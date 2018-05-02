通俄门：起诉12名俄间谍 "黑"希拉里电脑

12名俄罗斯情报人员被指控，在2016年大选期间入侵民主党及其总统候选人希拉里·克林顿的电脑，窃取信息。该指控是“通俄门”调查的一部分，而消息的公布正值特朗普与普京即将会面这个敏感的时间点。
（德国之声中文网）美国司法部门周五（7月13日）表示，12名俄罗斯情报人员被指控在2016年美国总统大选选战期间窃取50万选民的信息、对民主党方面的电脑实施黑客攻击。
副检察长罗森斯坦（Rod Rosenstein）宣布，起诉由"通俄门"的特别调查员穆勒（Robert Mueller）提出。这些间谍被指在入侵了民主党选举委员会的电脑后，获得了选民信息。他们也被指控从民主党、希拉里竞选团对的电脑中窃取电子邮件，并在美国总统大选前几个月将这些信息公布出来。
莫斯科否认指控
克里姆林宫的一名官员否认了上述指控，在莫斯科对媒体称，俄罗斯没有干预也无意干预2016年的美国总统大选。他说，"如果美方有事实的话，我们会去了解的--这话我们总统（普京）已经讲过很多次了"。
罗森斯坦则表示，已在本周早些时候将情况通报给了总统特朗普。"自由和公正的选举是不容易的、有争议的，总会有敌对力量试图加剧国内分歧、混淆视听，分裂和征服我们。"
第一次明确指控
该起诉书是特别调查员穆勒首次明确指控俄罗斯政府干预美国大选。他此前已经对13名俄罗斯人和3家俄罗斯公司提起了单独指控，指控他们参与了一场干预2016年大选结果的协同行动。
这一消息公布之际，正值特朗普下周一（7月16日)在赫尔辛基与普京会面之时。美国国会的民主党人呼吁特朗普，就干预问题向俄方施压。参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）说："在俄罗斯还没有采取明确和透明的行动证明其不会干涉未来选举前，特朗普总统应该取消他与普京的会面。"
特朗普再次发出抱怨
然而，舒默的这一表态显然是民主党人的一厢情愿。特朗普在周五再次抱怨穆勒的调查影响了美俄关系。
这位美国总统说，"我们确实有一个政治问题，就是在美国这种愚蠢一直在延续，纯粹的愚蠢，"这里的"愚蠢"指的就是穆勒的调查，"而这让和俄罗斯打交道变得非常困难。"
王凡/李鱼（美联社，路透社，法新社，德新社）