 通俄门：起诉12名俄间谍 ″黑″希拉里电脑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

通俄门：起诉12名俄间谍 "黑"希拉里电脑

12名俄罗斯情报人员被指控，在2016年大选期间入侵民主党及其总统候选人希拉里·克林顿的电脑，窃取信息。该指控是“通俄门”调查的一部分，而消息的公布正值特朗普与普京即将会面这个敏感的时间点。

  • Donald Trump talks with a beauty contestant in Moscow.

    通俄门事件“剧情”大概

    2013年：特朗普先生赴俄

    2013年6月18日，特朗普在推特上宣布：“环球小姐大赛11月9日将在俄罗斯莫斯科举行现场直播。这场盛会将两个国家系在一起。”他还补充写道：“你觉得普京会到场吗？如果会，他会成为我新结交的最好的朋友吗？”2013年10月17日，他上电视节目接受大卫•莱特曼（David Letterman）采访时表示，他与俄罗斯人做过很多次生意。

  • Cyberattacks are a key factor in the Russia allegations.

    通俄门事件“剧情”大概

    2015年9月：黑客指控

    一名FBI联邦调查局探员告知美国民主党全国委员会技术部，该机构可能遭到黑客攻击。2016年5月18日，国家情报局总监克拉珀（James Clapper）说，有一些迹象显示，美国总统选战期间被黑客攻击。2016年6月14日，美国民主党全国委员会透露受到了俄罗斯黑客攻击。

  • Russian ambassador to the US Sergei Kisljak in Washington

    通俄门事件“剧情”大概

    2016年7月20日：基斯利亚克先生浮出水面

    在共和党全国代表大会的一次活动上，参议院塞申斯（Jeff Sessions）与俄罗斯大使基斯利亚克（Sergey Kislyak）以及其他的大使见了面。

  • Wikileaks chief Julian Assange

    通俄门事件“剧情”大概

    2016年7月22日：让事件更为复杂的阿桑奇

    阿桑奇的维基解密披露了大约两万封从美国民主党全国委员会窃取的电子邮件。这些邮件似乎让人有理由认为，希拉里·克林顿争取优势，排挤同党竞选人桑德斯。

  • USA FBI chief James Comey

    通俄门事件“剧情”大概

    2016年7月25日：对的时间，对的人

    联邦调查局宣布正在调查美国民主党全国委员会邮件遭窃事件：“我们非常认真对待这种造成严重损害的事情。”

  • USA President Donald Trump

    通俄门事件“剧情”大概

    2016年11月8日：特朗普赢得选举

    唐纳德·特朗普当选美国总统。11月9日，俄罗斯议会在媒体上对此发出欢呼和掌声。

  • Russian politician Sergej Rybakow

    通俄门事件“剧情”大概

    2016年11月10日：特朗普团队否认通俄

    俄罗斯副外长谢尔盖•里亚布科夫（Sergei Rybakov）表示，俄政府与特朗普竞选团队在大选期间有过接触。后者对此坚决否认。

  • General Michael Flynn, US National Security Adviser.

    通俄门事件“剧情”大概

    2016年11月18日：弗林的任命

    特朗普任命弗林（Michael Flynn）担任国家安全顾问。这名前国防情报局局长是特朗普竞选团队中的高级外交事务顾问。弗林在国家安全顾问的位子上并没有待很久，曝出他在曾与俄大使基斯里亚克（Sergey Kislyak）接触的问题上没有讲实话后，今年二月弗林辞职。

  • Ex-acting attorney general Sally Yates

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年1月26日：耶茨激起千层浪

    当时的美国代理司法部长耶茨（Sally Yates）告诉白宫法律顾问麦加恩（Don McGahn）弗林在与基斯里亚克通电话的事情上进行了不实陈述。1月30日，耶茨因不同意特朗普禁止多个国家公民入境美国的禁令而遭到总统罢免。

  • US attorney general, Jeff Sessions

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年3月2日：塞申斯回避调查

    特朗普表示对司法部长塞申斯绝对有信心。塞申斯表示他自行回避所有针对俄罗斯与总统竞选活动相关的调查。

  • ex-head of the FBI James Comey

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年3月20日：FBI调查特朗普与俄罗斯关系

    美国联邦调查局局长科米(James Comey) 在众议院情报委员会面前承认，FBI在调查是否特朗普竞选团队与俄罗斯有互动。

  • Donald Trump and James Comey

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年5月9日：特朗普解雇科米

    在宣布解雇科米的信中，特朗普写道：“虽然我非常感谢你三次在不同的场合告知，我未受到调查。但是我同意司法部的决定，即你已经无法有效地领导联邦调查局了。”

  • Special counsel Robert Mueller

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年5月17日：特别顾问穆勒

    司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）任命前FBI局长穆勒调查俄罗斯是否干预2016年的大选，以及与特朗普竞选团队是否与俄罗斯勾结。

  • Paul Manafort (Imago)

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年8月：前竞选主席曼纳福特被查

    在穆勒着手调查不久，FBI查获了特朗普前竞选主席曼纳福特（Paul Manafort）的财产中没收了一些文件记录。曼纳福特被指控收受了乌克兰亲俄势力的巨款后，去年8月下台。

  • Donald Trump Jr. (picture alliance/AP Photo/K. Willens)

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年9月：小特朗普

    特朗普长子小特朗普告诉美国参议院司法委员会，他未与外国政府勾结。这场闭门会议涉及的主题是，去年6月他与一名俄罗斯女律师韦瑟尼茨卡娅（Natalia Weselnizkaja）的会面。当时，曼纳福特和特朗普的女婿贾瑞德·库什纳（Jared Kushner）也参与了这场会面。从小特朗普公开的邮件内容来看，在会面之前，他得到承诺，会拿到关于希拉里·克林顿的黑材料。

  • Symbolbild Soziale Netze (picture-alliance/dpa/Lei)

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年10月：网络社交平台指俄罗斯干涉

    脸书、推特和谷歌都告诉美国媒体，他们有证据表明，俄方在2016年美国总统大选期间利用他们的平台传播虚假信息。预计，这三家公司将在11月份出席参议院情报委员会的听证会。


  • Donald Trump talks with a beauty contestant in Moscow.

    通俄门事件“剧情”大概

    2013年：特朗普先生赴俄

    2013年6月18日，特朗普在推特上宣布：“环球小姐大赛11月9日将在俄罗斯莫斯科举行现场直播。这场盛会将两个国家系在一起。”他还补充写道：“你觉得普京会到场吗？如果会，他会成为我新结交的最好的朋友吗？”2013年10月17日，他上电视节目接受大卫•莱特曼（David Letterman）采访时表示，他与俄罗斯人做过很多次生意。

  • Cyberattacks are a key factor in the Russia allegations.

    通俄门事件“剧情”大概

    2015年9月：黑客指控

    一名FBI联邦调查局探员告知美国民主党全国委员会技术部，该机构可能遭到黑客攻击。2016年5月18日，国家情报局总监克拉珀（James Clapper）说，有一些迹象显示，美国总统选战期间被黑客攻击。2016年6月14日，美国民主党全国委员会透露受到了俄罗斯黑客攻击。

  • Russian ambassador to the US Sergei Kisljak in Washington

    通俄门事件“剧情”大概

    2016年7月20日：基斯利亚克先生浮出水面

    在共和党全国代表大会的一次活动上，参议院塞申斯（Jeff Sessions）与俄罗斯大使基斯利亚克（Sergey Kislyak）以及其他的大使见了面。

  • Wikileaks chief Julian Assange

    通俄门事件“剧情”大概

    2016年7月22日：让事件更为复杂的阿桑奇

    阿桑奇的维基解密披露了大约两万封从美国民主党全国委员会窃取的电子邮件。这些邮件似乎让人有理由认为，希拉里·克林顿争取优势，排挤同党竞选人桑德斯。

  • USA FBI chief James Comey

    通俄门事件“剧情”大概

    2016年7月25日：对的时间，对的人

    联邦调查局宣布正在调查美国民主党全国委员会邮件遭窃事件：“我们非常认真对待这种造成严重损害的事情。”

  • USA President Donald Trump

    通俄门事件“剧情”大概

    2016年11月8日：特朗普赢得选举

    唐纳德·特朗普当选美国总统。11月9日，俄罗斯议会在媒体上对此发出欢呼和掌声。

  • Russian politician Sergej Rybakow

    通俄门事件“剧情”大概

    2016年11月10日：特朗普团队否认通俄

    俄罗斯副外长谢尔盖•里亚布科夫（Sergei Rybakov）表示，俄政府与特朗普竞选团队在大选期间有过接触。后者对此坚决否认。

  • General Michael Flynn, US National Security Adviser.

    通俄门事件“剧情”大概

    2016年11月18日：弗林的任命

    特朗普任命弗林（Michael Flynn）担任国家安全顾问。这名前国防情报局局长是特朗普竞选团队中的高级外交事务顾问。弗林在国家安全顾问的位子上并没有待很久，曝出他在曾与俄大使基斯里亚克（Sergey Kislyak）接触的问题上没有讲实话后，今年二月弗林辞职。

  • Ex-acting attorney general Sally Yates

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年1月26日：耶茨激起千层浪

    当时的美国代理司法部长耶茨（Sally Yates）告诉白宫法律顾问麦加恩（Don McGahn）弗林在与基斯里亚克通电话的事情上进行了不实陈述。1月30日，耶茨因不同意特朗普禁止多个国家公民入境美国的禁令而遭到总统罢免。

  • US attorney general, Jeff Sessions

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年3月2日：塞申斯回避调查

    特朗普表示对司法部长塞申斯绝对有信心。塞申斯表示他自行回避所有针对俄罗斯与总统竞选活动相关的调查。

  • ex-head of the FBI James Comey

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年3月20日：FBI调查特朗普与俄罗斯关系

    美国联邦调查局局长科米(James Comey) 在众议院情报委员会面前承认，FBI在调查是否特朗普竞选团队与俄罗斯有互动。

  • Donald Trump and James Comey

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年5月9日：特朗普解雇科米

    在宣布解雇科米的信中，特朗普写道：“虽然我非常感谢你三次在不同的场合告知，我未受到调查。但是我同意司法部的决定，即你已经无法有效地领导联邦调查局了。”

  • Special counsel Robert Mueller

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年5月17日：特别顾问穆勒

    司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）任命前FBI局长穆勒调查俄罗斯是否干预2016年的大选，以及与特朗普竞选团队是否与俄罗斯勾结。

  • Paul Manafort (Imago)

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年8月：前竞选主席曼纳福特被查

    在穆勒着手调查不久，FBI查获了特朗普前竞选主席曼纳福特（Paul Manafort）的财产中没收了一些文件记录。曼纳福特被指控收受了乌克兰亲俄势力的巨款后，去年8月下台。

  • Donald Trump Jr. (picture alliance/AP Photo/K. Willens)

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年9月：小特朗普

    特朗普长子小特朗普告诉美国参议院司法委员会，他未与外国政府勾结。这场闭门会议涉及的主题是，去年6月他与一名俄罗斯女律师韦瑟尼茨卡娅（Natalia Weselnizkaja）的会面。当时，曼纳福特和特朗普的女婿贾瑞德·库什纳（Jared Kushner）也参与了这场会面。从小特朗普公开的邮件内容来看，在会面之前，他得到承诺，会拿到关于希拉里·克林顿的黑材料。

  • Symbolbild Soziale Netze (picture-alliance/dpa/Lei)

    通俄门事件“剧情”大概

    2017年10月：网络社交平台指俄罗斯干涉

    脸书、推特和谷歌都告诉美国媒体，他们有证据表明，俄方在2016年美国总统大选期间利用他们的平台传播虚假信息。预计，这三家公司将在11月份出席参议院情报委员会的听证会。


（德国之声中文网）美国司法部门周五（7月13日）表示，12名俄罗斯情报人员被指控在2016年美国总统大选选战期间窃取50万选民的信息、对民主党方面的电脑实施黑客攻击。

DW.COM

前中情局局长科米的新书虽然没有什么爆炸性新闻，但无疑是对特朗普的又一次打击。有关通俄门的调查已让特朗普焦头烂额。 (13.04.2018)

负责调查「通俄门」的特别检察官穆勒提出，不排除向美国总统特朗普发出传票，强制他接受问话。此前盘问问题在媒体上提早曝光，外界聚焦特朗普究竟会否出席问话。 (02.05.2018)

副检察长罗森斯坦（Rod Rosenstein）宣布，起诉由"通俄门"的特别调查员穆勒（Robert Mueller）提出。这些间谍被指在入侵了民主党选举委员会的电脑后，获得了选民信息。他们也被指控从民主党、希拉里竞选团对的电脑中窃取电子邮件，并在美国总统大选前几个月将这些信息公布出来。

莫斯科否认指控

克里姆林宫的一名官员否认了上述指控，在莫斯科对媒体称，俄罗斯没有干预也无意干预2016年的美国总统大选。他说，"如果美方有事实的话，我们会去了解的--这话我们总统（普京）已经讲过很多次了"。

罗森斯坦则表示，已在本周早些时候将情况通报给了总统特朗普。"自由和公正的选举是不容易的、有争议的，总会有敌对力量试图加剧国内分歧、混淆视听，分裂和征服我们。"

第一次明确指控

该起诉书是特别调查员穆勒首次明确指控俄罗斯政府干预美国大选。他此前已经对13名俄罗斯人和3家俄罗斯公司提起了单独指控，指控他们参与了一场干预2016年大选结果的协同行动。

US Sonderermittler Robert Mueller (Reuters/Y. Gripas)

起诉由"通俄门"的特别调查员穆勒提出

这一消息公布之际，正值特朗普下周一（7月16日)在赫尔辛基与普京会面之时。美国国会的民主党人呼吁特朗普，就干预问题向俄方施压。参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）说："在俄罗斯还没有采取明确和透明的行动证明其不会干涉未来选举前，特朗普总统应该取消他与普京的会面。"

特朗普再次发出抱怨

然而，舒默的这一表态显然是民主党人的一厢情愿。特朗普在周五再次抱怨穆勒的调查影响了美俄关系。

这位美国总统说，"我们确实有一个政治问题，就是在美国这种愚蠢一直在延续，纯粹的愚蠢，"这里的"愚蠢"指的就是穆勒的调查，"而这让和俄罗斯打交道变得非常困难。"

王凡/李鱼（美联社，路透社，法新社，德新社）

DW.COM

通俄门事件“剧情”大概

自2016年美国总统大选活动以来， “通俄”的指控始终困扰着特朗普团队，比如司法部长塞申斯回避与俄罗斯相关联等事件。现在让我们来梳理一下“通俄门”中的一些关键点。 (31.10.2017)  

相关内容

Bildkombo Donald Trump und Robert Mueller

特朗普或接传票接受盘问 02.05.2018

负责调查「通俄门」的特别检察官穆勒提出，不排除向美国总统特朗普发出传票，强制他接受问话。此前盘问问题在媒体上提早曝光，外界聚焦特朗普究竟会否出席问话。

USA Trump Tower

美特检官发传票 特朗普集团接受调查 16.03.2018

美国总统特朗普曾警告，调查他和家人的财务状况是“踩红线”，但特别检察官穆勒仍对他旗下集团发出传票，要求提供部分商业交易的资料。调查是否已经一步步接近特朗普？

Deutschland | Hamburg - G20 Donald Trump und Vladimir Putin

普京被揭向特朗普称﹕俄有世上最美妓女 20.04.2018

美国国会首度取得前联邦调查局局长柯米所写的备忘录，披露更多他在任时与总统特朗普的对话内容﹕包括俄罗斯总统普京向特朗普谈妓女、特朗普对前国家安全顾问弗林的质疑等。虽然幕后材料愈揭愈多，但共和党议员却认为对特朗普有利。

媒体看中国

Symbolbild imoji (picture-alliance/dpa/A. Burgi)

德语媒体：永远不要说台湾

德语报章关注：苹果手机上的Emoji有没有台湾旗帜？宝马将成为“第一例”在中国持股超过50%的合资企业。 