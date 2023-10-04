选项党领导人因“袭击威胁”取消公开露面

（德国之声中文网）德国媒体于周二（10月3日）报道，右翼民粹政党"德国选项党"(AfD)的领导人之一魏德尔取消了为纪念德国统一日而安排的政治集会，理由是安全问题。

选项党邀请了魏德尔作为巴伐利亚州的一场重要选战活动的讲演人。本周日（10月8日），该州举行州议会选举，据民意调查机构INSA的数据，同2010年的上次选举相比，选项党的支持率在巴伐利亚州增加了近4个百分点，同另一个民粹政党"自由选民党"一道是该州支持率上升的两个党。

魏德尔计划参加的这个活动原定在名为莫德拉罗伊特（Mödlareuth）的地方举行，该村的一部分位于巴伐利亚，另一部分则在德东的图林根州。德国统一前，该村曾分别属于两个国家，位于东德和西德的边界上。

为什么集会被取消了？

魏德尔的发言人表示，两周前的周末发生了一起同安全有关的事件。为了以防万一，她做出了取消参加两德统一纪念集会的决定。这位发言人告诉德新社，"因为有越来越多的迹象显示魏德尔的家人可能受到袭击，德国安全部门从她的私人住所将魏德尔女士及她的家人带到了一个安全的地方"，因此，魏德尔决定避免公开露面。

魏德尔通过录制视频向支持者发表了讲话，呼吁选民在即将到来的周日选举中给巴伐利亚州政府一个教训。"我最希望的就是今天和你们在一起，但我做不到。"她说。

成立10年的德国选项党如今奉行民族主义路线，反对移民和难民进入德国。在最近的德国全国范围内民意调查中，选项党的支持率持续增长。

魏德尔在各种公开场合反对德国现任政府政策的讲话，被翻译成中文在包括抖音、头条、微信在内的社媒视频平台上传播，收到了一定的反响。被部分评论声音描述为德国的"人间清醒"。魏德尔十多年前在拜罗伊特大学攻读经济学硕士，毕业后先是在高盛、安联等跨国集团工作，之后攻博并获得经济学博士头衔。她曾在中国工作过整整年，供职于中国银行。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel） 选项党最著名的公众人物、该党联合主席爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel）喜欢挑起争议。2018年，她在联邦议院的一次演讲中发表了好战言论，引起巨大争议，她当时宣称：“布卡、戴头巾的女孩、公共支持的持刀男子以及其他一无是处的人不会保障我们的繁荣、经济增长和社会状态。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 比昂·霍克（Björn Höcke） 比昂·霍克是图林根州选项党主席。2017年，他称柏林的大屠杀纪念馆称为“耻辱纪念碑”，并呼吁德国停止为纳粹历史赎罪，从而登上头条新闻。2023 年 7 月，他呼应纳粹言论，称 “欧盟必须亡，这样真正的欧洲才能活”。2019 年，德国一家法院裁定，将霍克描述为法西斯分子并不构成诽谤。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth） 选项党前新闻官克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth）在被拍到与一名右翼YouTube 视频博主交谈之前，已因过去的争议性言论面临降职。据称，吕特说：“德国的情况越糟糕，选项党的情况就越好。”他针对移民表示，“我们以后可以随时枪毙他们，或者毒死他们，这不是问题。随你们的便。这对我来说并不重要。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 冯-施托希（Beatrix von Storch） 一开始，选项党在竞选中反对欧元和救市，但很快就变成了反移民言论。选项党联邦议院党团副主席冯-施托希（Beatrix von Storch） 2016年曾说：“不在我们的边界止步的人就是攻击者。我们必须抵御攻击者，即使这意味着要向妇女和儿童开枪。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel) 选项党的丑闻并非都与种族主义有关，有时只是“原形毕露”。2022 年 9 月，选项党联邦议员哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel)在以为麦克风关着的时候说，希望德国将遭遇一个能源价格高企的“危急的冬天”，否则“一切都将一如既往”。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 马库斯·普雷泽尔（Marcus Pretzell） 北威州选项党前主席、德国选项党前领导人弗劳克·佩特里（Frauke Petry）的丈夫普雷策尔（Marcus Pretzell）在 2016 年 12 月柏林圣诞市场发生致命袭击后写道：“这些都是默克尔（造成）的死者。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 安德烈·波根堡（Andre Poggenburg） 德国东部萨克森-安哈尔特州的选项党前领导人安德烈·波根堡（Andre Poggenburg）也曾因极端言论而引发关注。2017 年 2 月，他敦促州议会中的其他议员联合采取措施打击极左翼，以便“一劳永逸地摆脱德国种族主体上的这种等级增长”，“德国种族主体”这一措辞显然源自纳粹术语。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 亚历山大·高兰德（Alexander Gauland） 前选项党议会党团主席高兰德（Alexander Gauland）因2018年6月在选项党青年团发表的一次演讲而受到严厉批评。他说，德国拥有“光荣的历史，而且这段历史比那该死的12年长得多。希特勒和纳粹只是德国1000多年成功历史中的一粒鸟屎”。 作者: Dagmar Breitenbach, Mark Hallam



（德新社等）

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