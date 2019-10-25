 「這裡有家的感覺」 台灣同志遊行中的日本面孔 | 文化经纬 | DW | 27.10.2019

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文化经纬

「這裡有家的感覺」 台灣同志遊行中的日本面孔

台灣在同性婚姻專法通過後，2019年的台北同志遊行氣氛顯得更為歡愉。但對於一些來自日本的同志族群來說，他們羨慕台灣的專法制定，更期盼自己的國家有招一日能承認同性婚姻的存在。

Taiwan | LGBT-Parade in Taipeh (DW/Chung-Lan Cheng)

來自日本的同志律師加藤丈晴、與朋友鹿島及KEN一起來台灣參加同志遊行

來自日本的同志律師加藤丈晴、與朋友鹿島及KEN一起來台灣參加同志遊行。

10月26日，陽光普照下徐徐秋意微風的台北市，迎接第17次的同志大遊行。這也是台灣政府在通過同志婚姻專法後，首次的同志大遊行，對比2018年當時訴求同志婚姻一定要入民法的浩大聲勢，台灣政府在公投後，依民意設立專法。今年氛圍相對更加歡樂，不過，對於非台灣籍的人民來說，似乎多了更多羨慕。

同婚法後首次

官方聲稱有超過20萬人參與遊行，隊伍中不只台灣的同志，還有來自日本、韓國、泰國等隊伍，甚至東南亞的馬來西亞、越南等同志舉國旗的身影也屢見不鮮。特別是日本人相當多，許多人有志一同地穿著傳統日本祭典服裝，整齊劃一地擺姿勢。

「來到台灣就有回到家的感覺」，一位不願具名的39歲日本同志說，許多日本同志會在每年這一天一起聚在台北市遊行。這些日本同志來自東京、名古屋、大阪等大城市外，也有沖繩等其他縣。他說，遊行前一天，台北市各大同志酒吧都擠滿日本人。

這些日本同志來自四面八方，卻都透過朋友介紹或是網路串連聚集在台北市，或許彼此間不認識，但透過眼神或穿著都知道是「自己國家同胞」。而在台灣歡慶的同時，他們也希望日本對於同性平權能有更進一步的拓展。

Japan Taiga Ishikawa LGBT Senator (Taiga Ishikawa)

日本LGBT權益推動者，參議員石川大我（中），是日本同性婚姻平權法案主要推動者

日本國會審議

10月4日日本國會開議 ，是參議院在7月改選後的首次，日本的同性婚姻平權法案，也在此次審議的案件中。日本支持LGBT權益，本身也是LGBT權益推動者的參議員石川大我，是這次案件的主要推動者。

但據了解，國會優先排審議案以民生經濟法案優先，平權法案被延置到後方，如果真的有機會審理，可能也要等到明年（2020年）1月會期。加上國會目前仍是偏保守的自民黨佔絕大多數，法案成立前的遊說，依舊是相當困難。

在台北現場，一位37歲化名「SU」的日本同志跟記者坦言：「日本人很重視傳統的家庭制度，我自己都認為（法案通過）很難」。 SU並表示，雖然日本現在許多區域同意伴侶登記，但是參議院這關是國家層級的法案，掌握實權的日本政治家都是保守層級，他依舊很不樂觀。

參加遊行的46歲同志律師加藤丈晴，本身就是LGBT人士，正在以法律的力量在日本各大城市提起訴訟，爭取同志的婚姻權利，他跟記者說：「同性的婚姻實踐下，才能讓真正的日本社會歧視出現解決開端」。

 

Taiwan | LGBT-Parade in Taipeh (DW/Chung-Lan Cheng)

在日本同志眼中，台北市是對同志開放的最佳包容城市

台北是包容城市

在這些日本同志眼中，連年舉辦同志遊行活動的台北市已成為「包容城市」，有的已連三年來，有的更是來過五次。

42歲的日本同志豐岡跟記者說，他穿著祭典服裝正是因為台北市的遊行給他嘉年華的感覺，「我雖然不懂中文，但是台灣的大家都很友善」。 SU則說，在路上很多人都會給予擁抱，這樣的溫暖比任何感覺都還真實。另一位40餘歲，化名KEN的日本男子則說：「台灣人好、食物也棒，每次來都是很溫馨、開心的體驗」。

近幾年來，日本各地城市也開始辦起自己的「彩虹遊行」，位於關西的大阪也在14日舉辦同志遊行，但人數比台北少了許多，約為1400人參加。 9月在北海道札幌舉辦的遊行也僅有700人參加。

盛況最大的東京，則是在今年4月底舉辦同志遊行，高達11000人參與。在這些來台灣參加遊行的日本同誌中，也覺得日本風氣已經改善不少，KEN說：「我相信會愈來愈多人了解的」，他們也期盼自己家鄉城市有招一日能走向「包容城市」。

Japan, Rainbow Pride 2018 Tokyo (picture-alliance /A. Di Ciommo)

台灣已經於2019年通過同志婚姻專法，而日本的同志婚姻法尚在國會審議（资料图片摄于2018年5月6日）

家庭傳統待溝通

然而，至今在日本，許多同志族群依舊把自己的性傾向視為隱密，不隨便跟人說出口。在台北遊行的日本同誌中，包括SU與豐岡，至今從未跟家人或公司同事開口出櫃，而其他人則是或多或少有跟部分家人說過，但僅限於一、兩人。

同志律師加藤丈晴則說，同志在日本不說自身性取向，幾乎已經是共同的默契：「說了的話很大機率會受偏見、甚至歧視。但我覺得，連說都不敢說的社會氛圍，更是種隱藏性的偏見」。

加藤繼續補充：「來到台北參加遊行，除了感受到大家的溫暖及支持外，更看到許多大企業願意掛名贊助，支持這樣的活動」。他認為大企業在日本贊助同志活動，可能性微乎其微。

至今，日本的許多同志，依舊只能透過檯面下的社交網路聯絡、認識，週末假日時才能約在特定的同志酒吧小酌解悶，但他們仍期待未來的日本會愈來愈接受同志族群。

36歲的日本同志鹿島真人對記者說：「這兩、三年來日本社會對同志愈來愈接受，也有很多同志相關的電影、漫畫、日劇等，這是以前沒見過的！期待日本未來能有台北這麼大規模的遊行」。

才剛講完，遠方的同志朋友已在呼喚他，「先不說了！我的朋友還在終點迎接我！」，鹿島隨後高興地轉身，重回游行的廣大人群中，持續享受他一年一度難得來台，可以真正解放做自己的一天。

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    全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

    台湾：宪法保障 平权路遥

    台湾大法官在2017年5月释宪保障同性婚姻，要求相关部门在两年内修法。这让台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法的国家。不过迄今为止，修法停滞不前。选民将在在周六（11月24日）的选举中，同时会就该议题进行公投。

  • Australien Parlament stimmt für gleichgeschlechtige Ehe (Reuters/AAP/L. Coch)

    全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

    澳大利亚议会通过同性婚姻法案

    2017年12月7日，澳大利亚联邦议会通过法案让同性婚姻合法化。由此，同性婚姻将正式写进澳大利亚法律。从明年1月开始，澳大利亚的同性伴侣就可以迈入婚姻殿堂了。

  • Österreich | Ampelmänner und Ampelfrauen in Wien (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

    奥地利宪法法院批准同性婚姻

    2017年12月5日，奥地利宪法法院为同性婚姻开绿灯。宪法法院陈述称，将异性婚姻与同性伴侣登记关系区别对待是一种歧视的做法。根据宪法法院的裁决，从2019年1月起，奥地利境内同性恋人可以正式登记结婚。

  • Deutschland Moderatorin Anne Will und ihre Lebensgefährtin Miriam Meckel (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

    德国迎来历史性时刻

    6月30日，德国联邦议院在暑期休会到来前一天，以393票对应226票大比分优势通过德国同性婚姻合法化提案。默克尔在投票中投出的是反对票。图中是德国政论电视节目的"一姐"安妮·威尔（Anne Will）和她的生活伴侣传播学学者梅克尔（Miriam Meckel）。

  • Taiwan Demonstration Homo-Ehe (Klaus Bardenhagen)

    全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

    亚洲第一 台湾迈向同婚合法

    今年5月台湾大法官认定民法未保障同性婚姻是“违宪”的，大法官并要求2年内改正。换句话说，同性婚姻2年后合法。

  • Referendum über Homo-Ehe in Irland

    全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

    爱尔兰人多数赞成同性婚姻

    爱尔兰2015年5月举行的全民公投中，支持同性婚姻合法化的票数超过62%。反对这一法案的天主教会在公投结果面前自认失败。深受天主教影响的保守国家爱尔兰是欧洲又一个同性婚姻合法化国家，也是第一个通过公民表决让同性婚姻合法化的国家。

  • Niederlande Homo-Ehe Homosexuelle Gleichstellung Hochzeit

    全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

    荷兰是先锋

    2001年，荷兰是首个同性婚姻合法化的欧洲国家，之后比利时、西班牙、挪威、瑞典、葡萄牙也陆续立法允许同性恋结婚，2013年以来，法国、英国、卢森堡也将同性婚姻合法化，芬兰议会已经通过相关法案，2017年生效。（图为一对荷兰情侣2011年步入婚姻殿堂。）

  • Luxemburg Premierminister Xavier Bettel heiratet Gauthier Destenay

    全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

    卢森堡首相大婚

    2015年5月15日，卢森堡首相贝特尔（Xavier Bettel）与其多年同性恋伙伴正式结婚，成为缔结同性婚姻的首位欧盟政府领导人。现年42岁的贝特尔与其同性伴侣、比利时建筑师德特奈（Gauthier Destenay ）在卢森堡市政厅进行了结婚登记。

  • Island Ministerpräsidentin Johanna Sigurdardottir Reykjavik 2010

    全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

    冰岛总理携夫人访华

    冰岛议会2010年通过同性婚姻合法化法案。2015年4月，冰岛女总理约翰娜·西于尔扎多蒂（Johanna Sigurdardottir）携夫人乔尼娜·莱奥斯多提尔(Jonina Leosdottir)访问中国。中国媒体报道时“和谐”了总理夫人的镜头和内容。

  • Symbolbild - Rio de Janeiro

    全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

    南美国家并不落后

    南美洲天主教为主的国家，走过了比较曲折的同性婚姻合法化道路。阿根廷议会2010年7月21日通过允许同性恋结婚的法案。该国总统克里斯蒂娜·费尔南德兹是该法案的支持者，阿根廷天主教会则坚决反对。阿根廷民众中70%以上支持同性婚姻合法化。全球最大的天主教国家巴西以及南美另一国家乌拉圭也在2013年将同性婚姻合法化。

  • USA / Befürworterin / Homo-Ehe / Supreme Court Washington

    全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

    美国全面实现同性婚姻合法化

    北美国家加拿大议会2005年7月20日通过法案将同性婚姻合法化。美国联邦政府承认同性婚姻，但直至2015年，各州有拒绝承认其他州同性婚姻的权利。2015年6月26日，美国最高法院判決同性婚姻的权利受到宪法保障，全国各州不得立法禁止同性婚姻，全美同性婚姻合法化。

  • Symbolbild Neuseeland Fahren

    全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

    新西兰有个例外

    物产丰富、景色宜人的新西兰不仅盛产羊绒、痴迷板球，在同性婚姻合法化方面，该国议会也在2013年加入了允许同性恋结婚的国家行列。唯一的例外是托克劳群岛（Tokelau）。这一群岛行政上属新西兰管辖，共有1300多居民。

  • Israel Baby mit Flagge

    全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

    承认境外缔结的同性恋婚姻

    以色列从2006年起，承认在外国民事政策范围内注册的同性婚姻，但不允许、不承认本国领土上实行的同性婚姻。欧盟小国马耳他自2014年4月14日起也实行类似政策。


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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？

目前，全世界已有20多个国家和地区从法律上承认同性婚姻，包括澳大利亚、阿根廷、巴西和台湾等。在过去20年里，有约30个国家取消了对同性恋定罪的法律。 (07.12.2017)  

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