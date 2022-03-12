“递刀子”说升级 为外媒工作的中国记者成官媒眼中钉

（德国之声中文网）中国官媒在过去几周加强了西方媒体的口诛笔伐。新华社在3月15日的一篇英文报导中说，西方媒体机构「招募了一批华人媒体从业人员作为棋子，来宣传其抨击中国的言论」。

「这些报道歪曲了中国的内外政策，强化了西方世界对于中国具有高度偏见的刻板印象，严重违反了基本的职业道德，毫无客观性可言」，报导这样写道。

新华社提到了西方媒体针对中国新冠疫情初期隐瞒疫情等问题以及新疆人权侵犯的报导，作为西方媒体「抹黑中国」的例子，并称如果这些媒体没有得到其中国员工的帮助是无法做出这些报导的。

新华社的报导写道：「西方媒体的中国记者也拼凑了一些『证据』，描述所谓的中国侵犯人权行为。」

专家认为，新华社的文章反映出了一种令人担忧的趋势，即对与西方媒体相关的中国记者进行指责。

香港中文大學新聞與傳播學院助理教授方可成对德国之声表示，其他民族主义媒体也发布了类似内容。「一些（为外媒工作的）中国记者现在开始担心他们的个人安全及其中国家人的安全」，方可成说。

「新华社的文章批评他们参与抨击中国的报导，但我接触过的许多记者说，他们将继续为西方媒体的中国报导做贡献。」方可成表示，这些记者认为，他们的工作有助于外国媒体更好地了解中国。

「来自外部的攻击」

西方的中国观察家认为，针对为外媒工作的中国记者的指控反映出了中国整体上的民族主义氛围。

监测中国媒体环境的「中國媒體研究計畫」主任班志遠（David Bandurski）对德国之声说，「现在普遍存在着保护自己免受『外部』敌意影响的氛围」。

「对于被视为串通一气的中国人，开始了新的施压。我们甚至看到『敌对势力』这个词的出现。」班志遠补充说：「这不仅是指外部势力，也指中国境内与这些『外国敌对势力』合作的人。」

耶魯大學法學院蔡元培中國中心的研究員Yangyang Cheng担心，这一趋势将使为外媒工作的中国记者陷入危险境地。她告诉德国之声：「除了与中国国家及其安全力量的潜在摩擦外，（新华社）文章中表达的观点来自官方渠道，这将进一步合理化、并且鼓励中国民族主义者及其支持者对这些中国记者的骚扰和网暴。」

鼓励「猎巫」

中国官媒《环球时报》在2月份发表的一篇文章中，点出了几位「投靠西方媒体、在同胞和祖国的背后放冷枪」的华人记者。

这篇文章披露了一些为外媒工作的中国记者的姓名、工作经历和照片，批评他们在所谓的西方阴谋中扮演角色。

「原本，跨文化是这些人的突出优势，他们可以以自己独特的视角，为中西方读者带来更加客观、立体、真实的世界与中国」，文章说。「然而，他们（华人记者）却用报道给西方反华势力递刀子，在同胞背后开枪。」

美國奧克蘭大學新聞系助理教授蘇巧寧说，这些措施可能会鼓励中国民族主义者对这些记者展开「猎巫」。

「透過暗示這些記者是賣國賊，詆毀他們的在新聞領域的專業及公正性，中國政府企圖再一次為自己洗白，甩鍋隱瞞新冠疫情的失當，以及在新疆對人權的迫害」，蘇巧寧对德国之声说，「此舉也一併將西方媒體長年實踐的新聞自由，扭曲成意識形態的宣傳」。

外媒對中國的報導遭遇越來越挑戰

耶鲁大学法学院的Yangyang Cheng说，外国媒体必须做更多工作来保护他们的中国员工以及他们在中国的消息人士。

专家们一致认为，中国日益恶化的媒体状况可能会使外国媒体对中国的报道更加困难。

奧克蘭大學的蘇巧寧说：「全球專制國家正在緊縮新聞報導的空間，中國如此，俄罗斯亦然。隨著越來越多外媒在簽證申請、採訪上被處處刁難，不得不離開中國，他們對中國的報導會遭遇越來越多的挑戰，比方如何從遠距離聯繫受訪者取得信任，刻劃其真實面貌。」

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