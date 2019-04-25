“通俄”视频曝光 奥地利副总理辞职

参与联合执政的奥地利副总理、自由党主席斯特拉赫在2017年大选前与一名据称是俄罗斯寡头家族成员的女士会面的视频曝光后，宣布辞职。据媒体报道，总理库尔茨或终结人民党与自由党之间的执政联盟。
（德国之声中文网）周六中午，奥地利副总理斯特拉赫（Heinz-Christian Strache）宣布辞去政府职务，同时也不再担任自由党主席一职。曾经参加过总统竞选的霍费尔（Norbert Hofer）接任党主席。在一段有关斯特拉赫涉嫌助选交易的视频曝光之后，总理库尔茨（Sebastian Kurz）或拒绝再与这位奥地利自由党（FPÖ）的主席继续合作。库尔茨领导的奥地利人民党（ÖVP）从2017年开始和自由党联合执政。
自从周五一段秘密录制的视频曝光之后，整个奥地利政府陷入危机氛围。根据《明镜周刊》和《南德意志报》联合发表的报道，右翼民粹主义的奥地利自由党党魁、副总理斯特拉赫曾经在2017年议会大选之前，和一名自称是俄罗斯寡头资本家亲戚（外甥女）的女性进行了长达数小时的交谈。
这次会面发生在2017年7月，地点在地中海度假胜地伊维萨岛（Ibiza）。据悉，在这次交谈中，斯特拉赫许诺对方，如果能够为他提供选举资助的话，未来将能得到奥地利的国家项目订单。这名女性表示，愿意在奥地利投资大约2.5亿欧元，而且还多次暗示，这些钱当中可能有黑钱。
尽管如此，斯特拉赫还是和她进行了足足六个小时的谈话，并且讨论了在奥地利投资的可能性。"明镜在线"的报道称，这次会面显然是为这位自由党政客安排的一个陷阱。而另一位重要人物、现任自由党议会党团主席的古德努斯（Johann Gudenus）也出现在视频中。
进行联合报道的《明镜周刊》和《南德意志报》表示，在文章发表之前，已经将相关视频资料提交给独立的专家进行检测，确认其真实性。
在两家媒体联系到斯特拉赫本人时，他没有否认该视频的可信度，但是强调那次"轻松而愉快的假期聚会"仅仅是"纯私人"会面，并且否认自己犯有任何过错。
斯特拉赫重复强调，他在当时的会谈中"一再重申了遵守奥地利现行法律的重要性"，并且补充道"这也适用于类似向慈善基金会捐款这样的事情"。
据路透社援引奥地利《信使报》（Kurier）报道，总理库尔茨可能会宣布结束与自由党之间的执政联盟，宣布重新大选。库尔茨预计在周六下午宣布相关决定。
奥地利自由党总干事哈芬埃克（Christian Hafenecker）对两家德国媒体的报道提出了批评。"鉴于相关视频显然是非法录制，因此我们也在准备采取法律行动"，他表示，不管是斯特拉赫本人，还是自由党，从未从相关人士那里得到过任何好处，也没有给对方提供过任何方便。
反对党奥地利社民党（SPÖ）则称之为该国现代有史以来"最大的丑闻"。自由派的新奥地利党（Neos）则认为，重新选举"势在必行"。
雨涵/王凡（路透社、明镜在线等）
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