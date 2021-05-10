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逊尼派

原意为遵循圣训者，为伊斯兰教中的最大派别，自称“正统派”，与什叶派对立。

一般认为，全世界大约有85至91%穆斯林隶属此派别。

Afghan men prepare victims' coffins for a mass funeral ceremony after yesterday's explosion in Kabul, Afghanistan May 9, 2021. REUTERS/Stringer

阿富汗学校爆炸 中国：美撤军威胁当地稳定 10.05.2021

阿富汗首都喀布尔（Kabul）一所学校遭炸弹攻击，造成68人死亡，大部份为女学生。中国外交部指，美国撤军阿富汗使当地安全受到威胁。
28.12.2017 *** Afghan policemen stand guard at the site of a blast in Kabul, Afghanistan December 28, 2017. Reuters/Mohammad Ismail

喀布尔再遭爆炸袭击 40余人丧生 28.12.2017

阿富汗首都喀布尔的什叶派穆斯林聚居区再次发生爆炸事件。“伊斯兰国”逊尼派恐怖民兵组织此前已经在这里制造了多起严重的袭击事件。
epaselect epa04687793 Supporters of banned Islamic charity Jamatud Dawa hold a Saudi flag as they shout slogans during a rally to support Saudi-led military operation in Yemen, in Karachi, Pakistan, 31 March 2015. A Pakistani delegation left for Saudi Arabia 31 March, to discuss the crisis in Yemen and Saudi request for deployment of Pakistani troops. Pakistani Defence Minister Khawaja Asif led the delegation which included foreign affairs advisor Sartaj Aziz and other officials. The Saudi government approached Pakistan last week to provide troops in support of its operation in Yemen. EPA/SHAHZAIB AKBER +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

沙特vs伊朗：从两极政策到代理人战争 10.11.2017

以逊尼派为主的沙特和什叶派为主的伊朗之间的恩怨世仇撕裂了中东。为何这两个国家关系如此紧张，成为地区冲突滋生地呢？
04.07.2016 *** epa05407976 A handout photograph made available by the Saudi Press Agency (SPA) on 04 July 2016 shows the Prophet Mohammed Mosque with smoke rising in the background in the holy city of Medina, in Saudi Arabia, 04 July 2016. Media reports state that an apparent suicide bomber detonated a device at the second holiest site in Islam. Other explosions were also reported from sites in Jeddah and Qatif earlier the same day, which is the last day of the Muslim's Holy Month of Ramadan. EPA/SAUDI PRESS AGENCY / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES | © picture-alliance/dpa/Saudi Press Agency

沙特又发生多起自杀式炸弹袭击事件 05.07.2016

近年来，逊尼派占多数的穆斯林国家沙特阿拉伯一再成为恐袭目标。今年斋月结束之际，该国3个地方又发生自杀式恐袭事件，导致多人丧生。当局指控逊尼派极端武装组织"伊斯兰国"要对袭击事件负责。
25.5.2015 *** Shi'ite Muslims attend a mass funeral for victims of last Friday's suicide attack on a mosque, in Qatif, east Saudi Arabia, May 25, 2015. Tens of thousands of people turned out at the mass funeral in eastern Saudi Arabia for 21 Shi'ite Muslims killed last week in a suicide bombing claimed by Islamic State, a Reuters witness said. REUTERS/Stringer

沙特东部清真寺遭袭 多人伤亡 29.01.2016

沙特东部一座清真寺发生炸弹袭击事件，至少四人死亡。两名袭击者有一人死亡，另一人受伤被捕。袭击事件发生在逊尼派聚居的东部地区。
16.12.2015+++ China's President Xi Jinping speaks during the opening ceremony of the 2nd annual World Internet Conference in Wuzhen town of Jiaxing, Zhejiang province, China, December 16, 2015. REUTERS/Aly Song +++ (C) Reuters/A. Song

路透社：习近平扮演中东“协调员” 15.01.2016

中国国家主席习近平下周将不同寻常地出访沙特阿拉伯和伊朗。外界认为，北京方面有可能在目前沙特和伊朗之间的矛盾冲突中扮演“真诚的协调员”的角色。
ARCHIV 2010 *** Suni Muslims demonstrating in Karachi against shi-ites, U.S. and Taliban attacks. Sunnitische Muslime demonstrieren in Karachi (Pakistan) gegen Schiiten, die USA und Anschläge der Taliban. © picture-alliance/T. Koene

逊尼派和什叶派穆斯林的历史纷争 10.01.2016

伊朗和沙特阿拉伯正在推动逊尼派和什叶派穆斯林之间的教派冲突。出于各自的目的，双方在加剧伊斯兰教1300多年来的裂痕。
04.01.2016 *** An Iranian woman holds up a poster showing Sheikh Nimr al-Nimr, a prominent opposition Saudi Shiite cleric who was executed last week by Saudi Arabia, in Tehran, Iran, Monday, Jan. 4, 2016. Allies of Saudi Arabia followed the kingdom's lead and began scaling back diplomatic ties to Iran on Monday after the ransacking of Saudi diplomatic missions in the Islamic Republic, violence sparked by the Saudi execution of al-Nimr. (AP Photo/Vahid Salemi) © picture-alliance/AP Photo/V. Salemi

评论：强硬派要冲突不要对话 05.01.2016

伊朗和沙特阿拉伯在中东地区争夺主导权的竞争进入了一个新阶段。德国之声记者 Jamsheed Faroughi认为，国际社会必须对此进行干预。
04.01.2016 *** Bildunterschrift:Iranian women gather during a demonstration against the execution of prominent Shiite Muslim cleric Nimr al-Nimr (portrait) by Saudi authorities, at Imam Hossein Square in the capital Tehran on January 4, 2016. Tensions between Iran and its Sunni Arab neighbours reached new heights as Saudi Arabia and Gulf allies cut or downgraded diplomatic ties with Tehran in a row over the execution of a Shiite cleric. AFP PHOTO / ATTA KENARE / AFP / ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/A. Kenare

沙特要伊朗“少管闲事” 德国军售引争议 05.01.2016

沙特驻联合国大使表示，伊朗必须停止“干涉”别国内政，利雅得政府才会恢复与德黑兰的外交关系。与此同时，德国舆论有关是否应该重新考虑与沙特关系的讨论也再次热烈起来。
04.01.2016 *** Iranian women gather during a demonstration against the execution of prominent Shiite Muslim cleric Nimr al-Nimr (portrait) by Saudi authorities, at Imam Hossein Square in the capital Tehran on January 4, 2016. Tensions between Iran and its Sunni Arab neighbours reached new heights as Saudi Arabia and Gulf allies cut or downgraded diplomatic ties with Tehran in a row over the execution of a Shiite cleric. AFP PHOTO / ATTA KENARE / AFP / ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/A. Kenare

评论：大开杀戒的神权国家 04.01.2016

什叶派教士尼姆尔被沙特当局处决后，沙特和什叶派掌权的伊朗之间的矛盾激化。德国之声记者Kersten Knipp认为，这两个国家都希望利用这个机会在政治博弈中获取最大利益。
04.01.2016 **** Bildunterschrift:An Iraqi policeman walks amidst the debris at the Sunni Ammar bin Yasser mosque, that was one of two mosques bombed overnight, in Hilla, about 80 kilometres (50 miles) south the capital Baghdad on January 4, 2016. Groups of men wearing military uniforms detonated explosives at two Sunni mosques overnight in the Hilla region, and a muezzin -- the person appointed to recite the Muslim call to prayer -- was shot dead near his home in Iskandariyah, police and medics said. AFP PHOTO / HAIDAR HAMDANI / AFP / HAIDAR HAMDANI (Photo credit should read HAIDAR HAMDANI/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/H. Hamdani

伊拉克逊尼派清真寺接连遭袭击 04.01.2016

伊拉克至少2家逊尼派清真寺受到攻击，部分被摧毁。该事件的发生令人担心沙特同伊朗之间的紧张关系也蔓延到伊拉克。
2.1.2016 epa05086424 Iranian protestor burn pictures of a member of the Saudi royal family in front of the Saudi Arabia embassy in Tehran, Iran, 02 January 2016. Protesters have stormed the Saudi embassy building in the Iranian capital of Tehran early Sunday amid backlash over the execution of a prominent Shiite cleric. Flammable substance was seen thrown at the building as protests gained steam over the execution of Sheikh Nimr al-Nimr. Reports states, protesters taking down a Saudi flag and burned the building. EPA/MOHAMMAD REZA NADIMI picture alliance/dpa/M.-R. Nadimi

矛盾激化 沙特伊朗唇枪舌战 03.01.2016

沙特处死什叶派反政府人士之后，示威者冲击了该国驻德黑兰使馆。伊朗精神领袖哈梅内伊甚至将利雅得政权和“伊斯兰国”相提并论。与此同时，沙特方面也反唇相讥。
epa04452107 A female supporter of the Yemeni Shiite Houthi movement holds a banner depicting Saudi Shiite leader Nimr Baqir al-Nimr during a protest against the death sentence handed down upon al-Nimr by Saudi Arabia, outside the Saudi embassy, Sana_a, Yemen, 18 October 2014. Reports state Riyadh's Specialised Criminal Court, which tries terrorism cases, sentenced Shiite cleric and leader Nimr Baqir Al-Nimr to death 15 October after he was found guilty of among other charges, disobedience to the King, inciting sectarian strife and encouraging and leading demonstrations. EPA/YAHYA ARHAB +++ (C) picture-alliance/dpa/Y. Arhab

德国对沙特处死什叶派神职人员表示深切关注 02.01.2016

沙特阿拉伯希望通过新一轮的死刑执行为该地区的反恐斗争放出强烈信号。这批被行刑的人当中也包括知名什叶派反政府运动领袖尼姆尔。
July 28, 2013 Bildunterschrift:Syrian government forces patrol in the Khalidiyah neighbourhood of the central city of Homs on July 28, 2013. Government forces bolstered by Lebanese Shiite militiamen were poised to retake the largest rebel-held district of Syria's third city Homs, a watchdog and state media said. Getty Images/AFP/Stringer

专访：中国在叙利亚扮演怎样角色？ 24.12.2015

持续五年的叙利亚内战如何解决？中国在其中又扮演怎样的角色？德国之声专访中国社科院中东问题专家殷罡。
13.11.2015 **** Bildunterschrift:Lebanese forensic police and security forces inspect the site of a twin bombing attack that rocked a busy shopping street in the area of Burj al-Barajneh, a Beirut stronghold of Lebanon's Shiite movement Hezbollah, the day after the attack on November 13, 2015. Lebanon are mourning 43 people killed in the twin bombing claimed by the Islamic State group, the bloodiest such attack in years. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP

“伊斯兰国”称对贝鲁特爆炸袭击负责 13.11.2015

黎巴嫩首都贝鲁特周四晚间发生自杀式爆炸袭击，两次爆炸至少造成43人死亡。恐怖武装组织"伊斯兰国"宣称对袭击事件负责。
*12.11.2015 Residents inspect a damaged area caused by two explosions in Beirut's southern suburbs, Lebanon November 12, 2015. At least 27 people were killed in two suicide explosions in a busy area in Beirut's southern suburb, a stronghold of Lebanese Hezbollah, on Thursday, medical officials said. REUTERS/Hasan Shaaban TPX IMAGES OF THE DAY Reuters/H. Shaaban

黎巴嫩爆炸事件造成数十人丧生 12.11.2015

黎巴嫩首都贝鲁特周四晚间发生自杀式爆炸袭击事件，红十字会消息称，两次爆炸至少造成41人死亡，181人受伤。
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