通俄门后的另一扇窗： 美俄有意增进关系

(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京周二(5月14日)招待到访的美国国务卿蓬佩奥。两国虽然对彼此释出善意，愿意增进外交关系，但是选举干预的阴影仍然挥之不去。

在黑海的度假胜地索奇，普京建造的俄罗斯传统建筑「达恰」成为蓬佩奥两个小时演说的场所。这位国务卿是继去年特朗普之后，前往俄罗斯访问的最高层官员。普京告诉蓬佩奥，期待他的来访能够对美俄关系有所助益。而过去对俄罗斯发表过诸多批评的蓬佩奥，却也说和俄罗斯找到了能够合作的方向，例如叙利亚议题。

蓬佩奥在起飞之前对记者说:「关于叙利亚的讨论，我们的谈话十分具有建设性。我们讨论到在有共同利益的项目上可以一起做什么，又如何推动政治进程。」蓬佩奥说，他和普京达成诸多共识，将推动叙利亚主导的委员会重新开始修改宪法，让叙利亚冲突可以用政治方式结束。

普京和蓬佩奥还讨论了伊朗和委内瑞拉危机，但是没有談到乌克兰。蓬佩奥认为委内瑞拉的极左派统治者马杜罗应该要下台，因为他「只会给委内瑞拉人民带来悲剧」。但是俄罗斯至今都支持着马杜罗，因此蓬佩奥说:「我们希望俄罗斯会停止对马杜罗的支持。」对此，俄罗斯外长拉夫罗夫讥讽地说，美国也在战争频仍的伊拉克和利比亚提倡民主制度。俄罗斯也呼吁美国和马杜罗展开和平对话。

美国国务卿蓬佩奥与俄罗斯外长拉夫罗夫共同举行记者会

普京称赞穆勒调查

两人见面的同一天，普京也提到穆勒的调查: 「虽然穆勒委员会的存在本身很有问题，但是整体而言，穆勒非常客观的进行调查，也确认美国行政团队并没有和俄罗斯勾结。」

特朗普早在成为美国总统之前就公开赞扬过普京，形容他是一个非常强的领导者，也是自己「能够相处融洽」的对象。在特朗普当选总统之后，俄罗斯是否在美国内部散发假消息、进而干预选举，更引发广泛讨论。今年四月，美国特别检察官穆勒公布调查结果，声称没有找到俄罗斯直接与特朗普团队共同操作选举的具体证据。

蓬佩奥在与俄罗斯外长举行共同记者会之前也提到此事，但他的解读截然不同。蓬佩奥说: 「介入美国选举是不可容忍的。如果2020年俄罗斯干预美国大选的话，我们的关系将恶化到比以前更差的程度。」

他意有所指地说：「我已经向俄罗斯传达，他们可以做什么来向我们证明，那些干预活动都已经是过去式。我希望俄罗斯可以好好利用这次机会。」

罗法／李芊 (法新社、路透社)