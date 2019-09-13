逐个攻破台湾邦交国 海地是下一个目标？

（德国之声中文网）南太平洋岛国所罗门群岛还在讨论是否与台湾断交，转而与北京政府建交；而根据媒体曝光的消息，远在中美洲的另一个台湾邦交国海地似乎也在被中国的"金钱魅力攻势"所"征服"的边缘。
据《南华早报》报道，中国驻海地贸易发展办事处代表王向阳在9月初接受海地《新闻人报》采访时表示，只要海地政府坚持"一个中国"原则，中国政府愿意同海地"建立正常的国家关系"，并加强与海地在政治、经贸、卫生、教育等多领域的合作。
中国海地贸易发展办事处的官方网页上全文转载了这篇采访的中文版本，王向阳在访谈中还指出，海地亟待发展，而中国是世界第二大经济体，但是由于没有建立外交关系，两国在各领域的合作发展受到"严重制约"。
承认"一个中国"就能合作
位于加勒比海海域的岛国海地是世界上最不发达的国家之一，在联合国2018年发布的人类发展指数（HDI）排名中，海地位列第168名，属于"低人类发展水平"。
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王向阳在上述采访中还强调，2017年6月以来，拉美国家巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多相继与中国建交，证明坚持"一个中国"原则是"大势所趋，势不可挡"。
除了接受海地媒体专访之外，这位中国驻海地的贸易代表还会见了多名海地高级官员，并在自己的官邸接待了巴拿马驻海地大使。巴拿马在2017年和台湾断交，紧接着和北京建立了外交关系，已经陆续获得了总额超过30亿美元的贷款和援助资金。
曾分别担任中国驻厄瓜多尔、古巴和阿根廷大使的前外交官徐贻聪表示，对于北京来说，争取这些台湾邦交国的最大障碍来自美国。他对《南华早报》表示，自从特朗普上台之后，华盛顿对于这些仅剩的台湾邦交国施加了巨大的压力。
北京还是台北：海地会选择哪一边？
所罗门已有去意？
正在北京对海地施展"金钱攻势"的同时，所罗门方面也在商讨是否放弃与台湾的邦交关系。据"三立新闻网"报道，台湾总统蔡英文周六表示，所罗门跟台湾有很长的邦谊，尽管现在有些挑战，但台北方面"会尽全力跟索罗门各方沟通"，会持续努力巩固与所罗门的外交关系。
该报道还指出，为协助台湾保有邦谊，美国驻驻巴布亚新几内亚、所罗门及万那杜的大使艾伯特格雷日前利用与所国总理苏嘉瓦瑞会晤机会，表达美国支持所罗门与台湾保持邦交关系，并声称台湾是其"绝佳伙伴"。台湾桃园市议员王浩宇周六在脸书发文称， 所罗门群岛将在周六召开内阁会议，决定是否与台湾断交。
全世界目前只有17个国家和台湾保持邦交关系，自从蔡英文上台之后，台海两岸关系恶化，北京方面致力于说服这些国家与台湾断交，并且许诺只要和中国正式建交，相关国家即可得到条件优厚的经贸合作和资金支持。
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台湾还有哪些邦交国？
危地马拉
拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
尼加拉瓜
尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。
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台湾还有哪些邦交国？
洪都拉斯
洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
巴拉圭
巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
萨尔瓦多
中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07万平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
海地
海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
斯威士兰
斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
马绍尔群岛
马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
瑙鲁
瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。
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台湾还有哪些邦交国？
图瓦卢
图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。
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台湾还有哪些邦交国？
所罗门群岛
所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
梵蒂冈
梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。
作者: 叶宣