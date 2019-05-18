“通俄”视频后续：奥总统建议9月提前举行大选

（德国之声中文网）据路透社报道，周六晚间，奥地利联邦总理库尔茨宣布，结束人民党与自由党之间的执政联盟，同时要求提前举行大选。一天前，《明镜周刊》和《南德意志报》联合发表报道，右翼民粹主义的奥地利自由党党魁、副总理斯特拉赫（Heinz-Christian Strache）曾经在2017年议会大选之前，和一名自称是俄罗斯寡头资本家亲戚（外甥女）的女性进行了长达数小时的交谈。此段视频曝光之后，斯特拉赫被迫宣布辞去政府职务，同时也不再担任自由党主席一职。

视频中会面发生在2017年7月，地点在地中海度假胜地伊维萨岛（Ibiza）。据悉，在这次交谈中，斯特拉赫许诺对方，如果能够为他提供选举资助的话，未来将能得到奥地利的国家项目订单。这名女性表示，愿意在奥地利投资大约2.5亿欧元，而且还多次暗示，这些钱当中可能有黑钱。尽管如此，斯特拉赫还是和她进行了足足六个小时的谈话，并且讨论了在奥地利投资的可能性。

奥地利联邦总理库尔茨在同总统范德贝伦举行会面后表示："新的大选并不是愿望，而是必须要做的事情。"前一天他已经向自由党喊话说："昨天的视频（注：'通俄'视频）曝光后，我必须要说，真是够了！"他说，自由党损害了奥地利的政治声誉。

库尔茨还表示，在新的大选举行前，奥地利必须最大程度地维护国内稳定。因此他也将同国内所有党派举行协商谈话。

库尔茨领导的奥地利人民党（ÖVP）从2017年开始和自由党联合执政。

路透社分析报道称，欧洲议会大选在即，奥地利"通俄"视频的曝光对奥地利自由党这个目前在欧洲颇为成功的极右翼民粹政党形成沉重打击。"通俄"视频会对欧洲大选造成怎样的影响，目前还不得而知。

洪沙/任琛 （路透社、德新社、法新社）