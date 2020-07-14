通信运营商制造“既成事实” 德国政府遇“华为难题”

(德国之声中文网) 根据英国政府7月14日的决定，从今年底开始，英国的通信运营商就不得再采购华为设备；已经在运行中的华为设备也必须在2027年前汰换完毕。伦敦方面不仅仅担心华为设备的潜在安全隐患，也担忧美国不断加码的针对华为制裁措施会对英国5G建设构成不利影响。英国政府也不想因为华为问题而惹怒美国，进而危及到退出欧盟后更显重要的英美贸易关系。

与英国一衣带水的法国，暂时没有出台任何排除华为的政策；但是业内人士都认为，法国政府将会要求本国通信运营商必须采用欧洲厂商的5G设备。目前市场上的5G设备主流厂商，除了华为，就只有瑞典的爱立信以及芬兰的诺基亚。

位于杜塞尔多夫的华为德国总部

德国运营商担心巨额损失

在德国，德国电信、沃达丰、西班牙电信这三大运营商近年来正在积极推进5G网络建设，并且已经使用了大量的华为5G设备。三大运营商此前都对德国之声表示，贯彻"供应商多样化"策略，避免对单一厂商的依赖。德国电信、沃达丰都没有在核心网中使用华为产品，后者的供货只限于5G网络的外围设备，比如基站。

德国政府今年6月曾透露，5G网络建设的硬件采用规范有可能要到9月后才能出台。此前，多名执政党议员都曾警告过运营商"切勿抢先制造既成事实"。但是，根据德国《商报》的报道，行业巨头德国电信集团已经在4月底知会德国内政部，表示将进一步加强与华为的合作。该公司称，超过一半的德国民众希望在今年年底之前就能用上5G网络，这差不多相当于4000万人口。竞争对手沃达丰也宣称，今年底之前要为1000万用户提供5G网络服务。

华为与德国电信在波恩的联合实验室

德国联邦议会社民党外交事务发言人施密特(Nils Schmid)就此抨击德国电信集团，称今后如果政府决定排除华为设备，该公司必须自己承担损失，"德国电信集团领导层正在给持股人带来高昂的风险"。施密特还警告说，德国电信集团的部分股份是德国国有资产，"因此这家公司的行为具有一定的示范效应"。

今年6月，德国电信集团进一步表示，5G网络覆盖全国一半人口的目标7月中旬就能完成，快于原计划。《商报》还披露了一份该公司内部文件，其中称，如果德国政府反对使用中国移动技术，德国电信集团预计将至少为此耗资30亿欧元、并花费5年时间汰换已经安装的华为设备。

德国政府：必须和欧盟各国协调

在英国政府决定排除华为设备后，德国联邦网络事务监管局表示，德方已经采取了一切预防措施，确保只采用可信的设备。局长霍曼(Jochen Homann)对《法兰克福汇报》说，"没有理由从一开始就排除华为。"他认为，如果政界想继续讨论这一问题，应当聚焦于最为关键的核心网设备，"而运营商与华为的最新合作都是在不那么敏感的外围网领域"。

德国内政部一发言人也对外界表示，尽管英国政府做出了决定，德国政府仍将坚持"不排除华为"之政策。

联邦政府一发言人则强调，5G网络建设中的安全问题还必须和欧盟各国进行协商。欧盟委员会也建议各成员国在该问题上统一行动。

文山/苗子/(德新社、路透社等)