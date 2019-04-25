“通俄”视频曝光 奥地利副总理辞职

（德国之声中文网）周六中午，奥地利副总理斯特拉赫（Heinz-Christian Strache）宣布辞去政府职务，同时也不再担任自由党主席一职。曾经参加过总统竞选的霍费尔（Norbert Hofer）接任党主席。在一段有关斯特拉赫涉嫌助选交易的视频曝光之后，总理库尔茨（Sebastian Kurz）或拒绝再与这位奥地利自由党（FPÖ）的主席继续合作。库尔茨领导的奥地利人民党（ÖVP）从2017年开始和自由党联合执政。

自从周五一段秘密录制的视频曝光之后，整个奥地利政府陷入危机氛围。根据《明镜周刊》和《南德意志报》联合发表的报道，右翼民粹主义的奥地利自由党党魁、副总理斯特拉赫曾经在2017年议会大选之前，和一名自称是俄罗斯寡头资本家亲戚（外甥女）的女性进行了长达数小时的交谈。

这次会面发生在2017年7月，地点在地中海度假胜地伊维萨岛（Ibiza）。据悉，在这次交谈中，斯特拉赫许诺对方，如果能够为他提供选举资助的话，未来将能得到奥地利的国家项目订单。这名女性表示，愿意在奥地利投资大约2.5亿欧元，而且还多次暗示，这些钱当中可能有黑钱。

尽管如此，斯特拉赫还是和她进行了足足六个小时的谈话，并且讨论了在奥地利投资的可能性。"明镜在线"的报道称，这次会面显然是为这位自由党政客安排的一个陷阱。而另一位重要人物、现任自由党议会党团主席的古德努斯（Johann Gudenus）也出现在视频中。

进行联合报道的《明镜周刊》和《南德意志报》表示，在文章发表之前，已经将相关视频资料提交给独立的专家进行检测，确认其真实性。

在两家媒体联系到斯特拉赫本人时，他没有否认该视频的可信度，但是强调那次"轻松而愉快的假期聚会"仅仅是"纯私人"会面，并且否认自己犯有任何过错。

斯特拉赫重复强调，他在当时的会谈中"一再重申了遵守奥地利现行法律的重要性"，并且补充道"这也适用于类似向慈善基金会捐款这样的事情"。

据路透社援引奥地利《信使报》（Kurier）报道，总理库尔茨可能会宣布结束与自由党之间的执政联盟，宣布重新大选。库尔茨预计在周六下午宣布相关决定。

奥地利自由党总干事哈芬埃克（Christian Hafenecker）对两家德国媒体的报道提出了批评。"鉴于相关视频显然是非法录制，因此我们也在准备采取法律行动"，他表示，不管是斯特拉赫本人，还是自由党，从未从相关人士那里得到过任何好处，也没有给对方提供过任何方便。

反对党奥地利社民党（SPÖ）则称之为该国现代有史以来"最大的丑闻"。自由派的新奥地利党（Neos）则认为，重新选举"势在必行"。

雨涵/王凡（路透社、明镜在线等）