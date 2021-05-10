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原意为遵循圣训者，为伊斯兰教中的最大派别，自称“正统派”，与什叶派对立。
一般认为，全世界大约有85至91%穆斯林隶属此派别。
阿富汗首都喀布尔（Kabul）一所学校遭炸弹攻击，造成68人死亡，大部份为女学生。中国外交部指，美国撤军阿富汗使当地安全受到威胁。
阿富汗首都喀布尔的什叶派穆斯林聚居区再次发生爆炸事件。“伊斯兰国”逊尼派恐怖民兵组织此前已经在这里制造了多起严重的袭击事件。
以逊尼派为主的沙特和什叶派为主的伊朗之间的恩怨世仇撕裂了中东。为何这两个国家关系如此紧张，成为地区冲突滋生地呢？
近年来，逊尼派占多数的穆斯林国家沙特阿拉伯一再成为恐袭目标。今年斋月结束之际，该国3个地方又发生自杀式恐袭事件，导致多人丧生。当局指控逊尼派极端武装组织"伊斯兰国"要对袭击事件负责。
沙特东部一座清真寺发生炸弹袭击事件，至少四人死亡。两名袭击者有一人死亡，另一人受伤被捕。袭击事件发生在逊尼派聚居的东部地区。
中国国家主席习近平下周将不同寻常地出访沙特阿拉伯和伊朗。外界认为，北京方面有可能在目前沙特和伊朗之间的矛盾冲突中扮演“真诚的协调员”的角色。
伊朗和沙特阿拉伯正在推动逊尼派和什叶派穆斯林之间的教派冲突。出于各自的目的，双方在加剧伊斯兰教1300多年来的裂痕。
伊朗和沙特阿拉伯在中东地区争夺主导权的竞争进入了一个新阶段。德国之声记者 Jamsheed Faroughi认为，国际社会必须对此进行干预。
沙特驻联合国大使表示，伊朗必须停止“干涉”别国内政，利雅得政府才会恢复与德黑兰的外交关系。与此同时，德国舆论有关是否应该重新考虑与沙特关系的讨论也再次热烈起来。
什叶派教士尼姆尔被沙特当局处决后，沙特和什叶派掌权的伊朗之间的矛盾激化。德国之声记者Kersten Knipp认为，这两个国家都希望利用这个机会在政治博弈中获取最大利益。
伊拉克至少2家逊尼派清真寺受到攻击，部分被摧毁。该事件的发生令人担心沙特同伊朗之间的紧张关系也蔓延到伊拉克。
沙特处死什叶派反政府人士之后，示威者冲击了该国驻德黑兰使馆。伊朗精神领袖哈梅内伊甚至将利雅得政权和“伊斯兰国”相提并论。与此同时，沙特方面也反唇相讥。
沙特阿拉伯希望通过新一轮的死刑执行为该地区的反恐斗争放出强烈信号。这批被行刑的人当中也包括知名什叶派反政府运动领袖尼姆尔。
持续五年的叙利亚内战如何解决？中国在其中又扮演怎样的角色？德国之声专访中国社科院中东问题专家殷罡。
黎巴嫩首都贝鲁特周四晚间发生自杀式爆炸袭击，两次爆炸至少造成43人死亡。恐怖武装组织"伊斯兰国"宣称对袭击事件负责。
黎巴嫩首都贝鲁特周四晚间发生自杀式爆炸袭击事件，红十字会消息称，两次爆炸至少造成41人死亡，181人受伤。
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