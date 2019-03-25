「通俄门」峰回路转 前国安顾问弗林获撤控

（德国之声中文网）美国司法部于周四（5月7日）表示，正要求法庭撤销对美国前国安顾问弗林（Michael Flynn）的刑事检控。

这是特別檢察官穆勒（Robert Mueller）调查「通俄门」的一个惊人转折。过去3年，他坚持弗林在2017年1月被联邦调查局（FBI）查问关于俄罗斯干预美国大选的问题时，提供虚假证词。弗林曾经认罪，但之后又要求撤回认罪。接着，他成为穆勒调查俄罗斯干预美国2016大选的关键合作伙伴。

司法部在周四的法庭文件表示，在检视最新信息与材料之后，司法部同意弗林辩护律师团队的意见，认为弗林与俄罗斯大使的接触「全然适当」，因此联邦调查局问讯弗林一事从一开始就不应该发生。

司法部：弗林证供非说谎

司法部也认为弗林给予联邦调查局的证供仅是模棱两可、不直接，但还不至于到撒谎的程度。而且他的答案与调查官的调查目的，亦即探查特朗普是否违法与俄国势力勾结一事，并没有关系。

特朗普十分乐见周四的最新进展。特朗普一直声称弗林是无罪的、是个「无辜的人」。他指责奥巴马团队针对弗林，甚至说调查弗林是「叛国罪」。

但民主党认为司法部长巴尔（William Barr）对总统过度忠诚，这次撤回对弗林的检控只是为了讨好总统。美国众议院议长佩洛西说: 「司法部长巴尔将司法无限政治化。」她批评司法部撤销检控只是为了包庇总统。

弗林（Flynn）是穆勒（Mueller）调查中，最早被起诉的被告之一。他在2017年12月与俄罗斯大使基斯里亚克（Kislyak）进行的对话当中，劝告俄罗斯不要因为前任总统奥巴马对俄方施加的制裁而让两国关系更加紧张。

由于他在调查过程中十分配合，因此检方提议他应该符合缓刑资格。但是美国地方法官苏利文认为他应该还要再继续合作才能获得被缓刑的条件，因此弗林之后更换律师。新律师立场强硬，批评法庭没有拿出对弗林有利的文件和证据。

张慈/李澄欣（美联社、路透社）