通俄门：起诉12名俄间谍 "黑"希拉里电脑

通俄门事件“剧情”大概

2017年9月：小特朗普

特朗普长子小特朗普告诉美国参议院司法委员会，他未与外国政府勾结。这场闭门会议涉及的主题是，去年6月他与一名俄罗斯女律师韦瑟尼茨卡娅（Natalia Weselnizkaja）的会面。当时，曼纳福特和特朗普的女婿贾瑞德·库什纳（Jared Kushner）也参与了这场会面。从小特朗普公开的邮件内容来看，在会面之前，他得到承诺，会拿到关于希拉里·克林顿的黑材料。