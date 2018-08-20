透视东德和东欧的红色历史

（德国之声中文网）它的全称是：统一社会党专制历史清理联邦基金会（Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur），1998年在联邦议院决议的基础上设立，它的任务是，对前东德地区从二战后到柏林墙倒塌间长达44年的共产专制历史进行清算。

1946年成立于德国苏占区的统一社会党（SED），由社民党和共产党被强行组合而成，从一开始就不是完全自愿的。1949年德意志民主共和国（DDR）宣布成立，从第一天起，这个国家就以苏联的共产专制为榜样。

据其官方网页介绍，基金会的中心任务之一是"保存记忆"，包括"推动对苏占区和民主德国专制历史及其根源的清理和反思"，并参与国际层面专制历史的清理工作。除德语、英语外，网页用其他14种语言项人们介绍基金会的工作。

高墙另一边的幸福人生

例如正在举办的一个摄影展以东德日常生活为主题。这种看似平凡的视角有时比某些学术讨论更能体现专制体制的特性。另一场讨论会的题目是"柏林墙倒塌--已经过去太久？"，参与者有历史的见证人和出生在统一后的年轻人。在东德，柏林墙的名称是"反法西斯主义保护墙"。

尽管有高墙和铁丝网，没有旅行自由和奢侈品，1700万民主德国的居民同样在寻找个人的幸福。无所不在的统一社会党也不是万能的。其专制体制有多么脆弱，在1989年那场旋风般结束的和平革命中显露无遗。那一年10月7日，东德政权还在庆祝建政40周年，然而就在不到一年后，东西两边的德国人就一起欢庆统一了。

从各个角度透视前民主德国，展示360度的全景信息，是这个基金会工作的特点。马库斯·迈克尔（Markus Meckel）是该基金会理事会主席，他曾是民主德国最后一任、也是唯一一位自由选举后产生的外长。他表示，战后对纳粹专制的历史清算过了很长一段时间才开始，因此造成了不少负面后果。因此在两德统一后，人们意识到，迅速全面地清理前东德历史，不仅对德东地区，对整个德国都至关重要。

谁是昂纳克？

迈克尔感到遗憾的是，如今一些年轻人，已经不知道谁是维利·勃兰特（Willy Brandt，联邦德国前总理、诺贝尔和平奖得主），或埃里希·昂纳克（Erich Honecker，前民主德国和统一社会党领导人）。他指出，"了解这个国家充满曲折的过去，能帮助我们更好地认识自己"，而且回顾历史也能让人们更好地应对眼下的挑战。

在东西阵营冲突结束近30年后的今天，民主社会依然、或再度显出脆弱的一面：欧洲各国左翼或右翼民粹主义运动或党派的崛起就是例子。也正因此，迈克尔认为清理前东德独裁统治的历史，是一项"一再被重新提出来的任务"。他领导的基金会同德国内外伙伴合作，致力于完成这一任务。它的很多活动和出版物都是针对国际公众的。

2018年活动的重点之一是50年前被镇压的"布拉格之春"。一本题为《纪念共产专制受害者的博物馆和纪念馆》的画册，搜集了全球35个国家的119个纪念场所的信息。一部名叫"异议人士"（dissidenten.eu）的词典，则汇集了东欧国家反对派和抗议活动的资料。还有2017年在俄国10月革命100周年之际上线的网站"共产主义历史"kommunismusgeschichte.de也提供了大量珍贵的历史资料。