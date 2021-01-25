透明国际组织批评政党献金和利益游说

（德国之声中文网）国际透明组织称，德国在反行贿和腐败斗争中几乎没有进展。该组织德国分部负责人博伊默（Hartmut Bäumer）指出，应该制定规范政党和选战捐款以及利益游说行为的更有效规定。

博伊默批评说，目前，各政党利用法律漏洞，有太多的政党献金规避公示法规，尤其在大选年，资金大笔涌流。他强调，政界必须在此实现透明，例如，从某数量起，每周公布一次选战献金数字。

在透明国际周四（1月28日）公布的一份全球腐败指数上，德国排名未能改善。与去年一样，在可能的100分中，德国拿到80分，排名第9，明显落后于胜者丹麦和新西兰两国。

相关调查涉及180个国家公共部门的经济、政治、管理领域所发现的腐败状况，数据来自12个独立机构。这些独立机构专长分析理政和经济气候。私营领域的欺税、洗钱或非法资金流动行为不属调查对象。

与2019年相比，欧盟各国中，波兰在腐败排名表上是退步幅度最大的国家。在捷克，腐败指数也明显恶化。匈牙利、保加利亚和罗马尼亚在欧盟各国中排名最后。绿党籍的欧盟议会"反腐"议员小组主席弗洛因德（Daniel Freund）指出，"欧洲法治处于严重危机之中"，民主制正被淘空，政治体系适应的是寡头精英的金融需求。

在谈到发展中国家和新兴国家时，基社盟籍的联邦德国开发援助部长米勒指出，"腐败依旧是发展的主要障碍"。他表示，透明国际的这一腐败指数报告表明，在新冠大流行瘟疫中，情况更形恶化，"在很多国家，新闻自由和公民社会工作受到限制，选举被推迟，公民自由被严重削减，"新冠瘟疫由此变成了一个多重危机。

凝炼／洪沙（德新社、路透社）

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