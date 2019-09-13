逐个攻破台湾邦交国 海地是下一个目标？

（德国之声中文网）南太平洋岛国所罗门群岛还在讨论是否与台湾断交，转而与北京政府建交；而根据媒体曝光的消息，远在中美洲的另一个台湾邦交国海地似乎也在被中国的"金钱魅力攻势"所"征服"的边缘。

据《南华早报》报道，中国驻海地贸易发展办事处代表王向阳在9月初接受海地《新闻人报》采访时表示，只要海地政府坚持"一个中国"原则，中国政府愿意同海地"建立正常的国家关系"，并加强与海地在政治、经贸、卫生、教育等多领域的合作。

中国海地贸易发展办事处的官方网页上全文转载了这篇采访的中文版本，王向阳在访谈中还指出，海地亟待发展，而中国是世界第二大经济体，但是由于没有建立外交关系，两国在各领域的合作发展受到"严重制约"。

承认"一个中国"就能合作

位于加勒比海海域的岛国海地是世界上最不发达的国家之一，在联合国2018年发布的人类发展指数（HDI）排名中，海地位列第168名，属于"低人类发展水平"。

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王向阳在上述采访中还强调，2017年6月以来，拉美国家巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多相继与中国建交，证明坚持"一个中国"原则是"大势所趋，势不可挡"。

除了接受海地媒体专访之外，这位中国驻海地的贸易代表还会见了多名海地高级官员，并在自己的官邸接待了巴拿马驻海地大使。巴拿马在2017年和台湾断交，紧接着和北京建立了外交关系，已经陆续获得了总额超过30亿美元的贷款和援助资金。

曾分别担任中国驻厄瓜多尔、古巴和阿根廷大使的前外交官徐贻聪表示，对于北京来说，争取这些台湾邦交国的最大障碍来自美国。他对《南华早报》表示，自从特朗普上台之后，华盛顿对于这些仅剩的台湾邦交国施加了巨大的压力。

所罗门已有去意？

正在北京对海地施展"金钱攻势"的同时，所罗门方面也在商讨是否放弃与台湾的邦交关系。据"三立新闻网"报道，台湾总统蔡英文周六表示，所罗门跟台湾有很长的邦谊，尽管现在有些挑战，但台北方面"会尽全力跟索罗门各方沟通"，会持续努力巩固与所罗门的外交关系。

该报道还指出，为协助台湾保有邦谊，美国驻驻巴布亚新几内亚、所罗门及万那杜的大使艾伯特格雷日前利用与所国总理苏嘉瓦瑞会晤机会，表达美国支持所罗门与台湾保持邦交关系，并声称台湾是其"绝佳伙伴"。台湾桃园市议员王浩宇周六在脸书发文称， 所罗门群岛将在周六召开内阁会议，决定是否与台湾断交。

全世界目前只有17个国家和台湾保持邦交关系，自从蔡英文上台之后，台海两岸关系恶化，北京方面致力于说服这些国家与台湾断交，并且许诺只要和中国正式建交，相关国家即可得到条件优厚的经贸合作和资金支持。