的重灾区，24日吉林省67个新增病例中，有56例是在通化。当地政府于1月18日宣布“停摆”, 除了封锁交通和店铺停止营业外，一些城区实施了所谓的“封条”管控，大批民众突然被困家中，因无法获得足够食品和药物在社交媒体发出抗议。

一名通化居民发帖称：“我们小区的楼道和住户防盗门都被贴封条了，楼下有人把守，连倒垃圾都出不去。家里已经快没有吃喝了，社区电话也没人接听。”

凤凰网转述署名“通化修贤”的网民说：“我们通化人没有被病毒打倒，但是现在民生问题得不到解决，被饥饿和基础病魔所打倒! 30万人没有饭吃了，年轻人可以在家里喝水度日! 可是我们年迈的父母老人以何维生？高血压，心脏病，糖尿病患者没有日常药吃，以最卑微的姿态问世人：谁来救救我们呀？ ”

网民连续多日发出抗议和求救声后，1月24日，通化市副市长蒋海燕终于在新闻发布会上对市民生活物资配送不及时、不到位的问题公开致歉。此前一天，因疫情防控履职不力，包括当地卫健委主任在内的14名干部被处分。

财新网发表评论称：2020年新冠疫情突发，初期人们确实遭遇了猝不及防的生活物资与医疗资源的匮乏，但一年过去，却再闻呼救之声，再现应对失措，在疫情形势依然严峻的情形下，不能不让人惊心。

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