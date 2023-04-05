“通俄门”调查报告批评FBI搞双标

（德国之声中文网）特别调查员约翰·达勒姆（ John Durham）对联邦调查局就2016年特朗普竞选团队的所谓"通俄门"指控所展开的调查工作进行了严厉的批评。前联邦检察官出身的达勒姆表示，相关的调查是在证据不足及谬误百出的情况下开始进行的。达勒姆在其长达三百页的调查报告中指出："无论是刑事调查机构，还是美国情报机构，似乎都没有确凿证据显示特朗普团队同俄方之间存在任何秘密协定。"

这位由特朗普任命的特别调查员还表示，联邦调查局显然是使用了双重标准。"仅仅依据一些摸棱两可、未经分析、未经证实的情报，联邦调查局就在选战期间开启了相关调查，开启调查的速度及方式同同类案件的通常运作方式有极其明显的区别。" 达勒姆还以对民主党人希拉里·克林顿的相关调查作为联邦调查局采取"双重标准"的例子。达勒姆表示，联邦调查局个别负责人"对特朗普具有强烈的敌意"。

联邦调查局相关调查的背景是澄清莫斯科是否曾试图对2016年美国总统大选进行干预。多年以来的调查工作一直围绕特朗普竞选团队是否曾同俄罗斯代表进行过接触，以及特朗普本人是否曾试图阻挠相关调查。

"猎巫行动"

2017年，特朗普解除科米（ James Comey）的联邦调查局局长一职后，相关调查工作由特别检察官穆勒（Robert Mueller）继续进行。穆勒进行两年调查后得出的结论是，没有足够证据显示特朗普竞选团队曾同莫斯科方面达成任何非法协定。在此背景下，特朗普总统任内的司法部长巴尔（ Bill Barr）任命达勒姆就"通俄门"调查工作的背景展开调查。特朗普本人一直坚称，联邦调查局以及穆勒展开的调查工作是出于政治动机的"猎巫行动"。

（法新社，德新社，美联社）

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