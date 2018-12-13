通俄门无证据结案 特朗普斥调查「国耻」

(德国之声中文网) 美国司法部长巴尔 (William Barr) 週日 (3月24日) 表示，特别检察官穆勒的报告没有發现美国总统特朗普竞选团队与俄罗斯有共谋或合作干预2016年美国总统大选的证据。巴尔说，穆勒的调查没有發现总统犯罪的证据，也无法证明特朗普妨碍司法公正。

特朗普说：「这是国耻，你的总统居然要受这种待遇。」他也指出，通俄门调查是「一场失败的非法打击行动」，还说应该要有人去调查「另一边」。他也發推特表示：「没有共谋（通俄），没有妨碍（司法），完整和彻底的清白。让美国持续伟大！」

调查报告摘要

巴尔在提交给美国众议院司法委员会长达4页的信中，附上了穆勒报告的主要结论摘要。巴尔引用穆勒的报告说，穆勒「没有证明特朗普竞选团队成员与俄罗斯政府共谋或合作干涉选举」。

巴尔说，该报告「也没有就特朗普的行为是否妨碍司法公正得出结论」。这使得他作为司法部长要决定「报告中描述的行为是否构成犯罪」。不过他和副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）已经得出结论，认为证据并不充分。

众议院司法委员会主席纳德勒（Jerry Nadler）在推特中写道，在「超出合理怀疑」下，政府需要进一步证明特朗普没有妨碍司法公正。他也表示将要求巴尔出面作证，说明为何报告结论摘要与先前的疑虑差距甚远。

民主党众议院议长佩洛西和参议院少数党领袖舒默發表联合声明，呼吁公布完整的报告，并提醒公众，穆勒的报告没有免除总统的责任。他们说：「总统说，他完全无罪，这和穆勒的用词完全矛盾，没有任何可信度。」

佩洛西和舒默还指出，司法部长巴尔过去一直有对特检调查充满偏见的记录，称他并非「中立的观察者」，无法作出客观的评论。

目前外界还不清楚司法部是否会公布完整的报告，这取决于司法部长巴尔。本月稍早，美国议员一致批准了一项不具约束力的决议，要求公布完整报告。

调查涵盖了什么？

特检官穆勒獲授权调查特朗普竞选团队人员是否与俄罗斯政府共谋或合作干预2016年美国总统大选。他也可以针对调查中相关人士所犯的「做伪证、妨碍司法、破坏证据和恐吓证人」等罪名起诉嫌疑人。

目前这项调查已经结束，但相关证据仍有可能作为新的法律追诉依据。

夏立民/李芊（美联社、路透社）