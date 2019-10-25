「這裡有家的感覺」 台灣同志遊行中的日本面孔

來自日本的同志律師加藤丈晴、與朋友鹿島及KEN一起來台灣參加同志遊行。

10月26日，陽光普照下徐徐秋意微風的台北市，迎接第17次的同志大遊行。這也是台灣政府在通過同志婚姻專法後，首次的同志大遊行，對比2018年當時訴求同志婚姻一定要入民法的浩大聲勢，台灣政府在公投後，依民意設立專法。今年氛圍相對更加歡樂，不過，對於非台灣籍的人民來說，似乎多了更多羨慕。

同婚法後首次

官方聲稱有超過20萬人參與遊行，隊伍中不只台灣的同志，還有來自日本、韓國、泰國等隊伍，甚至東南亞的馬來西亞、越南等同志舉國旗的身影也屢見不鮮。特別是日本人相當多，許多人有志一同地穿著傳統日本祭典服裝，整齊劃一地擺姿勢。

「來到台灣就有回到家的感覺」，一位不願具名的39歲日本同志說，許多日本同志會在每年這一天一起聚在台北市遊行。這些日本同志來自東京、名古屋、大阪等大城市外，也有沖繩等其他縣。他說，遊行前一天，台北市各大同志酒吧都擠滿日本人。

這些日本同志來自四面八方，卻都透過朋友介紹或是網路串連聚集在台北市，或許彼此間不認識，但透過眼神或穿著都知道是「自己國家同胞」。而在台灣歡慶的同時，他們也希望日本對於同性平權能有更進一步的拓展。

日本國會審議

10月4日日本國會開議 ，是參議院在7月改選後的首次，日本的同性婚姻平權法案，也在此次審議的案件中。日本支持LGBT權益，本身也是LGBT權益推動者的參議員石川大我，是這次案件的主要推動者。

但據了解，國會優先排審議案以民生經濟法案優先，平權法案被延置到後方，如果真的有機會審理，可能也要等到明年（2020年）1月會期。加上國會目前仍是偏保守的自民黨佔絕大多數，法案成立前的遊說，依舊是相當困難。

在台北現場，一位37歲化名「SU」的日本同志跟記者坦言：「日本人很重視傳統的家庭制度，我自己都認為（法案通過）很難」。 SU並表示，雖然日本現在許多區域同意伴侶登記，但是參議院這關是國家層級的法案，掌握實權的日本政治家都是保守層級，他依舊很不樂觀。

參加遊行的46歲同志律師加藤丈晴，本身就是LGBT人士，正在以法律的力量在日本各大城市提起訴訟，爭取同志的婚姻權利，他跟記者說：「同性的婚姻實踐下，才能讓真正的日本社會歧視出現解決開端」。

台北是包容城市

在這些日本同志眼中，連年舉辦同志遊行活動的台北市已成為「包容城市」，有的已連三年來，有的更是來過五次。

42歲的日本同志豐岡跟記者說，他穿著祭典服裝正是因為台北市的遊行給他嘉年華的感覺，「我雖然不懂中文，但是台灣的大家都很友善」。 SU則說，在路上很多人都會給予擁抱，這樣的溫暖比任何感覺都還真實。另一位40餘歲，化名KEN的日本男子則說：「台灣人好、食物也棒，每次來都是很溫馨、開心的體驗」。

近幾年來，日本各地城市也開始辦起自己的「彩虹遊行」，位於關西的大阪也在14日舉辦同志遊行，但人數比台北少了許多，約為1400人參加。 9月在北海道札幌舉辦的遊行也僅有700人參加。

盛況最大的東京，則是在今年4月底舉辦同志遊行，高達11000人參與。在這些來台灣參加遊行的日本同誌中，也覺得日本風氣已經改善不少，KEN說：「我相信會愈來愈多人了解的」，他們也期盼自己家鄉城市有招一日能走向「包容城市」。

家庭傳統待溝通

然而，至今在日本，許多同志族群依舊把自己的性傾向視為隱密，不隨便跟人說出口。在台北遊行的日本同誌中，包括SU與豐岡，至今從未跟家人或公司同事開口出櫃，而其他人則是或多或少有跟部分家人說過，但僅限於一、兩人。

同志律師加藤丈晴則說，同志在日本不說自身性取向，幾乎已經是共同的默契：「說了的話很大機率會受偏見、甚至歧視。但我覺得，連說都不敢說的社會氛圍，更是種隱藏性的偏見」。

加藤繼續補充：「來到台北參加遊行，除了感受到大家的溫暖及支持外，更看到許多大企業願意掛名贊助，支持這樣的活動」。他認為大企業在日本贊助同志活動，可能性微乎其微。

至今，日本的許多同志，依舊只能透過檯面下的社交網路聯絡、認識，週末假日時才能約在特定的同志酒吧小酌解悶，但他們仍期待未來的日本會愈來愈接受同志族群。

36歲的日本同志鹿島真人對記者說：「這兩、三年來日本社會對同志愈來愈接受，也有很多同志相關的電影、漫畫、日劇等，這是以前沒見過的！期待日本未來能有台北這麼大規模的遊行」。

才剛講完，遠方的同志朋友已在呼喚他，「先不說了！我的朋友還在終點迎接我！」，鹿島隨後高興地轉身，重回游行的廣大人群中，持續享受他一年一度難得來台，可以真正解放做自己的一天。