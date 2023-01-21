通关免检疫：放开后澳门比香港更火爆

（德国之声中文网）澳门博彩业迎来2023年的开门红。周三（2月1日），根据官方公布的信息，澳门博彩业今年1月毛收入为115.8亿澳门元（约14亿美元）。这是自2020年1月以来的新高，同比增长82.5%。公布消息的当天，股市欢呼，博彩股涨幅达到3%至5%。不过，同疫情前相比，现在的亮眼成绩仍逊色于2019年春节期间的博彩收入。

澳门博彩业恢复兴旺，同春节期间近50万游客来澳门消费直接挂钩。今年1月8日，澳门取消了对来自大陆、香港和台湾游客实施核酸检测的规定。作为唯一允许经营赌场的中国城市，春节期间澳门的博彩业迎来一片繁荣景象。

据《澳门日报》1月29日报道，自1月21日至27日，7天共有45.1万人次入境澳门，平均每日6.44万人次，其中，内地旅客共有26.47万人次，同比增长149.7%；入境澳门的香港旅客也达到16.5万人次。

游客大量涌入澳门也是当地政府的"欢迎政策"的功劳。从1月8日起，香港旅客入境澳门免疫通关，没有人数限制。澳门旅游局同时推出活动，向访澳的香港旅客提供买一送一船票或车票的优惠，前提是必须在澳门留宿一晚。

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内地人赴港需出示核酸阴性证明

大陆游客前往澳门相对于其它地方也便捷得多。2022年11月1日起，大陆游客可以使用自助签注机直接办理赴澳门旅游签注，没有名额限制，入境澳门也不用核酸检测。

与此相比，大陆旅客前往香港则麻烦一些，香港也没有出现澳门那样的旅游火爆。据财新网报道，中国各地赴港旅游的自助签注机尚未开放，人们需要提前预约通过窗口办理签注。其次，大陆入境香港仍需要持有48小时内的核酸阴性证明，而中国内地大多数的核酸检测点已经取消。今年通关开放后，春节期间造访香港的内地游客平均每日只有1.3万人次，相当于疫情前的一成，而同期前往澳门的内地人每日约3.6万人次。

（综合报导）

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