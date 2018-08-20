透视东德和东欧的红色历史

（德国之声中文网）它的全称是：统一社会党专制历史清理联邦基金会（Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur），1998年在联邦议院决议的基础上设立，它的任务是，对前东德地区从二战后到柏林墙倒塌间长达44年的共产专制历史进行清算。
1946年成立于德国苏占区的统一社会党（SED），由社民党和共产党被强行组合而成，从一开始就不是完全自愿的。1949年德意志民主共和国（DDR）宣布成立，从第一天起，这个国家就以苏联的共产专制为榜样。
据其官方网页介绍，基金会的中心任务之一是"保存记忆"，包括"推动对苏占区和民主德国专制历史及其根源的清理和反思"，并参与国际层面专制历史的清理工作。除德语、英语外，网页用其他14种语言项人们介绍基金会的工作。
高墙另一边的幸福人生
例如正在举办的一个摄影展以东德日常生活为主题。这种看似平凡的视角有时比某些学术讨论更能体现专制体制的特性。另一场讨论会的题目是"柏林墙倒塌--已经过去太久？"，参与者有历史的见证人和出生在统一后的年轻人。在东德，柏林墙的名称是"反法西斯主义保护墙"。
前东德最后一任外长马库斯·迈克尔（Markus Meckel）
尽管有高墙和铁丝网，没有旅行自由和奢侈品，1700万民主德国的居民同样在寻找个人的幸福。无所不在的统一社会党也不是万能的。其专制体制有多么脆弱，在1989年那场旋风般结束的和平革命中显露无遗。那一年10月7日，东德政权还在庆祝建政40周年，然而就在不到一年后，东西两边的德国人就一起欢庆统一了。
从各个角度透视前民主德国，展示360度的全景信息，是这个基金会工作的特点。马库斯·迈克尔（Markus Meckel）是该基金会理事会主席，他曾是民主德国最后一任、也是唯一一位自由选举后产生的外长。他表示，战后对纳粹专制的历史清算过了很长一段时间才开始，因此造成了不少负面后果。因此在两德统一后，人们意识到，迅速全面地清理前东德历史，不仅对德东地区，对整个德国都至关重要。
谁是昂纳克？
维利·勃兰特与东德间谍纪尧姆（Günter Guillaume，左）
迈克尔感到遗憾的是，如今一些年轻人，已经不知道谁是维利·勃兰特（Willy Brandt，联邦德国前总理、诺贝尔和平奖得主），或埃里希·昂纳克（Erich Honecker，前民主德国和统一社会党领导人）。他指出，"了解这个国家充满曲折的过去，能帮助我们更好地认识自己"，而且回顾历史也能让人们更好地应对眼下的挑战。
在东西阵营冲突结束近30年后的今天，民主社会依然、或再度显出脆弱的一面：欧洲各国左翼或右翼民粹主义运动或党派的崛起就是例子。也正因此，迈克尔认为清理前东德独裁统治的历史，是一项"一再被重新提出来的任务"。他领导的基金会同德国内外伙伴合作，致力于完成这一任务。它的很多活动和出版物都是针对国际公众的。
共产主义兄弟：昂纳克1984年在柏林会见金日成
2018年活动的重点之一是50年前被镇压的"布拉格之春"。一本题为《纪念共产专制受害者的博物馆和纪念馆》的画册，搜集了全球35个国家的119个纪念场所的信息。一部名叫"异议人士"（dissidenten.eu）的词典，则汇集了东欧国家反对派和抗议活动的资料。还有2017年在俄国10月革命100周年之际上线的网站"共产主义历史"kommunismusgeschichte.de也提供了大量珍贵的历史资料。
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从前有一堵柏林墙
不再令人害怕的高墙
早在柏林墙开放前48小时，这个之前的死亡地带就已不再令人感到恐惧。此刻，人们不仅在柏林墙两侧庆祝，还爬上了这道水泥墙。东西德人重新成为一个整体。
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从前有一堵柏林墙
柏林墙倒塌的前奏
1989年5月2日，匈牙利士兵拆除了匈牙利和奥地利边界上多处地方的铁丝网。这是二战结束后以意识形态划分的东西欧之间第一次打开通道。Joachim Jauer当年作为电视记者来到现场。
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从前有一堵柏林墙
系统化选举舞弊
1989年5月7日，东德人选举了地方议会。受到操控的结果并不难预测：当权者再次获得了98%的选票。但这第一次，反对派进行了反抗。第二天，示威者就走上莱比锡街头抗议。
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从前有一堵柏林墙
戈尔巴乔夫打破禁忌
1989年7月，戈尔巴乔夫在布达佩斯举行的华沙条约组织会议上宣布结束勃涅日列夫主义。苏联对社会主义兄弟国家的干涉权就此失效，莫斯科的联盟伙伴必须自己解决国内问题。一个禁区被打破了。
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从前有一堵柏林墙
带上家当逃亡
对成千上万的东德人说，当年到匈牙利夏休成为他们一生的转折点。从德累斯顿到乌瑟多姆，到处都在谈论匈牙利与奥地利边界铁丝网被个别拆除。许多家庭带着孩子和行李匆匆越过绿色地带奔向自由。 Walburga von Habsburg Douglas回忆说，边界士兵当时都装做没看见。
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从前有一堵柏林墙
使馆花园里的难民营
1989年夏天，西德在东欧的使馆最受东德人欢迎。很快，这些使馆就挤满了东德人，卫生状况出现了问题。在难民潮的高峰时期，有5000人逃到西德驻布拉格使馆洛布科维茨宫，并在花园里露营。
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从前有一堵柏林墙
根舍走上布拉格德国使馆阳台
1989年9月30日，当时的联邦德国外长根舍在布拉格德国使馆的阳台上宣布，逗留在那里的东德人可以马上前往西方。根舍后来表示，这是他生命中最激动的时刻。这一刻是柏林墙倒塌前的一个高潮。
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从前有一堵柏林墙
“我们是人民”
在东德成立40年后，东德人民鼓起了勇气。莱比锡成为东德的抗议之城。反对派每周组织所谓的星期一大游行，令东德当权者感到害怕。9月底，8000人走上街头，到了10月中旬，游行人数增加到7万人。到了10月末，上街抗议昂纳克政权的示威者高达30万人。
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从前有一堵柏林墙
开往西方的特别列车
10月初，德国驻布拉格大使馆再次人满为患，德国驻波兰使馆也不断涌入希望出境的东德难民。最后，有6000多名东德人离开使馆前往西方。
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从前有一堵柏林墙
40年没有变聪明
东德内部的土崩瓦解在建国40周年之际迅速加快。在抗议开始之际，各反对派运动还在呼吁改革，但10月份，抗议的目标已经更加远大。那就是自由选举、开放边界以及走向富裕。昂纳克仍然无动于衷，戈尔巴乔夫却听懂了时代的声音。
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从前有一堵柏林墙
埃贡来得太迟了
前东德国家领导人、统一社会党总书记昂纳克在政治生涯的最后时刻也全然没有认清形势，拒绝政治变革。10月18日，昂纳克被迫辞职，埃贡·克伦茨（Egon Krenz）接任总书记并试图用推行改革的承诺挽救前东德，但没有成功。
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人民受够了
11月初，抗议运动蔓延到这个工农国家的首都。数十万人参加反政府游行并呼吁改革。他们的口号是：不要暴力！这次游行是前东德40年历史上最大规模的游行。
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从前有一堵柏林墙
反对派提出具体要求
电视台实况直播了东柏林亚历山大广场的游行。这在当时是一个轰动的事件，暴露出埃贡·克伦茨政府已经束手无策。反对派的诉求涉及到社会主义的本质问题，他们呼吁旅行、新闻和集会自由。
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从前有一堵柏林墙
历史性的口误
寥寥数语改变了世界：在一次讲话中，疲惫不堪、准备不充分的前东德统一社会党官员君特·沙博夫斯基（Günter Scha owski）语无伦次地宣布立即取消东德居民的出境限制。在被追问时，他明确表示立即开放边界。1989年11月9日19:03，路透社首次报道了这个历史性的事件。
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从前有一堵柏林墙
选帝侯大街上的“特拉比”
1989年11月9日至10日是梦想成真的日子。在48小时内，数十万东德人徒步、骑单车或者开着特拉比小汽车来到西柏林。查理检查哨旁就像科隆狂欢节一般热闹。
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从前有一堵柏林墙
最后的演出
老虎变成了绵羊-柏林墙倒塌四天后，东德和西德的电视观众都惊讶地看到，东德国家安全局斯塔西头目、政治局强硬派埃里希·米尔克是怎样向人民议会议员们恳求理解的。这是手上沾满鲜血的顽固派可悲的最后演出。
作者: Iveta Ondruskova / Volker Wagener